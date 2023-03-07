https://ria.ru/20230307/zimbabve-1856433686.html

В Зимбабве рассказали о предпочтениях богатых российских туристов

В Зимбабве рассказали о предпочтениях богатых российских туристов - РИА Новости, 07.03.2023

В Зимбабве рассказали о предпочтениях богатых российских туристов

Состоятельные россияне на фоне ограничений, связанных с введенными Западом санкций против РФ, все чаще бронируют туры с наблюдением за животными или охотой в... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T18:00

2023-03-07T18:00

2023-03-07T18:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Состоятельные россияне на фоне ограничений, связанных с введенными Западом санкций против РФ, все чаще бронируют туры с наблюдением за животными или охотой в Зимбабве, передает агентство Блумбрег. Как заявил президент ассоциации операторов сафари в Зимбабве Эммануэль Фундира, в стране наблюдается всплеск бизнеса, "особенно из России". По словам эксперта, государство стремится использовать свои дружеские связи с Россией, чтобы извлечь пользу из пробела, образовавшегося после того, как санкции ограничили доступ туристов к некоторым направлениям. Он добавил, что один из российских путешественников потратил 500 тысяч долларов на недавнее двухнедельное сафари в Зимбабве.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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