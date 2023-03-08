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Советник Пушилина объяснил, как бои у Авдеевки влияют на обстрелы Донецка - РИА Новости, 08.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:09 08.03.2023 (обновлено: 09:54 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/avdeevka-1856528689.html
Советник Пушилина объяснил, как бои у Авдеевки влияют на обстрелы Донецка
Советник Пушилина объяснил, как бои у Авдеевки влияют на обстрелы Донецка - РИА Новости, 08.03.2023
Советник Пушилина объяснил, как бои у Авдеевки влияют на обстрелы Донецка
Украинские войска на авдеевском направлении заняты попытками сдержать наступление России, что существенно облегчает судьбу Донецка, заявил РИА Новости советник... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T07:09
2023-03-08T09:54
специальная военная операция на украине
ян гагин
донецк
россия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска на авдеевском направлении заняты попытками сдержать наступление России, что существенно облегчает судьбу Донецка, заявил РИА Новости советник и.о. главы ДНР Ян Гагин.Во ходе посещения передовых позиций под авдеевской промзоной Гагин сообщил, что противник вынужден растягивать технику по всей линии фронта и больше занят сдерживанием российского наступления. "(Но) к сожалению, прифронтовые города "получают" свою долю каждый день", - констатировал он. "Донецк обстреливается каждый день, но интенсивность, конечно, не та, что была летом. И это реально заметно", - отметил Гагин.В процессе общения над позициями дважды заметили вражеские беспилотники, что вынудило оператора дронобойного ружья на данном участке усилить контроль за небом. Авдеевка — хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР рядом с Донецком, остающийся под контролем Киева, с его территории украинские войска обстреливают мирные кварталы столицы республики. Является одним из основных украинских укрепрайонов на этом направлении.
https://ria.ru/20230307/avdeevka-1856260308.html
https://ria.ru/20230225/vks-1854281039.html
донецк
россия
донецкая народная республика
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Гагин о попытках ВСУ сдержать наступление России на Авдеевском направлении
Украинские войска на авдеевском направлении заняты попытками сдержать наступление России, что существенно облегчает судьбу Донецка, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. Он добавил, что Донецк обстреливается каждый день, но интенсивность не та, что была летом.
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ян гагин, донецк, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Ян Гагин, Донецк, Россия, Донецкая Народная Республика
Советник Пушилина объяснил, как бои у Авдеевки влияют на обстрелы Донецка

Советник Пушилина Гагин: бои под Авдеевкой существенно облегчают судьбу Донецка

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска на авдеевском направлении заняты попытками сдержать наступление России, что существенно облегчает судьбу Донецка, заявил РИА Новости советник и.о. главы ДНР Ян Гагин.
Во ходе посещения передовых позиций под авдеевской промзоной Гагин сообщил, что противник вынужден растягивать технику по всей линии фронта и больше занят сдерживанием российского наступления. "(Но) к сожалению, прифронтовые города "получают" свою долю каждый день", - констатировал он.
Жители Донецка об активизации боев на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Жители Донецка сообщили об активизации боев на авдеевском направлении
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"Донецк обстреливается каждый день, но интенсивность, конечно, не та, что была летом. И это реально заметно", - отметил Гагин.
В процессе общения над позициями дважды заметили вражеские беспилотники, что вынудило оператора дронобойного ружья на данном участке усилить контроль за небом.
Авдеевка — хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР рядом с Донецком, остающийся под контролем Киева, с его территории украинские войска обстреливают мирные кварталы столицы республики. Является одним из основных украинских укрепрайонов на этом направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеЯн ГагинДонецкРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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