Боррель раскритиковал грузинский закон об иноагентах
Боррель: вызвавший протесты в Тбилиси закон об иноагентах несовместим с ценностями ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что вызвавший протесты в Тбилиси законопроект об иноагентах несовместим с ценностями ЕС и противоречит цели Грузии по вступлению в союз.
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"Закон в его нынешнем виде рискует оказать сдерживающее воздействие на гражданское общество и организации средств массовой информации с негативными последствиями для многих грузин, получающих выгоду от их работы. Этот закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС", - говорится в заявлении Борреля.
Глава дипломатии ЕС отметил, что Евросоюз призывает Грузию в свете принятия закона об иноагентах поддерживать приверженность демократии, верховенства закона и прав человека. Боррель также отметил право людей на мирные протесты.
В Тбилиси перед зданием парламента с утра вторника проходит акция протеста, митингующие выступают против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был принят вечером в первом чтении.
Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые представляют парламентское большинство, сообщали журналистам, что намерены поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, депутаты постараются его преодолеть. Оппозиционеры считают, что законопроект является "русской версией" и отдаляет страну от Евросоюза.