Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили свыше 75 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:53 07.03.2023 (обновлено: 14:57 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/vsu-1856408800.html
ВС России уничтожили свыше 75 военных ВСУ на Донецком направлении
ВС России уничтожили свыше 75 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 07.03.2023
ВС России уничтожили свыше 75 военных ВСУ на Донецком направлении
Российские военнослужащие за сутки уничтожили на донецком направлении более 75 украинских военных, два танка, три бронированные боевые машины, боевую машину... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T14:53
2023-03-07T14:57
специальная военная операция на украине
россия
в мире
донецкая народная республика
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775220306_0:0:2820:1587_1920x0_80_0_0_626d92faba36bd2cb236a343fc45fc41.jpg
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на донецком направлении более 75 украинских военных, два танка, три бронированные боевые машины, боевую машину "Смерч" и гаубицу, заявили во вторник в Минобороны РФ."На донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожены свыше 75 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО "Смерч" и гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Марково в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, а около Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады украинских военных.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775220306_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cb55b8310aa65f08396cf8f26837b0cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, донецкая народная республика, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Донецкая Народная Республика, США
ВС России уничтожили свыше 75 военных ВСУ на Донецком направлении

Минобороны: ВС России уничтожили свыше 75 украинских военных на Донецком направлении

© РИА Новости / Константин МихальчевскийВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Военнослужащий ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на донецком направлении более 75 украинских военных, два танка, три бронированные боевые машины, боевую машину "Смерч" и гаубицу, заявили во вторник в Минобороны РФ.
"На донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожены свыше 75 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО "Смерч" и гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, в районе населенного пункта Марково в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, а около Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады украинских военных.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВ миреДонецкая Народная РеспубликаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала