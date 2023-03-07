https://ria.ru/20230307/vdnkh-1856271608.html

Москвичи выберут имя для овечки, которая родилась на ВДНХ

Москвичи выберут имя для овечки, которая родилась на ВДНХ - РИА Новости, 07.03.2023

Москвичи выберут имя для овечки, которая родилась на ВДНХ

Москвичи смогут выбрать имя для овечки, которая родилась на "Городской ферме" ВДНХ, сообщил портал мэра столицы. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T08:00

2023-03-07T08:00

2023-03-07T11:45

общество

москва

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Москвичи смогут выбрать имя для овечки, которая родилась на "Городской ферме" ВДНХ, сообщил портал мэра столицы. "Участники проекта "Активный гражданин" выберут имя для овечки, которая родилась на "Городской ферме" ВДНХ", — говорится в публикации. Всего предусмотрено четыре варианта: Звездочка, Искорка, Варвара или Жемчужинка.Овечка с черным окрасом шерсти родилась 7 января в домике-овчарне, где живет стадо овец и коз.В комплексе "Городская ферма" на четырех гектарах живут более 100 животных самых разных видов.

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва