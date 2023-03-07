Улюкаев рассказал о "кайфе от жизни простого человека" после тюрьмы
Экс-глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев: получаю кайф от жизни среди людей
Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Бывший глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев рассказал, что получает удовольствие от жизни "частного человека". Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу "Naidi mamonta".
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"Я был то каким-то немножко отстраненным от жизни, то большим начальником, то зэком. А теперь я человек среди людей. Это удивительный кайф, на самом деле. Ходить по улицам, вести себя, как все остальные", — поделился впечатлениями бывший чиновник.
Он рассказал, что теперь старается проводить больше времени с родными.
Улюкаева в конце 2017 года приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 миллионов рублей за взятку. Суд пришел к выводу, что министр требовал два миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина за положительное заключение по покупке компании "Башнефть". Сам осужденный заявил, что стал жертвой провокации.
Улюкаев отбывал наказание в ИК-1 в Тверской области. В конце апреля 2022 года Московский районный суд Твери удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении, прокуратура и колония не возражали. Обжаловать решение суда никто не стал.