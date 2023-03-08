https://ria.ru/20230308/avtomat-1856567811.html
СМИ: польские военные выявили проблемы с автоматом, поставляемым Украине
СМИ: польские военные выявили проблемы с автоматом, поставляемым Украине - РИА Новости, 08.03.2023
СМИ: польские военные выявили проблемы с автоматом, поставляемым Украине
Польские военные выявили серьезные технические проблемы с автоматом Grot, который поставляется на Украину, сообщает издание Onet. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T12:52
2023-03-08T12:52
2023-03-08T12:52
специальная военная операция на украине
украина
россия
польша
дмитрий песков
сергей лавров
нато
в мире
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ВАРШАВА, 8 мар - РИА Новости. Польские военные выявили серьезные технические проблемы с автоматом Grot, который поставляется на Украину, сообщает издание Onet. Ранее сообщалось, что Польша передала некоторое количество автоматов Grot Украине и заказала дополнительно около 200 тысяч экземпляров для своей армии. "После совместного учения польских и украинских спецназовцев с автоматами Grot в командование специальных войск поступил отчет. Польские солдаты перечислили в ней длинный список очень серьезных проблем с этим оружием. Такие карабины польское оборонное ведомство передало Украине. Их получили солдаты, которые сегодня воюют с Россией", - говорится в сообщении. В записке указывается, что карабины "постоянно заедали, во многих экземплярах после занятий отсутствовали среди прочего болты крепления ствола, пластикой накладки рычага перезарядки или блокировки выдвижения приклада". "Солдаты также пишут о низкой точности стрельбы Grot. По их мнению, это связано с большими люфтами крепления ствола, проблемами с прицелом, люфтами на прикладе", - отмечает Onet. Издание утверждает, что каждая из описанных проблем относится к карабину Grot с определенным номером и снабжена документирующей фотографией. "Солдаты описали не все проблемы с оружием, а только "самые распространенные неисправности". Однако дефектов было так много, что они побудили польских солдат заявить, что "разнообразие дефектов настолько велико, что оружие должно подвергнуться серьезным изменениям и модернизации", - говорится в сообщении. Автомат Grot (карабин MSBS-5,56) калибра 5,56 миллиметра производится предприятием Lucznik в польском Радоме и должен прийти на смену автоматам Калашникова. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230306/ukraina-1856087254.html
https://ria.ru/20230307/podderzhka-1856499343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, польша, дмитрий песков, сергей лавров, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Польша, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, НАТО, В мире
СМИ: польские военные выявили проблемы с автоматом, поставляемым Украине
Onet: польские военные выявили проблемы с автоматом Grot, поставляемым Украине
ВАРШАВА, 8 мар - РИА Новости.
Польские военные выявили серьезные технические проблемы с автоматом Grot, который поставляется на Украину, сообщает издание Onet
.
Ранее сообщалось, что Польша
передала некоторое количество автоматов Grot Украине и заказала дополнительно около 200 тысяч экземпляров для своей армии.
"После совместного учения польских и украинских спецназовцев с автоматами Grot в командование специальных войск поступил отчет. Польские солдаты перечислили в ней длинный список очень серьезных проблем с этим оружием. Такие карабины польское оборонное ведомство передало Украине. Их получили солдаты, которые сегодня воюют с Россией", - говорится в сообщении.
В записке указывается, что карабины "постоянно заедали, во многих экземплярах после занятий отсутствовали среди прочего болты крепления ствола, пластикой накладки рычага перезарядки или блокировки выдвижения приклада".
"Солдаты также пишут о низкой точности стрельбы Grot. По их мнению, это связано с большими люфтами крепления ствола, проблемами с прицелом, люфтами на прикладе", - отмечает Onet.
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Издание утверждает, что каждая из описанных проблем относится к карабину Grot с определенным номером и снабжена документирующей фотографией.
"Солдаты описали не все проблемы с оружием, а только "самые распространенные неисправности". Однако дефектов было так много, что они побудили польских солдат заявить, что "разнообразие дефектов настолько велико, что оружие должно подвергнуться серьезным изменениям и модернизации", - говорится в сообщении.
Автомат Grot (карабин MSBS-5,56) калибра 5,56 миллиметра производится предприятием Lucznik в польском Радоме и должен прийти на смену автоматам Калашникова.
Россия
ранее направила странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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