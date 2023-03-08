https://ria.ru/20230308/brakhlov-1856549338.html

Жительница Брахлова призвала открыть объезд опасной дороги

Жительница Брахлова призвала открыть объезд опасной дороги - РИА Новости, 08.03.2023

Жительница Брахлова призвала открыть объезд опасной дороги

В Брянской области нужно открыть объездную дорогу вместо той, что проходит близ украинской границы и на участке которой украинские диверсанты обстреляли... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T10:32

2023-03-08T10:32

2023-03-08T12:09

украина

брянская область

климовский район

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855959969_52:0:1192:641_1920x0_80_0_0_12d2498e15479cfc3d652e73bd50170a.jpg

НОВОЗЫБКОВ (Брянская область), 8 мар - РИА Новости. В Брянской области нужно открыть объездную дорогу вместо той, что проходит близ украинской границы и на участке которой украинские диверсанты обстреляли автомобиль со школьниками и убили водителя, сообщила РИА Новости жительница села Брахлов Валентина Григоренко, дочь которой находилась в обстрелянной боевиками машине. "Я бы хотела местные власти попросить о помощи - чтобы открыли объездную дорогу, чтобы люди могли объезжать вот этот участок, который очень близко к границе.... Чтобы люди не ехали по этой дороге, которая погубила человека, которая чуть не отобрала у меня ребенка, чтобы дали возможность людям сохранить свои жизни", - сказала Григоренко. По ее словам, ранее в районе была объездная дорога, по которой можно было доехать до Климово (райцентр), минуя близость к границе, но недавно ее перекопали. Григоренко считает, что этот небольшой участок стоит восстановить, чтобы была возможность "доехать до поликлиники, до других каких-то социально значимых объектов". В четверг на минувшей неделе с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. Согласно официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей - 10-летнего мальчика и двух девочек - к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение. Президент РФ Владимир Путин назвал этот инцидент терактом. Силовики провели мероприятия по уничтожению проникших в регион вооруженных украинских националистов, вечером в тот же день ФСБ сообщила, что диверсанты выдавлены на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.

https://ria.ru/20230307/brakhlov-1856268519.html

https://ria.ru/20230307/terakt-1856274663.html

украина

брянская область

климовский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, брянская область, климовский район, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность