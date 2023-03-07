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"Яндекс" создал сервис для синтеза речи по одной фразе - РИА Новости, 07.03.2023
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11:55 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/yandeks-1856332197.html
"Яндекс" создал сервис для синтеза речи по одной фразе
"Яндекс" создал сервис для синтеза речи по одной фразе - РИА Новости, 07.03.2023
"Яндекс" создал сервис для синтеза речи по одной фразе
Облачная платформа Yandex Cloud (входит в компанию "Яндекс") запустила сервис для синтеза речи по одной фразе, алгоритм обрабатывает один аудиошаблон и на его... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T11:55
2023-03-07T11:55
технологии
яндекс
россия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Облачная платформа Yandex Cloud (входит в компанию "Яндекс") запустила сервис для синтеза речи по одной фразе, алгоритм обрабатывает один аудиошаблон и на его основе синтезирует сотни таких же фраз, говорится в сообщении компании. "Облачная платформа Yandex Cloud представила новый сервис для синтеза речи Brand Voice Call Center. С помощью технологии компании смогут практически в режиме реального времени создавать уникальные голоса для виртуальных операторов колл-центра. ... Алгоритм обрабатывает один аудиошаблон и на его основе синтезирует сотни таких же фраз, но при этом по скрипту может менять в них отдельные слова", - говорится в сообщении. Как указали в компании, это первый подобный сервис на русском языке, выпущенный для коммерческого использования. "Робота" можно будет научить, например, обращаться к клиентам по именам или согласовывать адреса и названия товаров в заказе. В качестве шаблонов компании могут использовать фрагменты телефонных записей реальных операторов своих колл-центров. "Для обучения Brand Voice Call Center специалисты Yandex Cloud использовали датасет с тысячами часов записей различных дикторов на русском языке из открытого доступа. Подобный опыт позволяет работать практически с любым голосом без предварительной подготовки", - отметили в компании.
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технологии, яндекс, россия
Технологии, Яндекс, Россия
"Яндекс" создал сервис для синтеза речи по одной фразе

Облачная платформа Yandex Cloud запустила сервис для синтеза речи по одной фразе

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс"
Офис компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Офис компании "Яндекс". Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Облачная платформа Yandex Cloud (входит в компанию "Яндекс") запустила сервис для синтеза речи по одной фразе, алгоритм обрабатывает один аудиошаблон и на его основе синтезирует сотни таких же фраз, говорится в сообщении компании.
"Облачная платформа Yandex Cloud представила новый сервис для синтеза речи Brand Voice Call Center. С помощью технологии компании смогут практически в режиме реального времени создавать уникальные голоса для виртуальных операторов колл-центра. ... Алгоритм обрабатывает один аудиошаблон и на его основе синтезирует сотни таких же фраз, но при этом по скрипту может менять в них отдельные слова", - говорится в сообщении.
Как указали в компании, это первый подобный сервис на русском языке, выпущенный для коммерческого использования. "Робота" можно будет научить, например, обращаться к клиентам по именам или согласовывать адреса и названия товаров в заказе. В качестве шаблонов компании могут использовать фрагменты телефонных записей реальных операторов своих колл-центров.
"Для обучения Brand Voice Call Center специалисты Yandex Cloud использовали датасет с тысячами часов записей различных дикторов на русском языке из открытого доступа. Подобный опыт позволяет работать практически с любым голосом без предварительной подготовки", - отметили в компании.
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