https://ria.ru/20230307/yandeks-1856332197.html
"Яндекс" создал сервис для синтеза речи по одной фразе
"Яндекс" создал сервис для синтеза речи по одной фразе - РИА Новости, 07.03.2023
"Яндекс" создал сервис для синтеза речи по одной фразе
Облачная платформа Yandex Cloud (входит в компанию "Яндекс") запустила сервис для синтеза речи по одной фразе, алгоритм обрабатывает один аудиошаблон и на его... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T11:55
2023-03-07T11:55
2023-03-07T11:55
технологии
яндекс
россия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Облачная платформа Yandex Cloud (входит в компанию "Яндекс") запустила сервис для синтеза речи по одной фразе, алгоритм обрабатывает один аудиошаблон и на его основе синтезирует сотни таких же фраз, говорится в сообщении компании. "Облачная платформа Yandex Cloud представила новый сервис для синтеза речи Brand Voice Call Center. С помощью технологии компании смогут практически в режиме реального времени создавать уникальные голоса для виртуальных операторов колл-центра. ... Алгоритм обрабатывает один аудиошаблон и на его основе синтезирует сотни таких же фраз, но при этом по скрипту может менять в них отдельные слова", - говорится в сообщении. Как указали в компании, это первый подобный сервис на русском языке, выпущенный для коммерческого использования. "Робота" можно будет научить, например, обращаться к клиентам по именам или согласовывать адреса и названия товаров в заказе. В качестве шаблонов компании могут использовать фрагменты телефонных записей реальных операторов своих колл-центров. "Для обучения Brand Voice Call Center специалисты Yandex Cloud использовали датасет с тысячами часов записей различных дикторов на русском языке из открытого доступа. Подобный опыт позволяет работать практически с любым голосом без предварительной подготовки", - отметили в компании.
https://ria.ru/20230301/parkovka-1855054020.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, яндекс, россия
Технологии, Яндекс, Россия
"Яндекс" создал сервис для синтеза речи по одной фразе
Облачная платформа Yandex Cloud запустила сервис для синтеза речи по одной фразе
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Облачная платформа Yandex Cloud (входит в компанию "Яндекс") запустила сервис для синтеза речи по одной фразе, алгоритм обрабатывает один аудиошаблон и на его основе синтезирует сотни таких же фраз, говорится в сообщении компании.
"Облачная платформа Yandex
Cloud представила новый сервис для синтеза речи Brand Voice Call Center. С помощью технологии компании смогут практически в режиме реального времени создавать уникальные голоса для виртуальных операторов колл-центра. ... Алгоритм обрабатывает один аудиошаблон и на его основе синтезирует сотни таких же фраз, но при этом по скрипту может менять в них отдельные слова", - говорится в сообщении.
Как указали в компании, это первый подобный сервис на русском языке, выпущенный для коммерческого использования. "Робота" можно будет научить, например, обращаться к клиентам по именам или согласовывать адреса и названия товаров в заказе. В качестве шаблонов компании могут использовать фрагменты телефонных записей реальных операторов своих колл-центров.
"Для обучения Brand Voice Call Center специалисты Yandex Cloud использовали датасет с тысячами часов записей различных дикторов на русском языке из открытого доступа. Подобный опыт позволяет работать практически с любым голосом без предварительной подготовки", - отметили в компании.
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