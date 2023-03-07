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Спецназ применил водомет для разгона митинга в Тбилиси

Спецназ применил водомет для разгона митинга в Тбилиси - РИА Новости, 07.03.2023

Спецназ применил водомет для разгона митинга в Тбилиси

Спецназ применил водомет для разгона митинга перед парламентом в Тбилиси, где собравшиеся протестуют против принятия законопроекта об иностранных агентах, кадры РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T21:31

2023-03-07T21:31

2023-03-07T21:31

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ТБИЛИСИ, 7 мар - РИА Новости. Спецназ применил водомет для разгона митинга перед парламентом в Тбилиси, где собравшиеся протестуют против принятия законопроекта об иностранных агентах, кадры транслируют в прямых эфирах грузинские телекомпании. Ранее спецназ несколько раз применил слезоточивый газ. Митингующие не расходятся. "Спецназ применил водомет, также продолжается применение слезоточивого газа для разгона митинга", – сообщает телекомпания "Рустави 2". Парламент Грузии во вторник вечером принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах, несмотря на протесты оппозиции. Оппозиционеры и их сторонники протестуют у здания законодательного органа с раннего утра. Автомобильное движение на центральном проспекте Руставели перекрыто. Акция проходит в четырех локациях на прилегающей к зданию парламента территории.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Митинг перед парламентом Грузии против законопроекта об иностранных агентах Митинг перед парламентом Грузии: собравшиеся выступают против принятия законопроекта об иностранных агентах 2023-03-07T21:31 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тбилиси, грузия