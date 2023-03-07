Рейтинг@Mail.ru
В Госдуму внесут проект об антитеррористической защите - РИА Новости, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:38 07.03.2023 (обновлено: 13:29 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/zakonoproekt-1856346959.html
В Госдуму внесут проект об антитеррористической защите
В Госдуму внесут проект об антитеррористической защите - РИА Новости, 07.03.2023
В Госдуму внесут проект об антитеррористической защите
На рассмотрение депутатов Госдумы внесут законопроект об уголовной ответственности за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов, сообщил РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:38
2023-03-07T13:29
общество
россия
александр хинштейн
василий пискарев
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665688_0:0:2909:1636_1920x0_80_0_0_e256863d1c9d351af54e4b18b03a5d54.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. На рассмотрение депутатов Госдумы внесут законопроект об уголовной ответственности за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов, сообщил глава комитета по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Законопроект разработан нами с председателем Комитета ГД по безопасности Василием Пискаревым и другими коллегами", — уточнил парламентарий.Законодатели предлагают ввести в уголовный кодекс новую статью.Предполагается, что если нарушение требований к антитеррористической защищенности повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или причинение ущерба на сумму от миллиона рублей, то наказание составит до трех лет лишения свободы.Если это приведет к смерти человека, то грозить будет до пяти лет, а в случае гибели двух и более людей — до семи лет заключения.Правительство и Верховный суд уже поддержали законопроект, указал Хинштейн. Документ планируется внести в Думу в ближайшее время.
https://ria.ru/20180918/1528792495.html
https://ria.ru/20230303/sovbez-1855666544.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665688_78:0:2807:2047_1920x0_80_0_0_ddc0e9be90f9e56c9d20f9cc26585ca9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, александр хинштейн, василий пискарев, госдума рф
Общество, Россия, Александр Хинштейн, Василий Пискарев, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект об антитеррористической защите

В Госдуму внесут проект о наказании за нарушение требований к антитеррористической защите

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
В холле Государственной Думы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. На рассмотрение депутатов Госдумы внесут законопроект об уголовной ответственности за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов, сообщил глава комитета по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Законопроект разработан нами с председателем Комитета ГД по безопасности Василием Пискаревым и другими коллегами", — уточнил парламентарий.
Секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.09.2018
Патрушев потребовал проконтролировать антитеррористическую защиту СЗФО
18 сентября 2018, 12:47
Законодатели предлагают ввести в уголовный кодекс новую статью.
Предполагается, что если нарушение требований к антитеррористической защищенности повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или причинение ущерба на сумму от миллиона рублей, то наказание составит до трех лет лишения свободы.
Если это приведет к смерти человека, то грозить будет до пяти лет, а в случае гибели двух и более людей — до семи лет заключения.
Правительство и Верховный суд уже поддержали законопроект, указал Хинштейн. Документ планируется внести в Думу в ближайшее время.
Один, но очень важный вопрос — Путин о защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Путин предложил Совбезу обсудить антитеррористическую защищенность объектов
3 марта, 16:03
 
ОбществоРоссияАлександр ХинштейнВасилий ПискаревГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала