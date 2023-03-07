https://ria.ru/20230307/zelenskiy-1856492984.html
В США сообщили, что Зеленский тайно подал сигнал бедствия Байдену
В США сообщили, что Зеленский тайно подал сигнал бедствия Байдену - РИА Новости, 07.03.2023
В США сообщили, что Зеленский тайно подал сигнал бедствия Байдену
Президент Украины Владимир Зеленский подал сигнал бедствия коллективному Западу из-за тяжелого положения ВСУ на передовой, заявил экс-советник главы Пентагона... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T19:56
2023-03-07T19:56
2023-03-07T20:17
украина
владимир зеленский
артемовск
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
киев
министерство обороны сша
в мире
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подал сигнал бедствия коллективному Западу из-за тяжелого положения ВСУ на передовой, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Дэну Боллу.Как отметил Макгрегор, Киеву приходится отправлять на передовую стариков, подростков и женщин, чтобы пополнить потрепанные российской артиллерией части."Зеленский фактически говорит всем: "Я проиграл, и если вы не собираетесь приехать сюда и выиграть войну для нас, все кончено", — резюмировал полковник.Ранее ветеран американской армии Ноктис Дрейвен назвал возмутительными сообщения об отправке раненых и больных украинских военных на передовую. По его словам, для Запада их жизнь не стоит ничего, поэтому их отдадут на убой без колебаний.
https://ria.ru/20230307/zelenskiy-1856470349.html
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В США сообщили, что Зеленский тайно подал сигнал бедствия Байдену
Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский подал сигнал бедствия из-за Артемовска