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На Западе заговорили о "тревожной тенденции" для Украины - РИА Новости, 07.03.2023
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14:35 07.03.2023 (обновлено: 16:24 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/ukraina-1856400938.html
На Западе заговорили о "тревожной тенденции" для Украины
На Западе заговорили о "тревожной тенденции" для Украины - РИА Новости, 07.03.2023
На Западе заговорили о "тревожной тенденции" для Украины
В Евросоюзе и США стали меньше поддерживать Украину, сообщил британский The Economist со ссылкой на опрос, проведенный совместно с компанией YouGov. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T14:35
2023-03-07T16:24
в мире
украина
сша
европа
россия
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Евросоюзе и США стали меньше поддерживать Украину, сообщил британский The Economist со ссылкой на опрос, проведенный совместно с компанией YouGov.Как отмечают в статье, несмотря на то, что президент США Джо Байден пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", помощь Киеву стали поддерживать меньше не только республиканцы, но уже и демократы."В апреле 2022 года 82 процента опрошенных демократов и 67 процентов республиканцев ответили, что, по их мнению, отправка финансовой помощи Украине — это хорошая идея. В феврале 2023 года эту точку зрения разделяли уже 75 процентов демократов и 39 процентов республиканцев", — указали авторы материала.Также в США не поддерживают идею отправки войск на Украину: эту инициативу одобрили бы всего 31 процентов демократов и 19 процентов республиканцев.На фоне энергетического кризиса и резкого роста стоимости жизни в Европе падает и поддержка ужесточения санкций против России: лишь 45 процентов британцев выступили за эту идею. Этот спад, согласно результатам опроса, наблюдается и в Германии, Франции, Италии и Испании.Ранее член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин призывала США прекратить поддерживать Киев, предложив Украине стремиться к миру.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230307/raysner-1856292954.html
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в мире, украина, сша, европа, россия
В мире, Украина, США, Европа, Россия
На Западе заговорили о "тревожной тенденции" для Украины

The Economist: в ЕС и США снизился уровень поддержки предоставления помощи Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Евросоюзе и США стали меньше поддерживать Украину, сообщил британский The Economist со ссылкой на опрос, проведенный совместно с компанией YouGov.
Как отмечают в статье, несмотря на то, что президент США Джо Байден пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", помощь Киеву стали поддерживать меньше не только республиканцы, но уже и демократы.
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"В апреле 2022 года 82 процента опрошенных демократов и 67 процентов республиканцев ответили, что, по их мнению, отправка финансовой помощи Украине — это хорошая идея. В феврале 2023 года эту точку зрения разделяли уже 75 процентов демократов и 39 процентов республиканцев", — указали авторы материала.
Также в США не поддерживают идею отправки войск на Украину: эту инициативу одобрили бы всего 31 процентов демократов и 19 процентов республиканцев.
«

"Несмотря на близость конфликта и ту опасность, которую он несет для всего региона, среди европейцев тех, кто поддержал бы отправку собственных войск на Украину, оказалось еще меньше, чем среди американцев. В декабре 2022 года в Великобритании, Франции, Германии и Италии за отправку войск высказались менее 20 процентов респондентов", — говорится в статье.

На фоне энергетического кризиса и резкого роста стоимости жизни в Европе падает и поддержка ужесточения санкций против России: лишь 45 процентов британцев выступили за эту идею. Этот спад, согласно результатам опроса, наблюдается и в Германии, Франции, Италии и Испании.
Ранее член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин призывала США прекратить поддерживать Киев, предложив Украине стремиться к миру.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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