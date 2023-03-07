https://ria.ru/20230307/vstrecha-1856494648.html

Путин встретился с врио губернатора Запорожской области Балицким

Путин встретился с врио губернатора Запорожской области Балицким - РИА Новости, 07.03.2023

Путин встретился с врио губернатора Запорожской области Балицким

Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким обсудил социально-экономические вопросы развития региона,... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T20:06

2023-03-07T20:06

2023-03-07T20:09

политика

запорожская область

россия

евгений балицкий

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким обсудил социально-экономические вопросы развития региона, безопасность и статус добровольческого батальона имени Судоплатова, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Обсуждались разные вопросы, связанные с развитием Запорожской области, функционированием экономики хозяйствующих субъектов, другие аспекты социально экономической ситуации", – сказал Песков.По его словам, затрагивались также вопросы развития сельскохозяйственной отрасли.Кроме того, внимание было уделено вопросам безопасности, добавил Песков."Балицкий поставил перед президентом вопрос о статусе добровольческого батальона имени Судоплатова", – отметил пресс-секретарь.Батальон имени Судоплатова был создан в сентябре по инициативе Балицкого. В середине октября он приступил к боевому слаживанию на полигоне. Сегодня укомплектование батальона экипировкой осуществляется за счет региона.

https://ria.ru/20230306/rossiya-1856083657.html

https://ria.ru/20230218/batalon-1852885221.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, запорожская область, россия, евгений балицкий, владимир путин, дмитрий песков