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Жительница Брахлова призвала открыть объезд опасной дороги - РИА Новости, 08.03.2023
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10:32 08.03.2023 (обновлено: 12:09 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/brakhlov-1856549338.html
Жительница Брахлова призвала открыть объезд опасной дороги
Жительница Брахлова призвала открыть объезд опасной дороги - РИА Новости, 08.03.2023
Жительница Брахлова призвала открыть объезд опасной дороги
В Брянской области нужно открыть объездную дорогу вместо той, что проходит близ украинской границы и на участке которой украинские диверсанты обстреляли... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T10:32
2023-03-08T12:09
украина
брянская область
климовский район
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
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НОВОЗЫБКОВ (Брянская область), 8 мар - РИА Новости. В Брянской области нужно открыть объездную дорогу вместо той, что проходит близ украинской границы и на участке которой украинские диверсанты обстреляли автомобиль со школьниками и убили водителя, сообщила РИА Новости жительница села Брахлов Валентина Григоренко, дочь которой находилась в обстрелянной боевиками машине. "Я бы хотела местные власти попросить о помощи - чтобы открыли объездную дорогу, чтобы люди могли объезжать вот этот участок, который очень близко к границе.... Чтобы люди не ехали по этой дороге, которая погубила человека, которая чуть не отобрала у меня ребенка, чтобы дали возможность людям сохранить свои жизни", - сказала Григоренко. По ее словам, ранее в районе была объездная дорога, по которой можно было доехать до Климово (райцентр), минуя близость к границе, но недавно ее перекопали. Григоренко считает, что этот небольшой участок стоит восстановить, чтобы была возможность "доехать до поликлиники, до других каких-то социально значимых объектов". В четверг на минувшей неделе с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. Согласно официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей - 10-летнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в тот же день ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
https://ria.ru/20230307/brakhlov-1856268519.html
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украина, брянская область, климовский район, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Украина, Брянская область, Климовский район, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
Жительница Брахлова призвала открыть объезд опасной дороги

Мать брянской девочки из обстрелянной ДРГ машины призвала открыть объезд опасной дороги

© AV БогомаZ/TelegramПоследствия удара из гранатомета украинскими террористами по дому в Климовском районе в Брянской области
Последствия удара из гранатомета украинскими террористами по дому в Климовском районе в Брянской области
© AV БогомаZ/Telegram
Последствия удара из гранатомета украинскими террористами по дому в Климовском районе в Брянской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОЗЫБКОВ (Брянская область), 8 мар - РИА Новости. В Брянской области нужно открыть объездную дорогу вместо той, что проходит близ украинской границы и на участке которой украинские диверсанты обстреляли автомобиль со школьниками и убили водителя, сообщила РИА Новости жительница села Брахлов Валентина Григоренко, дочь которой находилась в обстрелянной боевиками машине.
"Я бы хотела местные власти попросить о помощи - чтобы открыли объездную дорогу, чтобы люди могли объезжать вот этот участок, который очень близко к границе.... Чтобы люди не ехали по этой дороге, которая погубила человека, которая чуть не отобрала у меня ребенка, чтобы дали возможность людям сохранить свои жизни", - сказала Григоренко.
По ее словам, ранее в районе была объездная дорога, по которой можно было доехать до Климово (райцентр), минуя близость к границе, но недавно ее перекопали. Григоренко считает, что этот небольшой участок стоит восстановить, чтобы была возможность "доехать до поликлиники, до других каких-то социально значимых объектов".
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ВСУ обстреляли брянское село в день нападения ДРГ, заявил местный житель
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В четверг на минувшей неделе с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. Согласно официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей - 10-летнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в тот же день ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.
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УкраинаБрянская областьКлимовский районВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
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