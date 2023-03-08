https://ria.ru/20230308/belgorod-1856587142.html
Экс-мэра Белгорода арестовали на два месяца по делу о взятке
Экс-мэра Белгорода арестовали на два месяца по делу о взятке - РИА Новости, 08.03.2023
Экс-мэра Белгорода арестовали на два месяца по делу о взятке
Свердловский районный суд Белгорода арестовал на два месяца бывшего мэра города Антона Иванова по обвинению в получении крупной взятки, передает корреспондент... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T15:19
2023-03-08T15:19
2023-03-08T15:56
происшествия
белгород
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БЕЛГОРОД, 8 мар — РИА Новости. Свердловский районный суд Белгорода арестовал на два месяца бывшего мэра города Антона Иванова по обвинению в получении крупной взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Иванова задержали в начале марта. По словам адвоката Елены Палымовой, его обвиняют в получении взятки в виде автомобиля стоимостью почти три миллиона рублей.Уточняется, что экс-мэра задержали при попытке вылететь в Узбекистан. Сам он заявил во время заседания, что собирался покинуть страну в поисках работы. В декабре 2021 года депутаты белгородского городского совета избрали Иванова на пост главы администрации Белгорода. О своем уходе с поста он сообщил в конце октября прошлого года, его решение поддержал губернатор Вячеслав Гладков.
https://ria.ru/20230305/vzyatka-1855979547.html
белгород
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород
Экс-мэра Белгорода арестовали на два месяца по делу о взятке
Экс-мэра Белгорода арестовали на два месяца по делу о получении крупной взятки
БЕЛГОРОД, 8 мар — РИА Новости. Свердловский районный суд Белгорода арестовал на два месяца бывшего мэра города Антона Иванова по обвинению в получении крупной взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — сказал судья Андрей Александров.
Иванова задержали в начале марта. По словам адвоката Елены Палымовой, его обвиняют в получении взятки в виде автомобиля стоимостью почти три миллиона рублей.
Уточняется, что экс-мэра задержали при попытке вылететь в Узбекистан. Сам он заявил во время заседания, что собирался покинуть страну в поисках работы.
В декабре 2021 года депутаты белгородского городского совета избрали Иванова на пост главы администрации Белгорода. О своем уходе с поста он сообщил в конце октября прошлого года, его решение поддержал губернатор Вячеслав Гладков.
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