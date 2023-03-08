Американская разведка оценила российский ядерный арсенал
Американская разведка назвала российский ядерный арсенал самым мощным в мире
© Минобороны РФЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
© Минобороны РФ
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Американская разведка в ежегодном докладе об оценке угроз назвала российский ядерный арсенал мощнейшим в мире.
"Россия сохраняет крупнейший и самый мощный запас ядерного оружия, продолжает расширять и модернизировать свои возможности в сфере ядерного оружия", — говорится в документе.
По данным разведки, Россия совершенствует ядерные ракеты дальнего действия и подводные "системы доставки". Кроме того, страна расширяет и модернизирует "обширную, разнообразную и современную линейку нестратегических систем", способных нести как ядерные, так и конвенциональные боеголовки.
"Москва считает, что эти системы дают ей возможность сдерживать противников, контролировать эскалацию потенциальных боевых действий и противостоять обычным силам США и союзников", — сказано в докладе.
Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. При этом он подчеркнул, что страна не выходит из соглашения. Глава государства отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
Путин также заявил, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов и Вашингтон задумывается о возможности испытания ядерного оружия. Учитывая это, президент поручил Министерству обороны и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если его первыми проведут американцы.