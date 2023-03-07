https://ria.ru/20230307/ukraina-1856352065.html

Кремль оценил предпосылки для перехода ситуации на Украине в мирное русло

Кремль оценил предпосылки для перехода ситуации на Украине в мирное русло - РИА Новости, 07.03.2023

Кремль оценил предпосылки для перехода ситуации на Украине в мирное русло

Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет, Россия добивается целей посредством специальной военной операции, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T12:47

2023-03-07T12:47

2023-03-07T13:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет, Россия добивается целей посредством специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас вы знаете, что продолжается специальная военная операции, никаких предпосылок для перехода на какое-то мирное русло в этой ситуации нет, поэтому Россия добивается выполнения своих задач и достижения своих целей путем дальнейшего проведения СВО", - ответил Песков журналистам.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2023

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