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Боррель предложил выделить деньги из фонда мира на боеприпасы для Киева - РИА Новости, 09.03.2023
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17:39 08.03.2023 (обновлено: 00:44 09.03.2023)
https://ria.ru/20230308/borrel-1856606939.html
Боррель предложил выделить деньги из фонда мира на боеприпасы для Киева
Боррель предложил выделить деньги из фонда мира на боеприпасы для Киева - РИА Новости, 09.03.2023
Боррель предложил выделить деньги из фонда мира на боеприпасы для Киева
Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что предложил выделить миллиард евро из так называемого Европейского фонда... РИА Новости, 09.03.2023
2023-03-08T17:39
2023-03-09T00:44
киев
евросоюз
в мире
украина
россия
жозеп боррель
сергей лавров
дмитрий песков
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БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что предложил выделить миллиард евро из так называемого Европейского фонда мира на экстренные нужды для поставки Киеву боеприпасов, а также предоставить Украине боеприпасы из имеющихся запасов на складах европейских армий.Киев, как заявил Боррель, нуждается в боеприпасах.Он также отметил, что еще один миллиард евро понадобится для осуществления совместных закупок боеприпасов в среднесрочной перспективе."На эти нужды я предложил выделить один миллиард евро из Европейского фонда мира", - указал Боррель. Он добавил, что рассчитывает на принятие решения по данному плану на встрече министров иностранных дел и обороны Евросоюза 20 марта.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230308/evrosoyuz-1856566066.html
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киев, евросоюз, в мире, украина, россия, жозеп боррель, сергей лавров, дмитрий песков, нато
Киев, Евросоюз, В мире, Украина, Россия, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
Боррель предложил выделить деньги из фонда мира на боеприпасы для Киева

Боррель: странам ЕС предложили передать Украине оставшиеся на складах боеприпасы

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель сообщил, что предложил выделить миллиард евро из так называемого Европейского фонда мира на экстренные нужды для поставки Киеву боеприпасов, а также предоставить Украине боеприпасы из имеющихся запасов на складах европейских армий.
Киев, как заявил Боррель, нуждается в боеприпасах.
«

"Я представил предложение, которое обсудят министры (иностранных дел стран ЕС - ред.)... Во-первых, быстро обеспечить (Украину - ред.) боеприпасами из имеющихся запасов. Речь идет о неделях, поэтому нам нужно использовать то, что у нас уже есть. То, что уже есть у европейских армий на складах и прописано в контрактах с промышленностью", - сказал он.

Он также отметил, что еще один миллиард евро понадобится для осуществления совместных закупок боеприпасов в среднесрочной перспективе.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Боррель не считает, что опустошение военных складов угрожает безопасности
Вчера, 12:33
"На эти нужды я предложил выделить один миллиард евро из Европейского фонда мира", - указал Боррель. Он добавил, что рассчитывает на принятие решения по данному плану на встрече министров иностранных дел и обороны Евросоюза 20 марта.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел на саммите Евросоюз - АСЕАН в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
Боррель призвал поставлять Киеву уже имеющиеся в Европе боеприпасы
Вчера, 12:04
 
КиевЕвросоюзВ миреУкраинаРоссияЖозеп БоррельСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТО
 
 
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