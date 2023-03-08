https://ria.ru/20230308/avdeevka-1856528689.html
Советник Пушилина объяснил, как бои у Авдеевки влияют на обстрелы Донецка
Советник Пушилина объяснил, как бои у Авдеевки влияют на обстрелы Донецка - РИА Новости, 08.03.2023
Советник Пушилина объяснил, как бои у Авдеевки влияют на обстрелы Донецка
Украинские войска на авдеевском направлении заняты попытками сдержать наступление России, что существенно облегчает судьбу Донецка, заявил РИА Новости советник... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T07:09
2023-03-08T07:09
2023-03-08T09:54
специальная военная операция на украине
ян гагин
донецк
россия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска на авдеевском направлении заняты попытками сдержать наступление России, что существенно облегчает судьбу Донецка, заявил РИА Новости советник и.о. главы ДНР Ян Гагин.Во ходе посещения передовых позиций под авдеевской промзоной Гагин сообщил, что противник вынужден растягивать технику по всей линии фронта и больше занят сдерживанием российского наступления. "(Но) к сожалению, прифронтовые города "получают" свою долю каждый день", - констатировал он. "Донецк обстреливается каждый день, но интенсивность, конечно, не та, что была летом. И это реально заметно", - отметил Гагин.В процессе общения над позициями дважды заметили вражеские беспилотники, что вынудило оператора дронобойного ружья на данном участке усилить контроль за небом. Авдеевка — хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР рядом с Донецком, остающийся под контролем Киева, с его территории украинские войска обстреливают мирные кварталы столицы республики. Является одним из основных украинских укрепрайонов на этом направлении.
https://ria.ru/20230307/avdeevka-1856260308.html
https://ria.ru/20230225/vks-1854281039.html
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Гагин о попытках ВСУ сдержать наступление России на Авдеевском направлении
Украинские войска на авдеевском направлении заняты попытками сдержать наступление России, что существенно облегчает судьбу Донецка, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. Он добавил, что Донецк обстреливается каждый день, но интенсивность не та, что была летом.
2023-03-08T07:09
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ян гагин, донецк, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Ян Гагин, Донецк, Россия, Донецкая Народная Республика
Советник Пушилина объяснил, как бои у Авдеевки влияют на обстрелы Донецка
Советник Пушилина Гагин: бои под Авдеевкой существенно облегчают судьбу Донецка
ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска на авдеевском направлении заняты попытками сдержать наступление России, что существенно облегчает судьбу Донецка, заявил РИА Новости советник и.о. главы ДНР Ян Гагин.
Во ходе посещения передовых позиций под авдеевской промзоной Гагин сообщил, что противник вынужден растягивать технику по всей линии фронта и больше занят сдерживанием российского наступления. "(Но) к сожалению, прифронтовые города "получают" свою долю каждый день", - констатировал он.
Жители Донецка сообщили об активизации боев на авдеевском направлении
"Донецк обстреливается каждый день, но интенсивность, конечно, не та, что была летом. И это реально заметно", - отметил Гагин.
В процессе общения над позициями дважды заметили вражеские беспилотники, что вынудило оператора дронобойного ружья на данном участке усилить контроль за небом.
Авдеевка — хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР рядом с Донецком, остающийся под контролем Киева
, с его территории украинские войска обстреливают мирные кварталы столицы республики. Является одним из основных украинских укрепрайонов на этом направлении.
ВКС нанесли удары по украинскому укрепрайону в Авдеевке