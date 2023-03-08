https://ria.ru/20230308/borrel-1856606939.html

Боррель предложил выделить деньги из фонда мира на боеприпасы для Киева

Боррель предложил выделить деньги из фонда мира на боеприпасы для Киева - РИА Новости, 09.03.2023

Боррель предложил выделить деньги из фонда мира на боеприпасы для Киева

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что предложил выделить миллиард евро из так называемого Европейского фонда... РИА Новости, 09.03.2023

2023-03-08T17:39

2023-03-08T17:39

2023-03-09T00:44

киев

евросоюз

в мире

украина

россия

жозеп боррель

сергей лавров

дмитрий песков

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БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что предложил выделить миллиард евро из так называемого Европейского фонда мира на экстренные нужды для поставки Киеву боеприпасов, а также предоставить Украине боеприпасы из имеющихся запасов на складах европейских армий.Киев, как заявил Боррель, нуждается в боеприпасах.Он также отметил, что еще один миллиард евро понадобится для осуществления совместных закупок боеприпасов в среднесрочной перспективе."На эти нужды я предложил выделить один миллиард евро из Европейского фонда мира", - указал Боррель. Он добавил, что рассчитывает на принятие решения по данному плану на встрече министров иностранных дел и обороны Евросоюза 20 марта.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230308/evrosoyuz-1856566066.html

https://ria.ru/20230308/borrel-1856562931.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, евросоюз, в мире, украина, россия, жозеп боррель, сергей лавров, дмитрий песков, нато