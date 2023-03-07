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Запад не хочет деэскалации на Украине, заявил Логвинов - РИА Новости, 07.03.2023
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09:53 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/ukraina-1856286632.html
Запад не хочет деэскалации на Украине, заявил Логвинов
Запад не хочет деэскалации на Украине, заявил Логвинов - РИА Новости, 07.03.2023
Запад не хочет деэскалации на Украине, заявил Логвинов
Широкомасштабная военная поддержка Киева и риторика стран-членов ЕС свидетельствуют о том, что Запад не заинтересован в деэскалации, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T09:53
2023-03-07T09:53
в мире
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украина
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дмитрий песков
сергей лавров
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нато
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Широкомасштабная военная поддержка Киева и риторика стран-членов ЕС свидетельствуют о том, что Запад не заинтересован в деэскалации, заявил РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. "Не только воинственная риторика представителей евроструктур, но и конкретные действия стран-членов ЕС, прежде всего оказание широкомасштабной военной поддержки Киева, свидетельствуют о том, что Запад не заинтересован в деэскалации. Даже если в ряде евростолиц и есть понимание бесперспективности есовского курса на украинском направлении, то эти голоса в обозримом будущем вряд ли способны перебить общий хор, который выступает за продолжение жесткого противостояния с Россией, причем любой ценой - как для Украины, так и для самого Евросоюза", - сказал Логвинов. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, россия, украина, киев, дмитрий песков, сергей лавров, евросоюз, нато
В мире, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Евросоюз, НАТО
Запад не хочет деэскалации на Украине, заявил Логвинов

Логвинов: поддержка Киева свидетельствует, что Запад не хочет деэскалации

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета гаубицы "Мста-Б" на боевой позиции в южном секторе спецоперации
Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Мста-Б на боевой позиции в южном секторе спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы "Мста-Б" на боевой позиции в южном секторе спецоперации. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Широкомасштабная военная поддержка Киева и риторика стран-членов ЕС свидетельствуют о том, что Запад не заинтересован в деэскалации, заявил РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов.
"Не только воинственная риторика представителей евроструктур, но и конкретные действия стран-членов ЕС, прежде всего оказание широкомасштабной военной поддержки Киева, свидетельствуют о том, что Запад не заинтересован в деэскалации. Даже если в ряде евростолиц и есть понимание бесперспективности есовского курса на украинском направлении, то эти голоса в обозримом будущем вряд ли способны перебить общий хор, который выступает за продолжение жесткого противостояния с Россией, причем любой ценой - как для Украины, так и для самого Евросоюза", - сказал Логвинов.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
"Украина — только начало". Военный из США раскрыл план Запада
Вчера, 22:01
 
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