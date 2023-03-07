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В США сообщили, что Зеленский тайно подал сигнал бедствия Байдену - РИА Новости, 07.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:56 07.03.2023 (обновлено: 20:17 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/zelenskiy-1856492984.html
В США сообщили, что Зеленский тайно подал сигнал бедствия Байдену
В США сообщили, что Зеленский тайно подал сигнал бедствия Байдену - РИА Новости, 07.03.2023
В США сообщили, что Зеленский тайно подал сигнал бедствия Байдену
Президент Украины Владимир Зеленский подал сигнал бедствия коллективному Западу из-за тяжелого положения ВСУ на передовой, заявил экс-советник главы Пентагона... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T19:56
2023-03-07T20:17
украина
владимир зеленский
артемовск
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
киев
министерство обороны сша
в мире
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подал сигнал бедствия коллективному Западу из-за тяжелого положения ВСУ на передовой, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Дэну Боллу.Как отметил Макгрегор, Киеву приходится отправлять на передовую стариков, подростков и женщин, чтобы пополнить потрепанные российской артиллерией части."Зеленский фактически говорит всем: "Я проиграл, и если вы не собираетесь приехать сюда и выиграть войну для нас, все кончено", — резюмировал полковник.Ранее ветеран американской армии Ноктис Дрейвен назвал возмутительными сообщения об отправке раненых и больных украинских военных на передовую. По его словам, для Запада их жизнь не стоит ничего, поэтому их отдадут на убой без колебаний.
https://ria.ru/20230307/zelenskiy-1856470349.html
украина
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украина, владимир зеленский, артемовск, вооруженные силы украины, киев, министерство обороны сша, в мире
Украина, Владимир Зеленский, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Киев, Министерство обороны США, В мире
В США сообщили, что Зеленский тайно подал сигнал бедствия Байдену

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Зеленский подал сигнал бедствия из-за Артемовска

© AFP 2023 / Kenzo TribouillardПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AFP 2023 / Kenzo Tribouillard
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подал сигнал бедствия коллективному Западу из-за тяжелого положения ВСУ на передовой, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Дэну Боллу.
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"Число погибших украинских военных достигает уже 200 тысяч человек, преимущественно из-за упорной обороны Бахмута (Артемовска. — Прим. ред.). <…> Боюсь, что Зеленский не последует совету своих генералов, которые говорят: "Слушай, давай выйдем оттуда, установим новую линию обороны и продолжим сражаться". Сейчас он в очень плохом положении. У него мало резервов, вооружений, но самая большая проблема в том, что лучшие его солдаты мертвы", — рассказал офицер.

Как отметил Макгрегор, Киеву приходится отправлять на передовую стариков, подростков и женщин, чтобы пополнить потрепанные российской артиллерией части.
"Зеленский фактически говорит всем: "Я проиграл, и если вы не собираетесь приехать сюда и выиграть войну для нас, все кончено", — резюмировал полковник.
Ранее ветеран американской армии Ноктис Дрейвен назвал возмутительными сообщения об отправке раненых и больных украинских военных на передовую. По его словам, для Запада их жизнь не стоит ничего, поэтому их отдадут на убой без колебаний.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
В США раскрыли кошмарную цель "великой актерской работы" Зеленского
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВладимир ЗеленскийАртемовскВооруженные силы УкраиныКиевМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
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