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Киев мог использовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС для разведки, заявил Карчаа - РИА Новости, 07.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/zaes-1856392457.html
Киев мог использовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС для разведки, заявил Карчаа
Киев мог использовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС для разведки, заявил Карчаа - РИА Новости, 07.03.2023
Киев мог использовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС для разведки, заявил Карчаа
Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа считает, что Украина могла использовать ротацию специалистов МАГАТЭ на Запорожской атомной... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T14:20
2023-03-07T14:20
специальная военная операция на украине
украина
киев
россия
росэнергоатом
магатэ
запорожская аэс
вооруженные силы рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа считает, что Украина могла использовать ротацию специалистов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции для разведки позиций Вооруженных сил России в этом районе. Накануне на ЗАЭС состоялась ротация инспекторов МАГАТЭ, охрану которых осуществляли сотрудники службы безопасности атомной станции. Ренат Карчаа в ходе общения с делегацией иностранных общественных деятелей на территории ЗАЭС пояснил, что Украина в последний момент поменяла точку ротации специалистов МАГАТЭ. Новая локация находилась в семи километрах от первоначальной. "Речь идёт о гарантиях безопасности, которая даётся на основе изучения маршрута, на которое нужно время. Естественно российская безопасность не укладывается в эти три дня, и начинается истерика: Россия препятствует ротации и так далее. Абсолютный бред... Стало ясно, что речь идёт о новой точке. А для чего? А для того, чтобы под прикрытием миссии МАГАТЭ вскрыть позиции российских войск с тыла. Тогда возникает вопрос: ребята, а что вам нужно? Вам нужно решать военно-тактические задачи, вам нужно устраивать дипломатический скандал или вам нужно ротацию проводить? Понимаете? Это постоянные игры вокруг всей этой истории", - сказал Карчаа.
https://ria.ru/20230307/donbass-1856074277.html
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украина, киев, россия, росэнергоатом, магатэ, запорожская аэс, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия, Росэнергоатом, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Киев мог использовать миссии МАГАТЭ на ЗАЭС для разведки, заявил Карчаа

Карчаа: Киев мог использовать ротацию миссии МАГАТЭ на ЗАЭС для разведки позиций ВС России

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа считает, что Украина могла использовать ротацию специалистов МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции для разведки позиций Вооруженных сил России в этом районе.
Накануне на ЗАЭС состоялась ротация инспекторов МАГАТЭ, охрану которых осуществляли сотрудники службы безопасности атомной станции.
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Ренат Карчаа в ходе общения с делегацией иностранных общественных деятелей на территории ЗАЭС пояснил, что Украина в последний момент поменяла точку ротации специалистов МАГАТЭ. Новая локация находилась в семи километрах от первоначальной.
"Речь идёт о гарантиях безопасности, которая даётся на основе изучения маршрута, на которое нужно время. Естественно российская безопасность не укладывается в эти три дня, и начинается истерика: Россия препятствует ротации и так далее. Абсолютный бред... Стало ясно, что речь идёт о новой точке. А для чего? А для того, чтобы под прикрытием миссии МАГАТЭ вскрыть позиции российских войск с тыла. Тогда возникает вопрос: ребята, а что вам нужно? Вам нужно решать военно-тактические задачи, вам нужно устраивать дипломатический скандал или вам нужно ротацию проводить? Понимаете? Это постоянные игры вокруг всей этой истории", - сказал Карчаа.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевРоссияРосэнергоатомМАГАТЭЗапорожская АЭСВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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