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Спецназ применил водомет для разгона митинга в Тбилиси - РИА Новости, 07.03.2023
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21:31 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/vodomet-1856503378.html
Спецназ применил водомет для разгона митинга в Тбилиси
Спецназ применил водомет для разгона митинга в Тбилиси - РИА Новости, 07.03.2023
Спецназ применил водомет для разгона митинга в Тбилиси
Спецназ применил водомет для разгона митинга перед парламентом в Тбилиси, где собравшиеся протестуют против принятия законопроекта об иностранных агентах, кадры РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T21:31
2023-03-07T21:31
в мире
тбилиси
грузия
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ТБИЛИСИ, 7 мар - РИА Новости. Спецназ применил водомет для разгона митинга перед парламентом в Тбилиси, где собравшиеся протестуют против принятия законопроекта об иностранных агентах, кадры транслируют в прямых эфирах грузинские телекомпании. Ранее спецназ несколько раз применил слезоточивый газ. Митингующие не расходятся. "Спецназ применил водомет, также продолжается применение слезоточивого газа для разгона митинга", – сообщает телекомпания "Рустави 2". Парламент Грузии во вторник вечером принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах, несмотря на протесты оппозиции. Оппозиционеры и их сторонники протестуют у здания законодательного органа с раннего утра. Автомобильное движение на центральном проспекте Руставели перекрыто. Акция проходит в четырех локациях на прилегающей к зданию парламента территории.
https://ria.ru/20230306/gruziya-1856068030.html
тбилиси
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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353
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Митинг перед парламентом Грузии против законопроекта об иностранных агентах
Митинг перед парламентом Грузии: собравшиеся выступают против принятия законопроекта об иностранных агентах
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
в мире, тбилиси, грузия
В мире, Тбилиси, Грузия
Спецназ применил водомет для разгона митинга в Тбилиси

Спецназ Грузии применил водомет для разгона митинга перед парламентом в Тбилиси

Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 7 мар - РИА Новости. Спецназ применил водомет для разгона митинга перед парламентом в Тбилиси, где собравшиеся протестуют против принятия законопроекта об иностранных агентах, кадры транслируют в прямых эфирах грузинские телекомпании.
Ранее спецназ несколько раз применил слезоточивый газ. Митингующие не расходятся.
"Спецназ применил водомет, также продолжается применение слезоточивого газа для разгона митинга", – сообщает телекомпания "Рустави 2".
Парламент Грузии во вторник вечером принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах, несмотря на протесты оппозиции. Оппозиционеры и их сторонники протестуют у здания законодательного органа с раннего утра. Автомобильное движение на центральном проспекте Руставели перекрыто.
Акция проходит в четырех локациях на прилегающей к зданию парламента территории.
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