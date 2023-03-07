https://ria.ru/20230307/valyuty-1856266788.html

Глава МИД КНР призвал использовать безопасную валюту в торговле с Россией

Глава МИД КНР призвал использовать безопасную валюту в торговле с Россией - РИА Новости, 07.03.2023

Глава МИД КНР призвал использовать безопасную валюту в торговле с Россией

Международные валюты не должны становиться оружием для односторонних санкций или синонимом запугивания, заявил во вторник на ежегодной пресс-конференции министр РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T05:57

2023-03-07T05:57

2023-03-07T06:02

цинь ган

китай

россия

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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Международные валюты не должны становиться оружием для односторонних санкций или синонимом запугивания, заявил во вторник на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел Китая Цинь Ган. "Говоря о том, какую валюту использовать в торговле между Россией и Китаем, то ответ весьма прост: нужно использовать ту валюту, которая удобна, безопасна и заслуживает доверия", - заявил Цинь Ган, отвечая на вопрос о том, могут ли Россия и Китай отказаться от использования доллара в двусторонней торговле. Он подчеркнул, что "международные валюты не должны становиться оружием односторонних санкций, не говоря уже о том, что они не должны становиться синонимом травли и угроз".

https://ria.ru/20230306/valyuta-1856221682.html

китай

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цинь ган, китай, россия