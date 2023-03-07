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Путин встретился с врио губернатора Запорожской области Балицким - РИА Новости, 07.03.2023
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20:06 07.03.2023 (обновлено: 20:09 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/vstrecha-1856494648.html
Путин встретился с врио губернатора Запорожской области Балицким
Путин встретился с врио губернатора Запорожской области Балицким - РИА Новости, 07.03.2023
Путин встретился с врио губернатора Запорожской области Балицким
Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким обсудил социально-экономические вопросы развития региона,... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T20:06
2023-03-07T20:09
политика
запорожская область
россия
евгений балицкий
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким обсудил социально-экономические вопросы развития региона, безопасность и статус добровольческого батальона имени Судоплатова, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Обсуждались разные вопросы, связанные с развитием Запорожской области, функционированием экономики хозяйствующих субъектов, другие аспекты социально экономической ситуации", – сказал Песков.По его словам, затрагивались также вопросы развития сельскохозяйственной отрасли.Кроме того, внимание было уделено вопросам безопасности, добавил Песков."Балицкий поставил перед президентом вопрос о статусе добровольческого батальона имени Судоплатова", – отметил пресс-секретарь.Батальон имени Судоплатова был создан в сентябре по инициативе Балицкого. В середине октября он приступил к боевому слаживанию на полигоне. Сегодня укомплектование батальона экипировкой осуществляется за счет региона.
https://ria.ru/20230306/rossiya-1856083657.html
https://ria.ru/20230218/batalon-1852885221.html
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политика, запорожская область, россия, евгений балицкий, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Запорожская область, Россия, Евгений Балицкий, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин встретился с врио губернатора Запорожской области Балицким

Путин на встрече с врио губернатора Запорожской области Балицким обсудил развитие региона

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким обсудил социально-экономические вопросы развития региона, безопасность и статус добровольческого батальона имени Судоплатова, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Обсуждались разные вопросы, связанные с развитием Запорожской области, функционированием экономики хозяйствующих субъектов, другие аспекты социально экономической ситуации", – сказал Песков.
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По его словам, затрагивались также вопросы развития сельскохозяйственной отрасли.
Кроме того, внимание было уделено вопросам безопасности, добавил Песков.
"Балицкий поставил перед президентом вопрос о статусе добровольческого батальона имени Судоплатова", – отметил пресс-секретарь.
Батальон имени Судоплатова был создан в сентябре по инициативе Балицкого. В середине октября он приступил к боевому слаживанию на полигоне. Сегодня укомплектование батальона экипировкой осуществляется за счет региона.
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ПолитикаЗапорожская областьРоссияЕвгений БалицкийВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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