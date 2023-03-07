https://ria.ru/20230307/vdnkh-1856271608.html
Москвичи выберут имя для овечки, которая родилась на ВДНХ
Москвичи выберут имя для овечки, которая родилась на ВДНХ - РИА Новости, 07.03.2023
Москвичи выберут имя для овечки, которая родилась на ВДНХ
Москвичи смогут выбрать имя для овечки, которая родилась на "Городской ферме" ВДНХ, сообщил портал мэра столицы. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T08:00
2023-03-07T08:00
2023-03-07T11:45
общество
москва
хорошие новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856276355_0:161:1600:1061_1920x0_80_0_0_f2d4df49a92d0079f17044434e095010.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Москвичи смогут выбрать имя для овечки, которая родилась на "Городской ферме" ВДНХ, сообщил портал мэра столицы. "Участники проекта "Активный гражданин" выберут имя для овечки, которая родилась на "Городской ферме" ВДНХ", — говорится в публикации. Всего предусмотрено четыре варианта: Звездочка, Искорка, Варвара или Жемчужинка.Овечка с черным окрасом шерсти родилась 7 января в домике-овчарне, где живет стадо овец и коз.В комплексе "Городская ферма" на четырех гектарах живут более 100 животных самых разных видов.
https://ria.ru/20230221/pignviny-1853328133.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856276355_0:11:1600:1211_1920x0_80_0_0_7daa00a29082ffd00acb7e7cfa5d7abc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва
Общество, Москва, Хорошие новости
Москвичи выберут имя для овечки, которая родилась на ВДНХ
Москвичи смогут выбрать имя овечки, которая родилась на "Городской ферме" ВДНХ
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости.
Москвичи смогут выбрать имя для овечки, которая родилась на "Городской ферме" ВДНХ, сообщил портал
мэра столицы.
"Участники проекта "Активный гражданин" выберут имя для овечки, которая родилась на "Городской ферме" ВДНХ", — говорится в публикации.
Всего предусмотрено четыре варианта: Звездочка, Искорка, Варвара или Жемчужинка.
Овечка с черным окрасом шерсти родилась 7 января в домике-овчарне, где живет стадо овец и коз.
В комплексе "Городская ферма" на четырех гектарах живут более 100 животных самых разных видов.
В Московском зоопарке в январе вылупились два пингвиненка