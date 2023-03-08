https://ria.ru/20230308/borrel-1856614083.html

Боррель заявил, что предпочел бы обсуждать мир, а не боеприпасы для Киева

Боррель заявил, что предпочел бы обсуждать мир, а не боеприпасы для Киева - РИА Новости, 08.03.2023

Боррель заявил, что предпочел бы обсуждать мир, а не боеприпасы для Киева

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи в Стокгольме глав минобороны Евросоюза заявил, что... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T18:28

2023-03-08T18:28

2023-03-08T18:43

в мире

жозеп боррель

евросоюз

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838694005_0:0:2692:1515_1920x0_80_0_0_c90eab27b504071066a337ac22f29008.jpg

БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи в Стокгольме глав минобороны Евросоюза заявил, что "предпочел бы говорить о мире", а не о боеприпасах для Украины. Боррель в среду предложил выделить один миллиард евро на экстренные поставки Киеву боеприпасов из имеющихся запасов на европейских складах. Он также отметил, что еще миллиард может быть выделен на совместные закупки боеприпасов в среднесрочной перспективе. "Да, я был бы счастлив говорить о мирных переговорах, я предпочел бы говорить о мире, но, к несчастью, я должен говорить о закупке боеприпасов… Это то, что мы должны делать сегодня, сохраняя двери открытыми для любого вида мирных переговоров", - сказал он.

https://ria.ru/20230306/ukraina-1856087254.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, жозеп боррель, евросоюз, украина