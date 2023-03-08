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Боррель ответил на вопрос об утечках по терактам на "Северных потоках" - РИА Новости, 08.03.2023
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18:56 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/borrel-1856616679.html
Боррель ответил на вопрос об утечках по терактам на "Северных потоках"
Боррель ответил на вопрос об утечках по терактам на "Северных потоках" - РИА Новости, 08.03.2023
Боррель ответил на вопрос об утечках по терактам на "Северных потоках"
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли утечки в СМИ по терактам на "Северных РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T18:56
2023-03-08T18:56
в мире
россия
украина
жозеп боррель
нато
евросоюз
авария на "северных потоках"
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БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли утечки в СМИ по терактам на "Северных потоках" повлиять на общественное мнение в Европе, прежде всего в Германии, в тот момент, когда ЕС активно занимается мобилизацией военной помощи Украине, призвал "не бояться правды". "Что касается "Северных потоков", то речь идет о серьезных вопросах. Но никогда не стоит бояться правды. Я не боюсь правды… Но сейчас мы говорим исключительно о предположении. Выяснение точных обстоятельств произошедшего продолжается в Швеции, Германии и Дании. Пока продолжаются расследования, мы не можем делать выводов", - сказал он на пресс-конференции в Стокгольме по итогам неформальной встречи глав минобороны ЕС, на которой обсуждали увеличение военной помощи Украине. Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же пишет, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что публикации о "Северных потоках" - это скоординированный вброс в СМИ в целях отвлечь внимание. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230308/razvedka-1856564389.html
https://ria.ru/20230308/rassledovanie-1856579807.html
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в мире, россия, украина, жозеп боррель, нато, евросоюз, авария на "северных потоках"
В мире, Россия, Украина, Жозеп Боррель, НАТО, Евросоюз, Авария на "Северных потоках"
Боррель ответил на вопрос об утечках по терактам на "Северных потоках"

Боррель призвал "не бояться правды", комментируя утечки по терактам на "Северных потоках"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли утечки в СМИ по терактам на "Северных потоках" повлиять на общественное мнение в Европе, прежде всего в Германии, в тот момент, когда ЕС активно занимается мобилизацией военной помощи Украине, призвал "не бояться правды".
"Что касается "Северных потоков", то речь идет о серьезных вопросах. Но никогда не стоит бояться правды. Я не боюсь правды… Но сейчас мы говорим исключительно о предположении. Выяснение точных обстоятельств произошедшего продолжается в Швеции, Германии и Дании. Пока продолжаются расследования, мы не можем делать выводов", - сказал он на пресс-конференции в Стокгольме по итогам неформальной встречи глав минобороны ЕС, на которой обсуждали увеличение военной помощи Украине.
Место утечки на газопроводе Северный поток
СМИ: Запад не перехватывал разговоры украинцев о "Северных потоках"
Вчера, 12:19
Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же пишет, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что публикации о "Северных потоках" - это скоординированный вброс в СМИ в целях отвлечь внимание.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Захарова высмеяла западное расследование теракта на "Северных потоках"
Вчера, 14:26
 
В миреРоссияУкраинаЖозеп БоррельНАТОЕвросоюзАвария на "Северных потоках"
 
 
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