На Западе заговорили о "тревожной тенденции" для Украины
The Economist: в ЕС и США снизился уровень поддержки предоставления помощи Украине
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Евросоюзе и США стали меньше поддерживать Украину, сообщил британский The Economist со ссылкой на опрос, проведенный совместно с компанией YouGov.
Как отмечают в статье, несмотря на то, что президент США Джо Байден пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", помощь Киеву стали поддерживать меньше не только республиканцы, но уже и демократы.
"В апреле 2022 года 82 процента опрошенных демократов и 67 процентов республиканцев ответили, что, по их мнению, отправка финансовой помощи Украине — это хорошая идея. В феврале 2023 года эту точку зрения разделяли уже 75 процентов демократов и 39 процентов республиканцев", — указали авторы материала.
Также в США не поддерживают идею отправки войск на Украину: эту инициативу одобрили бы всего 31 процентов демократов и 19 процентов республиканцев.
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"Несмотря на близость конфликта и ту опасность, которую он несет для всего региона, среди европейцев тех, кто поддержал бы отправку собственных войск на Украину, оказалось еще меньше, чем среди американцев. В декабре 2022 года в Великобритании, Франции, Германии и Италии за отправку войск высказались менее 20 процентов респондентов", — говорится в статье.
Ранее член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин призывала США прекратить поддерживать Киев, предложив Украине стремиться к миру.
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