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Улюкаев рассказал о "кайфе от жизни простого человека" после тюрьмы - РИА Новости, 08.03.2023
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18:08 07.03.2023 (обновлено: 01:18 08.03.2023)
https://ria.ru/20230307/ulyukaev-1856468873.html
Улюкаев рассказал о "кайфе от жизни простого человека" после тюрьмы
Улюкаев рассказал о "кайфе от жизни простого человека" после тюрьмы - РИА Новости, 08.03.2023
Улюкаев рассказал о "кайфе от жизни простого человека" после тюрьмы
Бывший глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев рассказал, что получает удовольствие от жизни "частного человека". Об этом он рассказал в интервью... РИА Новости, 08.03.2023
2023-03-07T18:08
2023-03-08T01:18
общество
алексей улюкаев
россия
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Бывший глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев рассказал, что получает удовольствие от жизни "частного человека". Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Naidi mamonta".Он рассказал, что теперь старается проводить больше времени с родными.Улюкаева в конце 2017 года приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей за взятку. Суд пришел к выводу, что министр требовал два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за положительное заключение по покупке компании "Башнефть". Сам осужденный заявил, что стал жертвой провокации.Улюкаев отбывал наказание в ИК-1 в Тверской области. В конце апреля 2022 года Московский районный суд Твери удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении, прокуратура и колония не возражали. Обжаловать решение суда никто не стал.
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общество, алексей улюкаев, россия
Общество, Алексей Улюкаев, Россия
Улюкаев рассказал о "кайфе от жизни простого человека" после тюрьмы

Экс-глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев: получаю кайф от жизни среди людей

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости
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Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Бывший глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев рассказал, что получает удовольствие от жизни "частного человека". Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Naidi mamonta".
«
"Я был то каким-то немножко отстраненным от жизни, то большим начальником, то зэком. А теперь я человек среди людей. Это удивительный кайф, на самом деле. Ходить по улицам, вести себя, как все остальные", — поделился впечатлениями бывший чиновник.
Он рассказал, что теперь старается проводить больше времени с родными.
Улюкаева в конце 2017 года приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей за взятку. Суд пришел к выводу, что министр требовал два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за положительное заключение по покупке компании "Башнефть". Сам осужденный заявил, что стал жертвой провокации.
Улюкаев отбывал наказание в ИК-1 в Тверской области. В конце апреля 2022 года Московский районный суд Твери удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении, прокуратура и колония не возражали. Обжаловать решение суда никто не стал.
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