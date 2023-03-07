Рейтинг@Mail.ru
Кремль оценил предпосылки для перехода ситуации на Украине в мирное русло - РИА Новости, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 07.03.2023 (обновлено: 13:00 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/ukraina-1856352065.html
Кремль оценил предпосылки для перехода ситуации на Украине в мирное русло
Кремль оценил предпосылки для перехода ситуации на Украине в мирное русло - РИА Новости, 07.03.2023
Кремль оценил предпосылки для перехода ситуации на Украине в мирное русло
Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет, Россия добивается целей посредством специальной военной операции, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:47
2023-03-07T13:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855953066_0:329:2866:1941_1920x0_80_0_0_09385656087d23bb4a1b67506c57bff7.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет, Россия добивается целей посредством специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас вы знаете, что продолжается специальная военная операции, никаких предпосылок для перехода на какое-то мирное русло в этой ситуации нет, поэтому Россия добивается выполнения своих задач и достижения своих целей путем дальнейшего проведения СВО", - ответил Песков журналистам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855953066_0:51:2663:2048_1920x0_80_0_0_fe5c1b964e7c831fb2ce9a03f52ed986.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия
Кремль оценил предпосылки для перехода ситуации на Украине в мирное русло

Песков заявил об отсутствии предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСАУ "Мста-С" на боевой позиции в зоне СВО
САУ Мста-С на боевой позиции в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
САУ "Мста-С" на боевой позиции в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет, Россия добивается целей посредством специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас вы знаете, что продолжается специальная военная операции, никаких предпосылок для перехода на какое-то мирное русло в этой ситуации нет, поэтому Россия добивается выполнения своих задач и достижения своих целей путем дальнейшего проведения СВО", - ответил Песков журналистам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала