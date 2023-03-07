https://ria.ru/20230307/ukraina-1856286632.html

Запад не хочет деэскалации на Украине, заявил Логвинов

Запад не хочет деэскалации на Украине, заявил Логвинов - РИА Новости, 07.03.2023

Запад не хочет деэскалации на Украине, заявил Логвинов

Широкомасштабная военная поддержка Киева и риторика стран-членов ЕС свидетельствуют о том, что Запад не заинтересован в деэскалации, заявил РИА Новости... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T09:53

2023-03-07T09:53

2023-03-07T09:53

в мире

россия

украина

киев

дмитрий песков

сергей лавров

евросоюз

нато

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БРЮССЕЛЬ, 7 мар - РИА Новости. Широкомасштабная военная поддержка Киева и риторика стран-членов ЕС свидетельствуют о том, что Запад не заинтересован в деэскалации, заявил РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов. "Не только воинственная риторика представителей евроструктур, но и конкретные действия стран-членов ЕС, прежде всего оказание широкомасштабной военной поддержки Киева, свидетельствуют о том, что Запад не заинтересован в деэскалации. Даже если в ряде евростолиц и есть понимание бесперспективности есовского курса на украинском направлении, то эти голоса в обозримом будущем вряд ли способны перебить общий хор, который выступает за продолжение жесткого противостояния с Россией, причем любой ценой - как для Украины, так и для самого Евросоюза", - сказал Логвинов. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230306/plan-1856247133.html

россия

украина

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, киев, дмитрий песков, сергей лавров, евросоюз, нато