https://ria.ru/20230307/urozhay-1856425180.html

Рекордный урожай зерна позволит помочь нуждающимся странам, заявил Мишустин

Рекордный урожай зерна позволит помочь нуждающимся странам, заявил Мишустин - РИА Новости, 07.03.2023

Рекордный урожай зерна позволит помочь нуждающимся странам, заявил Мишустин

Рекордный прошлогодний урожай зерна позволит России увеличить и внутреннее потребление, а оказать помощь дружественным и нуждающимся странам, заявил... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T15:38

2023-03-07T15:38

2023-03-07T15:38

экономика

михаил мишустин

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

дмитрий патрушев

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Рекордный прошлогодний урожай зерна позволит России увеличить и внутреннее потребление, а оказать помощь дружественным и нуждающимся странам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В ходе общения с сотрудниками ООО "КБК "Черемушки" во время посещения предприятия премьер отметил, что хлебобулочная промышленность является значимой частью российского агрокомплекса. "Вот Дмитрий Николаевич (глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев - ред.) добился успеха как министр, мы все в этом смысле радуемся, еще 10-15 лет назад, президент недавно об этом говорил, казалось сказкой то, что у нас происходит с урожаем, вообще с производством, в том числе хлебобулочных изделий, пищевой промышленности", - сказал премьер. Мишустин напомнил, что непростая ситуация с урожаем была в 90-е годы, но теперь все изменилось. "В прошлом году мы собрали урожай зерновых, о котором мечтать бы не могли еще в Советском Союзе, это более 150 миллионов тонн зерновых, это огромный труд всех", - сказал он. И добавил: "И, конечно, в этом смысле мы можем увеличить и внутреннее потребление, но и помочь странам - и дружественным, и бедным странам, которые нуждаются, где голодают, в хлебе, зерновых". Премьер напомнил, что рекорд Советского Союза по сбору урожая был в 1978 году был 127 миллионов тонн. "Вот мы все эти рекорды бьем, и, конечно, важно, чтобы еще было и качество продукции", - добавил Мишустин. Правительство для этого оказывает поддержку развитию пищевой промышленности. "Как раз сейчас подробно с Дмитрием Николаевичем и с коллегами обсуждали такие возможности. Рассчитываем, что такие решения, и в том числе льготирование, будут полезны таким предприятиям, как "Черемушки" в том числе, учитывая, что у вас есть серьезные планы по расширению", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20221207/malaschenko-1836900901.html

https://ria.ru/20221124/urozhay-1833860743.html

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экономика, михаил мишустин, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев