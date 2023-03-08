https://ria.ru/20230308/baza-1856599729.html
Великобритания открыла новую военную базу в Норвегии
Великобритания открыла новую военную базу в Норвегии - РИА Новости, 08.03.2023
Великобритания открыла новую военную базу в Норвегии
Королевский военно-морской флот Великобритании в среду сообщил об открытии новой базы на севере Норвегии. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T16:43
2023-03-08T16:43
2023-03-08T19:55
в мире
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МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Королевский военно-морской флот Великобритании в среду сообщил об открытии новой базы на севере Норвегии. "Новая арктическая оперативная база будет поддерживать британских коммандос (спецназ - ред.) в течение следующих десяти лет, поскольку Великобритания подчеркивает свою приверженность безопасности на Крайнем Севере", - говорится в пресс-релизе Королевского военно-морского флота страны. Отмечается, что база Camp Viking ("Лагерь викингов"), расположенная примерно в 40 километрах от норвежского города Тромсё сможет разместить весь состав британской береговой группы быстрого реагирования (Littoral Response Group, LRG). Как говорится в сообщении, база также имеет идеальное расположение для "сдерживания угроз в регионе" и расположена таким образом, чтобы британские силы могли быстро реагировать в случае необходимости для защиты северного фланга НАТО, а также Норвегии - своего союзника. За прошедшую зиму на новую базу успели перебраться около одной тысячи бойцов спецназа. Вместе с союзниками по НАТО в данный момент они проводят учения. Командующий развертываемым подразделением вооруженных сил Великобритании майор Кирк Аллен также заявил, что Camp Viking станет "координационным центром для обучения ведению боевых действий в горах и при холодной погоде", а также стратегически размещенным в качестве передовой оперативной базы объектом для поддержки операций НАТО.
https://ria.ru/20230307/velikobritaniya-1856291072.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, норвегия, тромс, нато
В мире, Великобритания, Норвегия, Тромс, НАТО
Великобритания открыла новую военную базу в Норвегии
Военно-морской флот Великобритании сообщил об открытии новой военной базы в Норвегии
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Королевский военно-морской флот Великобритании в среду сообщил об открытии новой базы на севере Норвегии.
"Новая арктическая оперативная база будет поддерживать британских коммандос (спецназ - ред.) в течение следующих десяти лет, поскольку Великобритания
подчеркивает свою приверженность безопасности на Крайнем Севере", - говорится в пресс-релизе Королевского военно-морского флота страны.
Отмечается, что база Camp Viking ("Лагерь викингов"), расположенная примерно в 40 километрах от норвежского города Тромсё сможет разместить весь состав британской береговой группы быстрого реагирования (Littoral Response Group, LRG).
Как говорится в сообщении, база также имеет идеальное расположение для "сдерживания угроз в регионе" и расположена таким образом, чтобы британские силы могли быстро реагировать в случае необходимости для защиты северного фланга НАТО
, а также Норвегии - своего союзника.
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За прошедшую зиму на новую базу успели перебраться около одной тысячи бойцов спецназа. Вместе с союзниками по НАТО в данный момент они проводят учения.
Командующий развертываемым подразделением вооруженных сил Великобритании майор Кирк Аллен также заявил, что Camp Viking станет "координационным центром для обучения ведению боевых действий в горах и при холодной погоде", а также стратегически размещенным в качестве передовой оперативной базы объектом для поддержки операций НАТО.
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