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Боррель заявил, что предпочел бы обсуждать мир, а не боеприпасы для Киева - РИА Новости, 08.03.2023
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18:28 08.03.2023 (обновлено: 18:43 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/borrel-1856614083.html
Боррель заявил, что предпочел бы обсуждать мир, а не боеприпасы для Киева
Боррель заявил, что предпочел бы обсуждать мир, а не боеприпасы для Киева - РИА Новости, 08.03.2023
Боррель заявил, что предпочел бы обсуждать мир, а не боеприпасы для Киева
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи в Стокгольме глав минобороны Евросоюза заявил, что... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T18:28
2023-03-08T18:43
в мире
жозеп боррель
евросоюз
украина
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БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи в Стокгольме глав минобороны Евросоюза заявил, что "предпочел бы говорить о мире", а не о боеприпасах для Украины. Боррель в среду предложил выделить один миллиард евро на экстренные поставки Киеву боеприпасов из имеющихся запасов на европейских складах. Он также отметил, что еще миллиард может быть выделен на совместные закупки боеприпасов в среднесрочной перспективе. "Да, я был бы счастлив говорить о мирных переговорах, я предпочел бы говорить о мире, но, к несчастью, я должен говорить о закупке боеприпасов… Это то, что мы должны делать сегодня, сохраняя двери открытыми для любого вида мирных переговоров", - сказал он.
https://ria.ru/20230306/ukraina-1856087254.html
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в мире, жозеп боррель, евросоюз, украина
В мире, Жозеп Боррель, Евросоюз, Украина
Боррель заявил, что предпочел бы обсуждать мир, а не боеприпасы для Киева

Боррель заявил, что предпочел бы говорить о мире вместо обсуждения боеприпасов для Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи в Стокгольме глав минобороны Евросоюза заявил, что "предпочел бы говорить о мире", а не о боеприпасах для Украины.
Боррель в среду предложил выделить один миллиард евро на экстренные поставки Киеву боеприпасов из имеющихся запасов на европейских складах. Он также отметил, что еще миллиард может быть выделен на совместные закупки боеприпасов в среднесрочной перспективе.
"Да, я был бы счастлив говорить о мирных переговорах, я предпочел бы говорить о мире, но, к несчастью, я должен говорить о закупке боеприпасов… Это то, что мы должны делать сегодня, сохраняя двери открытыми для любого вида мирных переговоров", - сказал он.
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6 марта, 11:38
 
В миреЖозеп БоррельЕвросоюзУкраина
 
 
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