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Россияне назвали факторы успеха для женщин и мужчин - РИА Новости, 07.03.2023
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09:22 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/uspekh-1856281212.html
Россияне назвали факторы успеха для женщин и мужчин
Россияне назвали факторы успеха для женщин и мужчин - РИА Новости, 07.03.2023
Россияне назвали факторы успеха для женщин и мужчин
Уверенность в себе, самосовершенствование, материальная независимость, высокие жизненные цели и качества лидера, по мнению россиян, являются показателями успеха РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T09:22
2023-03-07T09:22
общество
приморский край
москва
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Уверенность в себе, самосовершенствование, материальная независимость, высокие жизненные цели и качества лидера, по мнению россиян, являются показателями успеха как для мужчин, так и для женщин, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости. "В рамках опроса россиян попросили выбрать топ-5 наиболее важных показателей, которые соответствуют образу успешной женщины и успешного мужчины. В итоге ключевыми факторами успеха для женщин и мужчин стали одни и те же показатели: уверенность в себе, самосовершенствование, материальная независимость, высокие жизненные цели, а также лидерские качества", - говорится в сообщении кампании. При этом среди показателей успешности для мужчин чаще встречаются: высокие жизненные цели, карьера, широкий круг знакомств, большой заработок, своя жилплощадь, собственный бизнес. В качестве показателей успешности для женщин чаще называли уверенность в себе, постоянное обучение новому, уход за собой, уважение к другим, энергичность и позитивность, многочисленные путешествия, а также умение всё успевать. Мнения респондентов о собственной успешности разделились поровну, показало исследование. Успешными считают себя 44% опрошенных, столько же - неуспешными, остальные затруднились ответить. С профессиональной точки зрения в свой успех больше всего верят высший менеджмент (66%), производственники (63%) и медики (60%). В региональном разрезе больше всего соискателей, уверенных в своей успешности, проживает в Приморском крае (69%), а вот в Москве таких всего 45%. Исследование проводилось с 20 января по 1 марта среди двух тысяч российских соискателей.
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общество, приморский край, москва
Общество, Приморский край, Москва
Россияне назвали факторы успеха для женщин и мужчин

Россияне назвали уверенность и самосовершенствование факторами успеха для женщин и мужчин

© iStock.com / erdikocakПодсчет прибыли
Подсчет прибыли - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Уверенность в себе, самосовершенствование, материальная независимость, высокие жизненные цели и качества лидера, по мнению россиян, являются показателями успеха как для мужчин, так и для женщин, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости.
"В рамках опроса россиян попросили выбрать топ-5 наиболее важных показателей, которые соответствуют образу успешной женщины и успешного мужчины. В итоге ключевыми факторами успеха для женщин и мужчин стали одни и те же показатели: уверенность в себе, самосовершенствование, материальная независимость, высокие жизненные цели, а также лидерские качества", - говорится в сообщении кампании.
При этом среди показателей успешности для мужчин чаще встречаются: высокие жизненные цели, карьера, широкий круг знакомств, большой заработок, своя жилплощадь, собственный бизнес. В качестве показателей успешности для женщин чаще называли уверенность в себе, постоянное обучение новому, уход за собой, уважение к другим, энергичность и позитивность, многочисленные путешествия, а также умение всё успевать.
Мнения респондентов о собственной успешности разделились поровну, показало исследование. Успешными считают себя 44% опрошенных, столько же - неуспешными, остальные затруднились ответить. С профессиональной точки зрения в свой успех больше всего верят высший менеджмент (66%), производственники (63%) и медики (60%). В региональном разрезе больше всего соискателей, уверенных в своей успешности, проживает в Приморском крае (69%), а вот в Москве таких всего 45%.
Исследование проводилось с 20 января по 1 марта среди двух тысяч российских соискателей.
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