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Американская разведка оценила российский ядерный арсенал - РИА Новости, 08.03.2023
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23:02 08.03.2023 (обновлено: 23:38 08.03.2023)
https://ria.ru/20230308/arsenal-1856643956.html
Американская разведка оценила российский ядерный арсенал
Американская разведка оценила российский ядерный арсенал - РИА Новости, 08.03.2023
Американская разведка оценила российский ядерный арсенал
Американская разведка в ежегодном докладе об оценке угроз назвала российский ядерный арсенал мощнейшим в мире. РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T23:02
2023-03-08T23:38
россия
сша
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Американская разведка в ежегодном докладе об оценке угроз назвала российский ядерный арсенал мощнейшим в мире."Россия сохраняет крупнейший и самый мощный запас ядерного оружия, продолжает расширять и модернизировать свои возможности в сфере ядерного оружия", — говорится в документе. По данным разведки, Россия совершенствует ядерные ракеты дальнего действия и подводные "системы доставки". Кроме того, страна расширяет и модернизирует "обширную, разнообразную и современную линейку нестратегических систем", способных нести как ядерные, так и конвенциональные боеголовки."Москва считает, что эти системы дают ей возможность сдерживать противников, контролировать эскалацию потенциальных боевых действий и противостоять обычным силам США и союзников", — сказано в докладе. Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. При этом он подчеркнул, что страна не выходит из соглашения. Глава государства отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса". Путин также заявил, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов и Вашингтон задумывается о возможности испытания ядерного оружия. Учитывая это, президент поручил Министерству обороны и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если его первыми проведут американцы.
https://ria.ru/20230225/oruzhie-1854220767.html
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россия, сша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Россия, США, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Американская разведка оценила российский ядерный арсенал

Американская разведка назвала российский ядерный арсенал самым мощным в мире

© Минобороны РФЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс
© Минобороны РФ
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Американская разведка в ежегодном докладе об оценке угроз назвала российский ядерный арсенал мощнейшим в мире.
"Россия сохраняет крупнейший и самый мощный запас ядерного оружия, продолжает расширять и модернизировать свои возможности в сфере ядерного оружия", — говорится в документе.
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По данным разведки, Россия совершенствует ядерные ракеты дальнего действия и подводные "системы доставки". Кроме того, страна расширяет и модернизирует "обширную, разнообразную и современную линейку нестратегических систем", способных нести как ядерные, так и конвенциональные боеголовки.
"Москва считает, что эти системы дают ей возможность сдерживать противников, контролировать эскалацию потенциальных боевых действий и противостоять обычным силам США и союзников", — сказано в докладе.
Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. При этом он подчеркнул, что страна не выходит из соглашения. Глава государства отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
Путин также заявил, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов и Вашингтон задумывается о возможности испытания ядерного оружия. Учитывая это, президент поручил Министерству обороны и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если его первыми проведут американцы.
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