https://ria.ru/20230307/ukraina-1856400938.html

На Западе заговорили о "тревожной тенденции" для Украины

На Западе заговорили о "тревожной тенденции" для Украины - РИА Новости, 07.03.2023

На Западе заговорили о "тревожной тенденции" для Украины

В Евросоюзе и США стали меньше поддерживать Украину, сообщил британский The Economist со ссылкой на опрос, проведенный совместно с компанией YouGov. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T14:35

2023-03-07T14:35

2023-03-07T16:24

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. В Евросоюзе и США стали меньше поддерживать Украину, сообщил британский The Economist со ссылкой на опрос, проведенный совместно с компанией YouGov.Как отмечают в статье, несмотря на то, что президент США Джо Байден пообещал поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", помощь Киеву стали поддерживать меньше не только республиканцы, но уже и демократы."В апреле 2022 года 82 процента опрошенных демократов и 67 процентов республиканцев ответили, что, по их мнению, отправка финансовой помощи Украине — это хорошая идея. В феврале 2023 года эту точку зрения разделяли уже 75 процентов демократов и 39 процентов республиканцев", — указали авторы материала.Также в США не поддерживают идею отправки войск на Украину: эту инициативу одобрили бы всего 31 процентов демократов и 19 процентов республиканцев.На фоне энергетического кризиса и резкого роста стоимости жизни в Европе падает и поддержка ужесточения санкций против России: лишь 45 процентов британцев выступили за эту идею. Этот спад, согласно результатам опроса, наблюдается и в Германии, Франции, Италии и Испании.Ранее член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин призывала США прекратить поддерживать Киев, предложив Украине стремиться к миру.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230307/raysner-1856292954.html

https://ria.ru/20230307/ssha-1856261523.html

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в мире, украина, сша, европа, россия