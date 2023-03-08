https://ria.ru/20230308/aeroport-1856421044.html

В аэропорту Хельсинки пассажиров будет досматривать искусственный интеллект

В аэропорту Хельсинки пассажиров будет досматривать искусственный интеллект - РИА Новости, 08.03.2023

В аэропорту Хельсинки пассажиров будет досматривать искусственный интеллект

Центральный аэропорт финской столицы летом 2023 года полностью отменит ограничения на провоз жидкости в ручной клади благодаря новому ультрасовременному... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-08T04:29

2023-03-08T04:29

2023-03-08T04:29

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ХЕЛЬСИНКИ, 8 мар - РИА Новости. Центральный аэропорт финской столицы летом 2023 года полностью отменит ограничения на провоз жидкости в ручной клади благодаря новому ультрасовременному оборудованию, сообщает во вторник компания Finavia, управляющая воздушной гаванью. Ранее сообщалось, что 1 декабря 2021 года открылась обновленная, реконструированная центральная часть аэропорта, где среди прочего было установлено самое современное оборудование в зоне досмотра пассажиров, с помощью искусственного интеллекта изучающее содержимое сумок и не требующее раскрытие ручной клади и емкостей с жидкостью. "Год назад мы внедрили в аэропорту Хельсинки передовую технологию, благодаря которой отпала необходимость изымать жидкости и электронику из ручной клади. Эта реформа позволила ускорить прохождение досмотра", – приводится в сообщении цитата руководителя по безопасности Finavia Ари Кумара. Правила, регулирующие провоз жидкости в ручной клади, действовали в Финляндии с 2006 года. "Мы являемся первопроходцами в развитии системы досмотра, ведь в настоящее время лишь немногие крупные европейские аэропорты и некоторые аэропорты США используют такую новую технологию", – подчеркивает Кумара. Новые сканеры уже успешно работают, однако полностью старое оборудование будет выведено из эксплуатации к лету текущего года. Данные решения касаются только пассажиров, вылетающих из Хельсинки, и не распространяются на досмотр в транзитной зоне аэропорта, уточняет Finavia.

https://ria.ru/20230208/egipet-1850398159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, хельсинки, финляндия, аэропорты