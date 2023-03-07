https://ria.ru/20230307/zakonoproekt-1856346959.html

В Госдуму внесут проект об антитеррористической защите

В Госдуму внесут проект об антитеррористической защите - РИА Новости, 07.03.2023

В Госдуму внесут проект об антитеррористической защите

На рассмотрение депутатов Госдумы внесут законопроект об уголовной ответственности за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов, сообщил РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T12:38

2023-03-07T12:38

2023-03-07T13:29

общество

россия

александр хинштейн

василий пискарев

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665688_0:0:2909:1636_1920x0_80_0_0_e256863d1c9d351af54e4b18b03a5d54.jpg

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. На рассмотрение депутатов Госдумы внесут законопроект об уголовной ответственности за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов, сообщил глава комитета по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Законопроект разработан нами с председателем Комитета ГД по безопасности Василием Пискаревым и другими коллегами", — уточнил парламентарий.Законодатели предлагают ввести в уголовный кодекс новую статью.Предполагается, что если нарушение требований к антитеррористической защищенности повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или причинение ущерба на сумму от миллиона рублей, то наказание составит до трех лет лишения свободы.Если это приведет к смерти человека, то грозить будет до пяти лет, а в случае гибели двух и более людей — до семи лет заключения.Правительство и Верховный суд уже поддержали законопроект, указал Хинштейн. Документ планируется внести в Думу в ближайшее время.

https://ria.ru/20180918/1528792495.html

https://ria.ru/20230303/sovbez-1855666544.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, александр хинштейн, василий пискарев, госдума рф