В ВСУ заявили об утрате наступательного потенциала под Сватово и Кременной
Офицер ВСУ Кочевенко заявил об утрате наступательного потенциала под Сватово и Кременной
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. У украинских войск практически не осталось возможностей для наступления в районе Сватово и Кременной, заявил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко в эфире телеканала "Рада".
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"Сегодня в районе Сватово и Кременной идут ожесточенные бои. Они (российские войска. — Прим. ред.) существенно продвинулись, накопили силы. Мы, наоборот, утратили наступательный потенциал. Ситуация достаточно серьезная и напряженная. В целом, как бы мы ни оценивали ситуацию, нас в три раза меньше", — сообщил украинский военнослужащий.
Он подчеркнул, что не надо сильно переживать, если ВСУ "какой-нибудь населенный пункт придется оставить".
В феврале украинские войска предприняли неудачную попытку контратаковать в районе Кременной в Луганской Народной Республике, понеся потери. Тогда их отбросили на ранее занимаемые рубежи.
Ситуация на Сватовском и Кременном направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.