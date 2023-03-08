Боррель ответил на вопрос об утечках по терактам на "Северных потоках"
Боррель призвал "не бояться правды", комментируя утечки по терактам на "Северных потоках"
Жозеп Боррель. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, отвечая на вопрос журналистов о том, могут ли утечки в СМИ по терактам на "Северных потоках" повлиять на общественное мнение в Европе, прежде всего в Германии, в тот момент, когда ЕС активно занимается мобилизацией военной помощи Украине, призвал "не бояться правды".
"Что касается "Северных потоков", то речь идет о серьезных вопросах. Но никогда не стоит бояться правды. Я не боюсь правды… Но сейчас мы говорим исключительно о предположении. Выяснение точных обстоятельств произошедшего продолжается в Швеции, Германии и Дании. Пока продолжаются расследования, мы не можем делать выводов", - сказал он на пресс-конференции в Стокгольме по итогам неформальной встречи глав минобороны ЕС, на которой обсуждали увеличение военной помощи Украине.
Газета New York Times сообщила накануне о наличии разведданных, согласно которым за выводом из строя основного маршрута поставок российского газа в Европу стоит некая проукраинская группировка, чьи планы необязательно были известны в Киеве. В свою очередь немецкая газета Zeit написала, что следы нападения на трубопроводы ведут в направлении Украины. Издание Times же пишет, что разведке западных стран известно имя предполагаемого украинского "спонсора" диверсий на "Северных потоках".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что публикации о "Северных потоках" - это скоординированный вброс в СМИ в целях отвлечь внимание.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.