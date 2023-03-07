https://ria.ru/20230307/ukraina-1856478273.html

Минобороны Украины попросило самолеты в качестве элемента ПВО

Минобороны Украины попросило самолеты в качестве элемента ПВО - РИА Новости, 07.03.2023

Минобороны Украины попросило самолеты в качестве элемента ПВО

Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия нуждается в самолетах, которые смогут стать элементом противовоздушной обороны, и при... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T18:35

2023-03-07T18:35

2023-03-07T18:35

специальная военная операция на украине

украина

алексей резников

в мире

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия нуждается в самолетах, которые смогут стать элементом противовоздушной обороны, и при необходимости будут наносить удары по наземным целям, наиболее приоритетный вариант - истребитель F-16. По словам Резникова, Украина нуждается в усилении противовоздушной обороны. "Самолет - это платформа, которая является элементом, в первую очередь, противовоздушной обороны. Поэтому нам нужны самолеты, которые способны как элемент ПВО увидеть в воздухе вражеский самолет и нанести ему поражение, сбить крылатую или баллистическую ракету, а также при необходимости при выполнении задания нанести удар по наземным целям - по складам, командным пунктам и скоплениям техники", - заявил Резников в видео-интервью изданию Лига.net. По словам Резникова, Киев ранее обсуждал с США предоставление А-10 Thunderbolt, однако "этот самолет представляет из себя медленную "тяжелую летучую крепость", к тому же далеко не видит. Он подчеркнул, что их много в США, но они не воюют, так как старые, к ним нет запчастей и обслуживать их невозможно. Поэтому, по его словам, приоритетная "современная платформа" для украинской армии - истребитель F-16. Президент США Джо Байден в телеинтервью ранее исключил передачу Украине F-16, заявив, что такие поставки не имеют смысла в контексте текущего конфликта. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230306/piloty-1856127882.html

https://ria.ru/20230304/samolety-1855893371.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, алексей резников, в мире, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр