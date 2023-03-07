В Киеве одобрили принудительную эвакуацию детей из зоны активных боев
Правительство Украины одобрило принудительную эвакуацию детей из зоны активных боев
Центральный железнодорожный вокзал в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Кабмин Украины одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зоны активных боевых действий, под эти критерии пока попадает только Артемовск, сообщили в украинском министерстве реинтеграции.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что минреинтеграции инициирует проект постановления по защите детей, согласно которому местные власти и органы военного командования смогут принудительно эвакуировать детей и их родителей из зоны военных действий.
"Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий… Основанием для проведения обязательной эвакуации отныне является решение областных военных администраций, согласованное с органами военного командования и координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения", - говорится в сообщении минреинтеграции в Telegram-канале.
По информации ведомства, принудительная эвакуация детей будет проводиться при сопровождении одного из родителей или лица, которое их заменяет. "Отказ родителей или опекунов эвакуировать ребенка не допускается. Ведь речь идет о его жизни… Сейчас под соответствующие критерии применения принудительной эвакуации детей из зон боевых действий подпадает только Бахмут (украинское название Артемовска. — Прим. ред.)", - добавили в министерстве.
В начале марта основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск, об этом же в понедельник заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин. В субботу сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск – это командир с позывным "Мадьяр" и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников.
Член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в свою очередь заявил, что ситуация в Артемовске критическая. В понедельник, однако, главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске.