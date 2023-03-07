https://ria.ru/20230307/urozhay-1856425180.html
Рекордный урожай зерна позволит помочь нуждающимся странам, заявил Мишустин
Рекордный урожай зерна позволит помочь нуждающимся странам, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.03.2023
Рекордный урожай зерна позволит помочь нуждающимся странам, заявил Мишустин
Рекордный прошлогодний урожай зерна позволит России увеличить и внутреннее потребление, а оказать помощь дружественным и нуждающимся странам, заявил... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T15:38
2023-03-07T15:38
2023-03-07T15:38
экономика
михаил мишустин
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Рекордный прошлогодний урожай зерна позволит России увеличить и внутреннее потребление, а оказать помощь дружественным и нуждающимся странам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В ходе общения с сотрудниками ООО "КБК "Черемушки" во время посещения предприятия премьер отметил, что хлебобулочная промышленность является значимой частью российского агрокомплекса. "Вот Дмитрий Николаевич (глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев - ред.) добился успеха как министр, мы все в этом смысле радуемся, еще 10-15 лет назад, президент недавно об этом говорил, казалось сказкой то, что у нас происходит с урожаем, вообще с производством, в том числе хлебобулочных изделий, пищевой промышленности", - сказал премьер. Мишустин напомнил, что непростая ситуация с урожаем была в 90-е годы, но теперь все изменилось. "В прошлом году мы собрали урожай зерновых, о котором мечтать бы не могли еще в Советском Союзе, это более 150 миллионов тонн зерновых, это огромный труд всех", - сказал он. И добавил: "И, конечно, в этом смысле мы можем увеличить и внутреннее потребление, но и помочь странам - и дружественным, и бедным странам, которые нуждаются, где голодают, в хлебе, зерновых". Премьер напомнил, что рекорд Советского Союза по сбору урожая был в 1978 году был 127 миллионов тонн. "Вот мы все эти рекорды бьем, и, конечно, важно, чтобы еще было и качество продукции", - добавил Мишустин. Правительство для этого оказывает поддержку развитию пищевой промышленности. "Как раз сейчас подробно с Дмитрием Николаевичем и с коллегами обсуждали такие возможности. Рассчитываем, что такие решения, и в том числе льготирование, будут полезны таким предприятиям, как "Черемушки" в том числе, учитывая, что у вас есть серьезные планы по расширению", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20221207/malaschenko-1836900901.html
https://ria.ru/20221124/urozhay-1833860743.html
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экономика, михаил мишустин, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Дмитрий Патрушев
Рекордный урожай зерна позволит помочь нуждающимся странам, заявил Мишустин
Мишустин: рекордный урожай зерна позволит России помочь дружественным и бедным странам
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Рекордный прошлогодний урожай зерна позволит России увеличить и внутреннее потребление, а оказать помощь дружественным и нуждающимся странам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В ходе общения с сотрудниками ООО "КБК "Черемушки" во время посещения предприятия премьер отметил, что хлебобулочная промышленность является значимой частью российского агрокомплекса. "Вот Дмитрий Николаевич (глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев
- ред.) добился успеха как министр, мы все в этом смысле радуемся, еще 10-15 лет назад, президент недавно об этом говорил, казалось сказкой то, что у нас происходит с урожаем, вообще с производством, в том числе хлебобулочных изделий, пищевой промышленности", - сказал премьер.
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Мишустин напомнил, что непростая ситуация с урожаем была в 90-е годы, но теперь все изменилось. "В прошлом году мы собрали урожай зерновых, о котором мечтать бы не могли еще в Советском Союзе, это более 150 миллионов тонн зерновых, это огромный труд всех", - сказал он. И добавил: "И, конечно, в этом смысле мы можем увеличить и внутреннее потребление, но и помочь странам - и дружественным, и бедным странам, которые нуждаются, где голодают, в хлебе, зерновых".
Премьер напомнил, что рекорд Советского Союза по сбору урожая был в 1978 году был 127 миллионов тонн. "Вот мы все эти рекорды бьем, и, конечно, важно, чтобы еще было и качество продукции", - добавил Мишустин.
Правительство для этого оказывает поддержку развитию пищевой промышленности. "Как раз сейчас подробно с Дмитрием Николаевичем и с коллегами обсуждали такие возможности. Рассчитываем, что такие решения, и в том числе льготирование, будут полезны таким предприятиям, как "Черемушки" в том числе, учитывая, что у вас есть серьезные планы по расширению", - сказал Мишустин.
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