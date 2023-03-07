https://ria.ru/20230307/ulyukaev-1856468873.html

Улюкаев рассказал о "кайфе от жизни простого человека" после тюрьмы

Улюкаев рассказал о "кайфе от жизни простого человека" после тюрьмы - РИА Новости, 08.03.2023

Улюкаев рассказал о "кайфе от жизни простого человека" после тюрьмы

Бывший глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев рассказал, что получает удовольствие от жизни "частного человека". Об этом он рассказал в интервью... РИА Новости, 08.03.2023

2023-03-07T18:08

2023-03-07T18:08

2023-03-08T01:18

общество

алексей улюкаев

россия

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Бывший глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев рассказал, что получает удовольствие от жизни "частного человека". Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Naidi mamonta".Он рассказал, что теперь старается проводить больше времени с родными.Улюкаева в конце 2017 года приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей за взятку. Суд пришел к выводу, что министр требовал два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за положительное заключение по покупке компании "Башнефть". Сам осужденный заявил, что стал жертвой провокации.Улюкаев отбывал наказание в ИК-1 в Тверской области. В конце апреля 2022 года Московский районный суд Твери удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении, прокуратура и колония не возражали. Обжаловать решение суда никто не стал.

https://ria.ru/20220512/ulyukaev-1788101803.html

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общество, алексей улюкаев, россия