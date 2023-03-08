https://ria.ru/20230308/avdeevka-1856528689.html

Советник Пушилина объяснил, как бои у Авдеевки влияют на обстрелы Донецка

Советник Пушилина объяснил, как бои у Авдеевки влияют на обстрелы Донецка - РИА Новости, 08.03.2023

Советник Пушилина объяснил, как бои у Авдеевки влияют на обстрелы Донецка

Украинские войска на авдеевском направлении заняты попытками сдержать наступление России, что существенно облегчает судьбу Донецка, заявил РИА Новости советник... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T07:09

2023-03-08T07:09

2023-03-08T09:54

специальная военная операция на украине

ян гагин

донецк

россия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 8 мар - РИА Новости. Украинские войска на авдеевском направлении заняты попытками сдержать наступление России, что существенно облегчает судьбу Донецка, заявил РИА Новости советник и.о. главы ДНР Ян Гагин.Во ходе посещения передовых позиций под авдеевской промзоной Гагин сообщил, что противник вынужден растягивать технику по всей линии фронта и больше занят сдерживанием российского наступления. "(Но) к сожалению, прифронтовые города "получают" свою долю каждый день", - констатировал он. "Донецк обстреливается каждый день, но интенсивность, конечно, не та, что была летом. И это реально заметно", - отметил Гагин.В процессе общения над позициями дважды заметили вражеские беспилотники, что вынудило оператора дронобойного ружья на данном участке усилить контроль за небом. Авдеевка — хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР рядом с Донецком, остающийся под контролем Киева, с его территории украинские войска обстреливают мирные кварталы столицы республики. Является одним из основных украинских укрепрайонов на этом направлении.

https://ria.ru/20230307/avdeevka-1856260308.html

https://ria.ru/20230225/vks-1854281039.html

донецк

россия

донецкая народная республика

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Гагин о попытках ВСУ сдержать наступление России на Авдеевском направлении Украинские войска на авдеевском направлении заняты попытками сдержать наступление России, что существенно облегчает судьбу Донецка, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. Он добавил, что Донецк обстреливается каждый день, но интенсивность не та, что была летом. 2023-03-08T07:09 true PT2M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ян гагин, донецк, россия, донецкая народная республика