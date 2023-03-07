https://ria.ru/20230307/uspekh-1856281212.html

Россияне назвали факторы успеха для женщин и мужчин

Россияне назвали факторы успеха для женщин и мужчин - РИА Новости, 07.03.2023

Россияне назвали факторы успеха для женщин и мужчин

Уверенность в себе, самосовершенствование, материальная независимость, высокие жизненные цели и качества лидера, по мнению россиян, являются показателями успеха РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T09:22

2023-03-07T09:22

2023-03-07T09:22

общество

приморский край

москва

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Уверенность в себе, самосовершенствование, материальная независимость, высокие жизненные цели и качества лидера, по мнению россиян, являются показателями успеха как для мужчин, так и для женщин, показало исследование HeadHunter, которое есть у РИА Новости. "В рамках опроса россиян попросили выбрать топ-5 наиболее важных показателей, которые соответствуют образу успешной женщины и успешного мужчины. В итоге ключевыми факторами успеха для женщин и мужчин стали одни и те же показатели: уверенность в себе, самосовершенствование, материальная независимость, высокие жизненные цели, а также лидерские качества", - говорится в сообщении кампании. При этом среди показателей успешности для мужчин чаще встречаются: высокие жизненные цели, карьера, широкий круг знакомств, большой заработок, своя жилплощадь, собственный бизнес. В качестве показателей успешности для женщин чаще называли уверенность в себе, постоянное обучение новому, уход за собой, уважение к другим, энергичность и позитивность, многочисленные путешествия, а также умение всё успевать. Мнения респондентов о собственной успешности разделились поровну, показало исследование. Успешными считают себя 44% опрошенных, столько же - неуспешными, остальные затруднились ответить. С профессиональной точки зрения в свой успех больше всего верят высший менеджмент (66%), производственники (63%) и медики (60%). В региональном разрезе больше всего соискателей, уверенных в своей успешности, проживает в Приморском крае (69%), а вот в Москве таких всего 45%. Исследование проводилось с 20 января по 1 марта среди двух тысяч российских соискателей.

https://ria.ru/20221203/vklad-1836033658.html

приморский край

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, приморский край, москва