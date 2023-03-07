https://ria.ru/20230307/zaes-1856392457.html

Киев мог использовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС для разведки, заявил Карчаа

Киев мог использовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС для разведки, заявил Карчаа - РИА Новости, 07.03.2023

Киев мог использовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС для разведки, заявил Карчаа

Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа считает, что Украина могла использовать ротацию специалистов МАГАТЭ на Запорожской атомной... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T14:20

2023-03-07T14:20

2023-03-07T14:20

специальная военная операция на украине

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росэнергоатом

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запорожская аэс

вооруженные силы рф

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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа считает, что Украина могла использовать ротацию специалистов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции для разведки позиций Вооруженных сил России в этом районе. Накануне на ЗАЭС состоялась ротация инспекторов МАГАТЭ, охрану которых осуществляли сотрудники службы безопасности атомной станции. Ренат Карчаа в ходе общения с делегацией иностранных общественных деятелей на территории ЗАЭС пояснил, что Украина в последний момент поменяла точку ротации специалистов МАГАТЭ. Новая локация находилась в семи километрах от первоначальной. "Речь идёт о гарантиях безопасности, которая даётся на основе изучения маршрута, на которое нужно время. Естественно российская безопасность не укладывается в эти три дня, и начинается истерика: Россия препятствует ротации и так далее. Абсолютный бред... Стало ясно, что речь идёт о новой точке. А для чего? А для того, чтобы под прикрытием миссии МАГАТЭ вскрыть позиции российских войск с тыла. Тогда возникает вопрос: ребята, а что вам нужно? Вам нужно решать военно-тактические задачи, вам нужно устраивать дипломатический скандал или вам нужно ротацию проводить? Понимаете? Это постоянные игры вокруг всей этой истории", - сказал Карчаа.

https://ria.ru/20230307/donbass-1856074277.html

https://ria.ru/20230305/situatsiya-1856002150.html

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