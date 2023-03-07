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В Киеве одобрили принудительную эвакуацию детей из зоны активных боев - РИА Новости, 07.03.2023
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17:26 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/ukraina-1856454828.html
В Киеве одобрили принудительную эвакуацию детей из зоны активных боев
В Киеве одобрили принудительную эвакуацию детей из зоны активных боев - РИА Новости, 07.03.2023
В Киеве одобрили принудительную эвакуацию детей из зоны активных боев
Кабмин Украины одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зоны активных боевых действий, под эти критерии пока попадает только Артемовск, сообщили в... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T17:26
2023-03-07T17:26
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
украина
донецкая народная республика
россия
ирина верещук
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Кабмин Украины одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зоны активных боевых действий, под эти критерии пока попадает только Артемовск, сообщили в украинском министерстве реинтеграции. Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что минреинтеграции инициирует проект постановления по защите детей, согласно которому местные власти и органы военного командования смогут принудительно эвакуировать детей и их родителей из зоны военных действий. "Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий… Основанием для проведения обязательной эвакуации отныне является решение областных военных администраций, согласованное с органами военного командования и координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения", - говорится в сообщении минреинтеграции в Telegram-канале. По информации ведомства, принудительная эвакуация детей будет проводиться при сопровождении одного из родителей или лица, которое их заменяет. "Отказ родителей или опекунов эвакуировать ребенка не допускается. Ведь речь идет о его жизни… Сейчас под соответствующие критерии применения принудительной эвакуации детей из зон боевых действий подпадает только Бахмут (украинское название Артемовска. — Прим. ред.)", - добавили в министерстве. В начале марта основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск, об этом же в понедельник заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин. В субботу сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск – это командир с позывным "Мадьяр" и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников. Член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в свою очередь заявил, что ситуация в Артемовске критическая. В понедельник, однако, главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230302/kupyansk-1855405206.html
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артемовск
украина
донецкая народная республика
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в мире, артемовск, украина, донецкая народная республика, россия, ирина верещук, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Ирина Верещук, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Киеве одобрили принудительную эвакуацию детей из зоны активных боев

Правительство Украины одобрило принудительную эвакуацию детей из зоны активных боев

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦентральный железнодорожный вокзал в Киеве
Центральный железнодорожный вокзал в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Центральный железнодорожный вокзал в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Кабмин Украины одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зоны активных боевых действий, под эти критерии пока попадает только Артемовск, сообщили в украинском министерстве реинтеграции.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что минреинтеграции инициирует проект постановления по защите детей, согласно которому местные власти и органы военного командования смогут принудительно эвакуировать детей и их родителей из зоны военных действий.
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"Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий… Основанием для проведения обязательной эвакуации отныне является решение областных военных администраций, согласованное с органами военного командования и координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения", - говорится в сообщении минреинтеграции в Telegram-канале.
По информации ведомства, принудительная эвакуация детей будет проводиться при сопровождении одного из родителей или лица, которое их заменяет. "Отказ родителей или опекунов эвакуировать ребенка не допускается. Ведь речь идет о его жизни… Сейчас под соответствующие критерии применения принудительной эвакуации детей из зон боевых действий подпадает только Бахмут (украинское название Артемовска. — Прим. ред.)", - добавили в министерстве.
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В начале марта основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск, об этом же в понедельник заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин. В субботу сразу два украинских силовика сообщили, что их подразделения получили приказ оставить Артемовск – это командир с позывным "Мадьяр" и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников.
Член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в свою очередь заявил, что ситуация в Артемовске критическая. В понедельник, однако, главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
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