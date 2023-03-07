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Глава МИД КНР призвал использовать безопасную валюту в торговле с Россией - РИА Новости, 07.03.2023
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05:57 07.03.2023 (обновлено: 06:02 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/valyuty-1856266788.html
Глава МИД КНР призвал использовать безопасную валюту в торговле с Россией
Глава МИД КНР призвал использовать безопасную валюту в торговле с Россией - РИА Новости, 07.03.2023
Глава МИД КНР призвал использовать безопасную валюту в торговле с Россией
Международные валюты не должны становиться оружием для односторонних санкций или синонимом запугивания, заявил во вторник на ежегодной пресс-конференции министр РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T05:57
2023-03-07T06:02
цинь ган
китай
россия
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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Международные валюты не должны становиться оружием для односторонних санкций или синонимом запугивания, заявил во вторник на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел Китая Цинь Ган. "Говоря о том, какую валюту использовать в торговле между Россией и Китаем, то ответ весьма прост: нужно использовать ту валюту, которая удобна, безопасна и заслуживает доверия", - заявил Цинь Ган, отвечая на вопрос о том, могут ли Россия и Китай отказаться от использования доллара в двусторонней торговле. Он подчеркнул, что "международные валюты не должны становиться оружием односторонних санкций, не говоря уже о том, что они не должны становиться синонимом травли и угроз".
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цинь ган, китай, россия
Цинь Ган, Китай, Россия
Глава МИД КНР призвал использовать безопасную валюту в торговле с Россией

Глава МИД КНР Цинь Ган: международные валюты не должны становиться синонимом запугивания

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Международные валюты не должны становиться оружием для односторонних санкций или синонимом запугивания, заявил во вторник на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел Китая Цинь Ган.
"Говоря о том, какую валюту использовать в торговле между Россией и Китаем, то ответ весьма прост: нужно использовать ту валюту, которая удобна, безопасна и заслуживает доверия", - заявил Цинь Ган, отвечая на вопрос о том, могут ли Россия и Китай отказаться от использования доллара в двусторонней торговле.
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Он подчеркнул, что "международные валюты не должны становиться оружием односторонних санкций, не говоря уже о том, что они не должны становиться синонимом травли и угроз".
 
Цинь ГанКитайРоссия
 
 
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