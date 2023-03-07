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Кремль оценил предпосылки для перехода ситуации на Украине в мирное русло
Кремль оценил предпосылки для перехода ситуации на Украине в мирное русло - РИА Новости, 07.03.2023
Кремль оценил предпосылки для перехода ситуации на Украине в мирное русло
Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет, Россия добивается целей посредством специальной военной операции, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:47
2023-03-07T12:47
2023-03-07T13:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет, Россия добивается целей посредством специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас вы знаете, что продолжается специальная военная операции, никаких предпосылок для перехода на какое-то мирное русло в этой ситуации нет, поэтому Россия добивается выполнения своих задач и достижения своих целей путем дальнейшего проведения СВО", - ответил Песков журналистам.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия
Кремль оценил предпосылки для перехода ситуации на Украине в мирное русло
Песков заявил об отсутствии предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет, Россия добивается целей посредством специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас вы знаете, что продолжается специальная военная операции, никаких предпосылок для перехода на какое-то мирное русло в этой ситуации нет, поэтому Россия добивается выполнения своих задач и достижения своих целей путем дальнейшего проведения СВО", - ответил Песков журналистам.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине