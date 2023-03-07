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В МИД Украины отказались комментировать слова Лукашенко о Зеленском - РИА Новости, 07.03.2023
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18:53 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/ukraina-1856482269.html
В МИД Украины отказались комментировать слова Лукашенко о Зеленском
В МИД Украины отказались комментировать слова Лукашенко о Зеленском - РИА Новости, 07.03.2023
В МИД Украины отказались комментировать слова Лукашенко о Зеленском
Представитель МИД Украины Олег Николенко прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о Владимире Зеленском, заявив, что Киев оставляет... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T18:53
2023-03-07T18:53
в мире
белоруссия
служба безопасности украины
украина
александр лукашенко
олег николенко
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Представитель МИД Украины Олег Николенко прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о Владимире Зеленском, заявив, что Киев оставляет высказывание белорусского лидера без ответа. Ранее во вторник Лукашенко заявил, что считает Владимира Зеленского гнидой, потому что тот знал о подготовке диверсии на аэродроме под Минском. Он выразил уверенность, что такие операции не проводятся без согласования с руководством. "Александр Лукашенко также позволил себе грубый персональный выпад в адрес президента Украины. Этот акт бессилия оставим без ответа", - написал Николенко на своей странице в социальной сети Facebook*. Во вторник Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля. Он рассказал, что к попытке диверсии причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии. Лукашенко заявил, что при диверсии использовались беспилотники. Белорусский президент заявил, что в результате самолет А-50 серьезно не был поврежден, но Минск попросил РФ произвести замену самолета. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства и участия в проходивших в Белоруссии с 16 января по 1 февраля совместных белорусско-российских летных учениях.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20230307/lukashenko-1856389860.html
https://ria.ru/20230307/a-50-1856441612.html
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в мире, белоруссия, служба безопасности украины, украина, александр лукашенко, олег николенко
В мире, Белоруссия, Служба безопасности Украины, Украина, Александр Лукашенко, Олег Николенко
В МИД Украины отказались комментировать слова Лукашенко о Зеленском

В МИД Украины заявили, что оставят без ответа "акт бессилия" Лукашенко в адрес Зеленского

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание МИД Украины
Здание МИД Украины - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание МИД Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Представитель МИД Украины Олег Николенко прокомментировал слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о Владимире Зеленском, заявив, что Киев оставляет высказывание белорусского лидера без ответа.
Ранее во вторник Лукашенко заявил, что считает Владимира Зеленского гнидой, потому что тот знал о подготовке диверсии на аэродроме под Минском. Он выразил уверенность, что такие операции не проводятся без согласования с руководством.
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"Александр Лукашенко также позволил себе грубый персональный выпад в адрес президента Украины. Этот акт бессилия оставим без ответа", - написал Николенко на своей странице в социальной сети Facebook*.
Во вторник Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля. Он рассказал, что к попытке диверсии причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии. Лукашенко заявил, что при диверсии использовались беспилотники. Белорусский президент заявил, что в результате самолет А-50 серьезно не был поврежден, но Минск попросил РФ произвести замену самолета.
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства и участия в проходивших в Белоруссии с 16 января по 1 февраля совместных белорусско-российских летных учениях.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская
Самолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
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Вчера, 16:32
 
В миреБелоруссияСлужба безопасности УкраиныУкраинаАлександр ЛукашенкоОлег Николенко
 
 
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