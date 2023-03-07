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В Госдуму внесут проект об антитеррористической защите
В Госдуму внесут проект об антитеррористической защите - РИА Новости, 07.03.2023
В Госдуму внесут проект об антитеррористической защите
На рассмотрение депутатов Госдумы внесут законопроект об уголовной ответственности за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов, сообщил РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:38
2023-03-07T12:38
2023-03-07T13:29
общество
россия
александр хинштейн
василий пискарев
госдума рф
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. На рассмотрение депутатов Госдумы внесут законопроект об уголовной ответственности за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов, сообщил глава комитета по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале. "Законопроект разработан нами с председателем Комитета ГД по безопасности Василием Пискаревым и другими коллегами", — уточнил парламентарий.Законодатели предлагают ввести в уголовный кодекс новую статью.Предполагается, что если нарушение требований к антитеррористической защищенности повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или причинение ущерба на сумму от миллиона рублей, то наказание составит до трех лет лишения свободы.Если это приведет к смерти человека, то грозить будет до пяти лет, а в случае гибели двух и более людей — до семи лет заключения.Правительство и Верховный суд уже поддержали законопроект, указал Хинштейн. Документ планируется внести в Думу в ближайшее время.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, александр хинштейн, василий пискарев, госдума рф
Общество, Россия, Александр Хинштейн, Василий Пискарев, Госдума РФ
В Госдуму внесут проект об антитеррористической защите
В Госдуму внесут проект о наказании за нарушение требований к антитеррористической защите
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости.
На рассмотрение депутатов Госдумы внесут законопроект об уголовной ответственности за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов, сообщил
глава комитета по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Законопроект разработан нами с председателем Комитета ГД по безопасности Василием Пискаревым
и другими коллегами", — уточнил парламентарий.
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Законодатели предлагают ввести в уголовный кодекс новую статью.
Предполагается, что если нарушение требований к антитеррористической защищенности повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или причинение ущерба на сумму от миллиона рублей, то наказание составит до трех лет лишения свободы.
Если это приведет к смерти человека, то грозить будет до пяти лет, а в случае гибели двух и более людей — до семи лет заключения.
Правительство и Верховный суд уже поддержали законопроект, указал Хинштейн. Документ планируется внести в Думу в ближайшее время.
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