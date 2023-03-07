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В Зимбабве рассказали о предпочтениях богатых российских туристов
В Зимбабве рассказали о предпочтениях богатых российских туристов - РИА Новости, 07.03.2023
В Зимбабве рассказали о предпочтениях богатых российских туристов
Состоятельные россияне на фоне ограничений, связанных с введенными Западом санкций против РФ, все чаще бронируют туры с наблюдением за животными или охотой в... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T18:00
2023-03-07T18:00
2023-03-07T18:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Состоятельные россияне на фоне ограничений, связанных с введенными Западом санкций против РФ, все чаще бронируют туры с наблюдением за животными или охотой в Зимбабве, передает агентство Блумбрег. Как заявил президент ассоциации операторов сафари в Зимбабве Эммануэль Фундира, в стране наблюдается всплеск бизнеса, "особенно из России". По словам эксперта, государство стремится использовать свои дружеские связи с Россией, чтобы извлечь пользу из пробела, образовавшегося после того, как санкции ограничили доступ туристов к некоторым направлениям. Он добавил, что один из российских путешественников потратил 500 тысяч долларов на недавнее двухнедельное сафари в Зимбабве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, туристы, туризм, зимбабве, куда поехать в выходные, куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Зимбабве, куда поехать в выходные, куда можно лететь
В Зимбабве рассказали о предпочтениях богатых российских туристов
СМИ: богатые россияне на фоне санкций чаще выбирают поездки в Зимбабве с охотой и сафари
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости.
Состоятельные россияне на фоне ограничений, связанных с введенными Западом санкций против РФ, все чаще бронируют туры с наблюдением за животными или охотой в Зимбабве, передает
агентство Блумбрег.
Как заявил президент ассоциации операторов сафари в Зимбабве Эммануэль Фундира, в стране наблюдается всплеск бизнеса, "особенно из России".
По словам эксперта, государство стремится использовать свои дружеские связи с Россией, чтобы извлечь пользу из пробела, образовавшегося после того, как санкции ограничили доступ туристов к некоторым направлениям.
Он добавил, что один из российских путешественников потратил 500 тысяч долларов на недавнее двухнедельное сафари в Зимбабве.
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