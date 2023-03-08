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Боррель раскритиковал грузинский закон об иноагентах - РИА Новости, 08.03.2023
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00:58 08.03.2023
https://ria.ru/20230308/borrel-1856517990.html
Боррель раскритиковал грузинский закон об иноагентах
Боррель раскритиковал грузинский закон об иноагентах - РИА Новости, 08.03.2023
Боррель раскритиковал грузинский закон об иноагентах
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что вызвавший протесты в Тбилиси законопроект об иноагентах несовместим с ценностями ЕС и противоречит цели... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T00:58
2023-03-08T00:58
евросоюз
жозеп боррель
саломе зурабишвили
тбилиси
грузия
в мире
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что вызвавший протесты в Тбилиси законопроект об иноагентах несовместим с ценностями ЕС и противоречит цели Грузии по вступлению в союз. Глава дипломатии ЕС отметил, что Евросоюз призывает Грузию в свете принятия закона об иноагентах поддерживать приверженность демократии, верховенства закона и прав человека. Боррель также отметил право людей на мирные протесты. В Тбилиси перед зданием парламента с утра вторника проходит акция протеста, митингующие выступают против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был принят вечером в первом чтении. Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые представляют парламентское большинство, сообщали журналистам, что намерены поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, депутаты постараются его преодолеть. Оппозиционеры считают, что законопроект является "русской версией" и отдаляет страну от Евросоюза.
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евросоюз, жозеп боррель, саломе зурабишвили, тбилиси, грузия, в мире
Евросоюз, Жозеп Боррель, Саломе Зурабишвили, Тбилиси, Грузия, В мире
Боррель раскритиковал грузинский закон об иноагентах

Боррель: вызвавший протесты в Тбилиси закон об иноагентах несовместим с ценностями ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 08.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что вызвавший протесты в Тбилиси законопроект об иноагентах несовместим с ценностями ЕС и противоречит цели Грузии по вступлению в союз.
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"Закон в его нынешнем виде рискует оказать сдерживающее воздействие на гражданское общество и организации средств массовой информации с негативными последствиями для многих грузин, получающих выгоду от их работы. Этот закон несовместим с ценностями и стандартами ЕС", - говорится в заявлении Борреля.
Глава дипломатии ЕС отметил, что Евросоюз призывает Грузию в свете принятия закона об иноагентах поддерживать приверженность демократии, верховенства закона и прав человека. Боррель также отметил право людей на мирные протесты.
В Тбилиси перед зданием парламента с утра вторника проходит акция протеста, митингующие выступают против принятия законопроекта об иностранных агентах, который был принят вечером в первом чтении.
Ранее в парламент Грузии поступил законопроект "О прозрачности иностранного влияния", согласно которому предлагается создать в стране реестр неправительственных организаций, СМИ и субъектов, получающих финансирование от иностранного государства. Представители правящей партии "Грузинская мечта", которые представляют парламентское большинство, сообщали журналистам, что намерены поддержать новый законопроект, а если президент Саломе Зурабишвили наложит вето, депутаты постараются его преодолеть. Оппозиционеры считают, что законопроект является "русской версией" и отдаляет страну от Евросоюза.
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