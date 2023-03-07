https://ria.ru/20230307/vef-1856293154.html

Восточный экономический форум перенесли на неделю

Восточный экономический форум перенесли на неделю - РИА Новости, 07.03.2023

Восточный экономический форум перенесли на неделю

Восточный экономический форум в 2023 году перенесен на неделю в связи с графиком международных мероприятий и пройдет с 12 по 15 сентября, сообщает фонд... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T10:27

2023-03-07T10:27

2023-03-07T10:27

экономика

россия

владивосток

восточный экономический форум (вэф)

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Восточный экономический форум в 2023 году перенесен на неделю в связи с графиком международных мероприятий и пройдет с 12 по 15 сентября, сообщает фонд "Росконгресс". Ранее планировалось, что ВЭФ в 2023 году пройдет 5-8 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. "VIII Восточный экономический форум состоится 12–15 сентября 2023 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Центральное событие ВЭФ-2023 – пленарное заседание – запланировано на 14 сентября 2023 года", - говорится в сообщении "Росконгресса". Как уточняет фонд, ожидается участие иностранных лидеров и гостей высокого уровня. "Решение об уточнении дат Восточного экономического форума связано с графиком международных мероприятий. Мы ожидаем участие иностранных лидеров и гостей высокого уровня", - говорится в сообщении. По словам советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова, ВЭФ зарекомендовал себя как эффективная коммуникационная площадка, нацеленная на интенсивное развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Сегодня влияние Дальнего Востока России на развитие нашей страны значительно возросло. Восточное направление становится основным в укреплении экономики страны и усилении экспортного потенциала. VIII Восточный экономический форум состоится на высочайшем представительном уровне", – приводятся слова Кобякова в сообщении. В 2022 году ВЭФ собрал более 7 тысяч участников из 68 стран и территорий, включая Россию, в их числе около 1,7 тысячи представителей бизнеса из 700 компаний. На полях форума было подписано 296 соглашений на общую сумму 3 триллиона 272 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220909/vef-2022-1815690279.html

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Кирилл Волков

экономика, россия, владивосток, восточный экономический форум (вэф)