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Боррель раскритиковал грузинский закон об иноагентах

Боррель раскритиковал грузинский закон об иноагентах - РИА Новости, 08.03.2023

Боррель раскритиковал грузинский закон об иноагентах

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что вызвавший протесты в Тбилиси законопроект об иноагентах несовместим с ценностями ЕС и противоречит цели... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T00:58

2023-03-08T00:58

2023-03-08T00:58

евросоюз

жозеп боррель

саломе зурабишвили

тбилиси

грузия

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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что вызвавший протесты в Тбилиси законопроект об иноагентах несовместим с ценностями ЕС и противоречит цели Грузии по вступлению в союз. Глава дипломатии ЕС отметил, что Евросоюз призывает Грузию в свете принятия закона об иноагентах поддерживать приверженность демократии, верховенства закона и прав человека. Боррель также отметил право людей на мирные протесты. В Тбилиси перед зданием парламента с утра вторника проходит акция протеста, митингующие выступают против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был принят вечером в первом чтении. Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые представляют парламентское большинство, сообщали журналистам, что намерены поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, депутаты постараются его преодолеть. Оппозиционеры считают, что законопроект является "русской версией" и отдаляет страну от Евросоюза.

https://ria.ru/20230227/oruzhie-1854706130.html

тбилиси

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евросоюз, жозеп боррель, саломе зурабишвили, тбилиси, грузия, в мире