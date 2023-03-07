Рейтинг@Mail.ru
Москвичи выберут имя для овечки, которая родилась на ВДНХ - РИА Новости, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
08:00 07.03.2023 (обновлено: 11:45 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/vdnkh-1856271608.html
Москвичи выберут имя для овечки, которая родилась на ВДНХ
Москвичи выберут имя для овечки, которая родилась на ВДНХ - РИА Новости, 07.03.2023
Москвичи выберут имя для овечки, которая родилась на ВДНХ
Москвичи смогут выбрать имя для овечки, которая родилась на "Городской ферме" ВДНХ, сообщил портал мэра столицы. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T08:00
2023-03-07T11:45
общество
москва
хорошие новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856276355_0:161:1600:1061_1920x0_80_0_0_f2d4df49a92d0079f17044434e095010.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Москвичи смогут выбрать имя для овечки, которая родилась на "Городской ферме" ВДНХ, сообщил портал мэра столицы. "Участники проекта "Активный гражданин" выберут имя для овечки, которая родилась на "Городской ферме" ВДНХ", — говорится в публикации. Всего предусмотрено четыре варианта: Звездочка, Искорка, Варвара или Жемчужинка.Овечка с черным окрасом шерсти родилась 7 января в домике-овчарне, где живет стадо овец и коз.В комплексе "Городская ферма" на четырех гектарах живут более 100 животных самых разных видов.
https://ria.ru/20230221/pignviny-1853328133.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856276355_0:11:1600:1211_1920x0_80_0_0_7daa00a29082ffd00acb7e7cfa5d7abc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва
Общество, Москва, Хорошие новости
Москвичи выберут имя для овечки, которая родилась на ВДНХ

Москвичи смогут выбрать имя овечки, которая родилась на "Городской ферме" ВДНХ

CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / ОвечкаОвечка с черным окрасом шерсти, которая родилась на "Городской ферме" ВДНХ
Овечка с черным окрасом шерсти, которая родилась на Городской ферме ВДНХ - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Овечка
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Москвичи смогут выбрать имя для овечки, которая родилась на "Городской ферме" ВДНХ, сообщил портал мэра столицы.
"Участники проекта "Активный гражданин" выберут имя для овечки, которая родилась на "Городской ферме" ВДНХ", — говорится в публикации.
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / ОвечкаОвечка с черным окрасом шерсти, которая родилась на "Городской ферме" ВДНХ
Овечка с черным окрасом шерсти, которая родилась на Городской ферме ВДНХ - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Овечка
Овечка с черным окрасом шерсти, которая родилась на "Городской ферме" ВДНХ
Всего предусмотрено четыре варианта: Звездочка, Искорка, Варвара или Жемчужинка.
Овечка с черным окрасом шерсти родилась 7 января в домике-овчарне, где живет стадо овец и коз.
В комплексе "Городская ферма" на четырех гектарах живут более 100 животных самых разных видов.
Новорожденные пингвины в Московском зоопарке
В Московском зоопарке в январе вылупились два пингвиненка
21 февраля, 09:31
 
Хорошие новостиОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала