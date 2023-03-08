https://ria.ru/20230308/borrel-1856562931.html

Боррель призвал поставлять Киеву уже имеющиеся в Европе боеприпасы

Боррель призвал поставлять Киеву уже имеющиеся в Европе боеприпасы - РИА Новости, 08.03.2023

Боррель призвал поставлять Киеву уже имеющиеся в Европе боеприпасы

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что предложит главам минобороны ЕС поставить Киеву уже имеющиеся на складах... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T12:04

2023-03-08T12:04

2023-03-08T12:04

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БРЮССЕЛЬ, 8 мар – РИА Новости. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что предложит главам минобороны ЕС поставить Киеву уже имеющиеся на складах Европы боеприпасы, "это можно сделать в течение нескольких недель". Неформальная встреча глав минобороны ЕС с участием генсека НАТО, министра обороны Украины, а также представителя ООН проходит в среду в Стокгольме. Основной темой в повестке значится наращивание военной помощи Украине. "Украине нужно больше боеприпасов, речь идет о том, как поставить Украине то, что ей нужно, сейчас… Я сделал предложение, министры его обсудят. Предложение… включает три пункта. Во-первых, поставки Украине уже имеющихся на складах боеприпасов. Тут мы говорим о неделях (ожидания поставок – ред.). То есть, мы должны использовать то, что уже у нас имеется", - сказал он. По словам Борреля, страны ЕС также должны через механизм совместных закупок нарастить поставки боеприпасов Киеву в среднесрочной перспективе. "В более долгосрочной перспективе нам необходимо увеличить возможности нашей оборонной индустрии", - сообщил Боррель. Он добавил, что на реализацию первого пункта предложения (поставка Украине имеющихся на складах европейских стран боеприпасов) ЕС может потратить порядка одного миллиарда евро. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230307/ssha-1856259225.html

https://ria.ru/20230303/zakupki-1855768010.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, россия, киев, сергей лавров, дмитрий песков, жозеп боррель, евросоюз, нато, оон