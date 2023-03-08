https://ria.ru/20230308/aeroport-1856421044.html
В аэропорту Хельсинки пассажиров будет досматривать искусственный интеллект
В аэропорту Хельсинки пассажиров будет досматривать искусственный интеллект - РИА Новости, 08.03.2023
В аэропорту Хельсинки пассажиров будет досматривать искусственный интеллект
Центральный аэропорт финской столицы летом 2023 года полностью отменит ограничения на провоз жидкости в ручной клади благодаря новому ультрасовременному... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-08T04:29
2023-03-08T04:29
2023-03-08T04:29
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 мар - РИА Новости. Центральный аэропорт финской столицы летом 2023 года полностью отменит ограничения на провоз жидкости в ручной клади благодаря новому ультрасовременному оборудованию, сообщает во вторник компания Finavia, управляющая воздушной гаванью. Ранее сообщалось, что 1 декабря 2021 года открылась обновленная, реконструированная центральная часть аэропорта, где среди прочего было установлено самое современное оборудование в зоне досмотра пассажиров, с помощью искусственного интеллекта изучающее содержимое сумок и не требующее раскрытие ручной клади и емкостей с жидкостью. "Год назад мы внедрили в аэропорту Хельсинки передовую технологию, благодаря которой отпала необходимость изымать жидкости и электронику из ручной клади. Эта реформа позволила ускорить прохождение досмотра", – приводится в сообщении цитата руководителя по безопасности Finavia Ари Кумара. Правила, регулирующие провоз жидкости в ручной клади, действовали в Финляндии с 2006 года. "Мы являемся первопроходцами в развитии системы досмотра, ведь в настоящее время лишь немногие крупные европейские аэропорты и некоторые аэропорты США используют такую новую технологию", – подчеркивает Кумара. Новые сканеры уже успешно работают, однако полностью старое оборудование будет выведено из эксплуатации к лету текущего года. Данные решения касаются только пассажиров, вылетающих из Хельсинки, и не распространяются на досмотр в транзитной зоне аэропорта, уточняет Finavia.
https://ria.ru/20230208/egipet-1850398159.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Хельсинки, Финляндия, Аэропорты
В аэропорту Хельсинки пассажиров будет досматривать искусственный интеллект
Аэропорт Хельсинки-Вантаа отменит ограничение на провоз жидкости в ручной клади
ХЕЛЬСИНКИ, 8 мар - РИА Новости. Центральный аэропорт финской столицы летом 2023 года полностью отменит ограничения на провоз жидкости в ручной клади благодаря новому ультрасовременному оборудованию, сообщает во вторник компания Finavia, управляющая воздушной гаванью.
Ранее сообщалось, что 1 декабря 2021 года открылась обновленная, реконструированная центральная часть аэропорта, где среди прочего было установлено самое современное оборудование в зоне досмотра пассажиров, с помощью искусственного интеллекта изучающее содержимое сумок и не требующее раскрытие ручной клади и емкостей с жидкостью.
"Год назад мы внедрили в аэропорту Хельсинки передовую технологию, благодаря которой отпала необходимость изымать жидкости и электронику из ручной клади. Эта реформа позволила ускорить прохождение досмотра", – приводится в сообщении цитата руководителя по безопасности Finavia Ари Кумара.
Правила, регулирующие провоз жидкости в ручной клади, действовали в Финляндии
с 2006 года. "Мы являемся первопроходцами в развитии системы досмотра, ведь в настоящее время лишь немногие крупные европейские аэропорты и некоторые аэропорты США
используют такую новую технологию", – подчеркивает Кумара.
Новые сканеры уже успешно работают, однако полностью старое оборудование будет выведено из эксплуатации к лету текущего года. Данные решения касаются только пассажиров, вылетающих из Хельсинки, и не распространяются на досмотр в транзитной зоне аэропорта, уточняет Finavia.
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