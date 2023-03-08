https://ria.ru/20230308/arsenal-1856643956.html

Американская разведка оценила российский ядерный арсенал

Американская разведка оценила российский ядерный арсенал - РИА Новости, 08.03.2023

Американская разведка оценила российский ядерный арсенал

Американская разведка в ежегодном докладе об оценке угроз назвала российский ядерный арсенал мощнейшим в мире. РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T23:02

2023-03-08T23:02

2023-03-08T23:38

россия

сша

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826977647_109:110:2000:1174_1920x0_80_0_0_a7a297f0f07c02b7a38eca3b07ae8b0e.jpg

ВАШИНГТОН, 8 мар — РИА Новости. Американская разведка в ежегодном докладе об оценке угроз назвала российский ядерный арсенал мощнейшим в мире."Россия сохраняет крупнейший и самый мощный запас ядерного оружия, продолжает расширять и модернизировать свои возможности в сфере ядерного оружия", — говорится в документе. По данным разведки, Россия совершенствует ядерные ракеты дальнего действия и подводные "системы доставки". Кроме того, страна расширяет и модернизирует "обширную, разнообразную и современную линейку нестратегических систем", способных нести как ядерные, так и конвенциональные боеголовки."Москва считает, что эти системы дают ей возможность сдерживать противников, контролировать эскалацию потенциальных боевых действий и противостоять обычным силам США и союзников", — сказано в докладе. Владимир Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. При этом он подчеркнул, что страна не выходит из соглашения. Глава государства отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса". Путин также заявил, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов и Вашингтон задумывается о возможности испытания ядерного оружия. Учитывая это, президент поручил Министерству обороны и "Росатому" обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия, если его первыми проведут американцы.

https://ria.ru/20230225/oruzhie-1854220767.html

https://ria.ru/20230307/pushkov-1856257415.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире