https://ria.ru/20230307/vsu-1856408800.html

ВС России уничтожили свыше 75 военных ВСУ на Донецком направлении

ВС России уничтожили свыше 75 военных ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 07.03.2023

ВС России уничтожили свыше 75 военных ВСУ на Донецком направлении

Российские военнослужащие за сутки уничтожили на донецком направлении более 75 украинских военных, два танка, три бронированные боевые машины, боевую машину... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T14:53

2023-03-07T14:53

2023-03-07T14:57

специальная военная операция на украине

россия

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донецкая народная республика

сша

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки уничтожили на донецком направлении более 75 украинских военных, два танка, три бронированные боевые машины, боевую машину "Смерч" и гаубицу, заявили во вторник в Минобороны РФ."На донецком направлении в ходе активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожены свыше 75 украинских военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО "Смерч" и гаубица Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, в районе населенного пункта Марково в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37, а около Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады украинских военных.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

сша

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россия, в мире, донецкая народная республика, сша