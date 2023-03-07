Рейтинг@Mail.ru
Рекордный урожай зерна позволит помочь нуждающимся странам, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:38 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/urozhay-1856425180.html
Рекордный урожай зерна позволит помочь нуждающимся странам, заявил Мишустин
Рекордный урожай зерна позволит помочь нуждающимся странам, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.03.2023
Рекордный урожай зерна позволит помочь нуждающимся странам, заявил Мишустин
Рекордный прошлогодний урожай зерна позволит России увеличить и внутреннее потребление, а оказать помощь дружественным и нуждающимся странам, заявил... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T15:38
2023-03-07T15:38
экономика
михаил мишустин
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дмитрий патрушев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856411081_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_df6abeb95502682843ae7303755e03b6.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Рекордный прошлогодний урожай зерна позволит России увеличить и внутреннее потребление, а оказать помощь дружественным и нуждающимся странам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В ходе общения с сотрудниками ООО "КБК "Черемушки" во время посещения предприятия премьер отметил, что хлебобулочная промышленность является значимой частью российского агрокомплекса. "Вот Дмитрий Николаевич (глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев - ред.) добился успеха как министр, мы все в этом смысле радуемся, еще 10-15 лет назад, президент недавно об этом говорил, казалось сказкой то, что у нас происходит с урожаем, вообще с производством, в том числе хлебобулочных изделий, пищевой промышленности", - сказал премьер. Мишустин напомнил, что непростая ситуация с урожаем была в 90-е годы, но теперь все изменилось. "В прошлом году мы собрали урожай зерновых, о котором мечтать бы не могли еще в Советском Союзе, это более 150 миллионов тонн зерновых, это огромный труд всех", - сказал он. И добавил: "И, конечно, в этом смысле мы можем увеличить и внутреннее потребление, но и помочь странам - и дружественным, и бедным странам, которые нуждаются, где голодают, в хлебе, зерновых". Премьер напомнил, что рекорд Советского Союза по сбору урожая был в 1978 году был 127 миллионов тонн. "Вот мы все эти рекорды бьем, и, конечно, важно, чтобы еще было и качество продукции", - добавил Мишустин. Правительство для этого оказывает поддержку развитию пищевой промышленности. "Как раз сейчас подробно с Дмитрием Николаевичем и с коллегами обсуждали такие возможности. Рассчитываем, что такие решения, и в том числе льготирование, будут полезны таким предприятиям, как "Черемушки" в том числе, учитывая, что у вас есть серьезные планы по расширению", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20221207/malaschenko-1836900901.html
https://ria.ru/20221124/urozhay-1833860743.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856411081_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_638c6b7a9023e7e0b07dc53a12b3725a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, михаил мишустин, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев
Экономика, Михаил Мишустин, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Дмитрий Патрушев
Рекордный урожай зерна позволит помочь нуждающимся странам, заявил Мишустин

Мишустин: рекордный урожай зерна позволит России помочь дружественным и бедным странам

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения комбината "Черемушки" в Москве
Премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения комбината Черемушки в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр России Михаил Мишустин во время посещения комбината "Черемушки" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Рекордный прошлогодний урожай зерна позволит России увеличить и внутреннее потребление, а оказать помощь дружественным и нуждающимся странам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В ходе общения с сотрудниками ООО "КБК "Черемушки" во время посещения предприятия премьер отметил, что хлебобулочная промышленность является значимой частью российского агрокомплекса. "Вот Дмитрий Николаевич (глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев - ред.) добился успеха как министр, мы все в этом смысле радуемся, еще 10-15 лет назад, президент недавно об этом говорил, казалось сказкой то, что у нас происходит с урожаем, вообще с производством, в том числе хлебобулочных изделий, пищевой промышленности", - сказал премьер.
Заместитель председателя правительства области, председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
Малащенко: аграрии Ленобласти собрали рекордный урожай
7 декабря 2022, 12:03
Мишустин напомнил, что непростая ситуация с урожаем была в 90-е годы, но теперь все изменилось. "В прошлом году мы собрали урожай зерновых, о котором мечтать бы не могли еще в Советском Союзе, это более 150 миллионов тонн зерновых, это огромный труд всех", - сказал он. И добавил: "И, конечно, в этом смысле мы можем увеличить и внутреннее потребление, но и помочь странам - и дружественным, и бедным странам, которые нуждаются, где голодают, в хлебе, зерновых".
Премьер напомнил, что рекорд Советского Союза по сбору урожая был в 1978 году был 127 миллионов тонн. "Вот мы все эти рекорды бьем, и, конечно, важно, чтобы еще было и качество продукции", - добавил Мишустин.
Правительство для этого оказывает поддержку развитию пищевой промышленности. "Как раз сейчас подробно с Дмитрием Николаевичем и с коллегами обсуждали такие возможности. Рассчитываем, что такие решения, и в том числе льготирование, будут полезны таким предприятиям, как "Черемушки" в том числе, учитывая, что у вас есть серьезные планы по расширению", - сказал Мишустин.
Томаты, выращенные в теплице - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
Гладков заявил о рекордном урожае овощей в Белгородской области
24 ноября 2022, 10:55
 
ЭкономикаМихаил МишустинРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Дмитрий Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала