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В ВСУ заявили об утрате наступательного потенциала под Сватово и Кременной - РИА Новости, 07.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:00 07.03.2023 (обновлено: 09:48 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/ukraina-1856276894.html
В ВСУ заявили об утрате наступательного потенциала под Сватово и Кременной
В ВСУ заявили об утрате наступательного потенциала под Сватово и Кременной - РИА Новости, 07.03.2023
В ВСУ заявили об утрате наступательного потенциала под Сватово и Кременной
У украинских войск практически не осталось возможностей для наступления в районе Сватово и Кременной, заявил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T09:00
2023-03-07T09:48
специальная военная операция на украине
в мире
кременная
сватово
луганская народная республика
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. У украинских войск практически не осталось возможностей для наступления в районе Сватово и Кременной, заявил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко в эфире телеканала "Рада". Он подчеркнул, что не надо сильно переживать, если ВСУ "какой-нибудь населенный пункт придется оставить".В феврале украинские войска предприняли неудачную попытку контратаковать в районе Кременной в Луганской Народной Республике, понеся потери. Тогда их отбросили на ранее занимаемые рубежи. Ситуация на Сватовском и Кременном направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.
https://ria.ru/20230306/plan-1856247133.html
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в мире, кременная, сватово, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кременная, Сватово, Луганская Народная Республика
В ВСУ заявили об утрате наступательного потенциала под Сватово и Кременной

Офицер ВСУ Кочевенко заявил об утрате наступательного потенциала под Сватово и Кременной

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. У украинских войск практически не осталось возможностей для наступления в районе Сватово и Кременной, заявил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко в эфире телеканала "Рада".
«
"Сегодня в районе Сватово и Кременной идут ожесточенные бои. Они (российские войска. — Прим. ред.) существенно продвинулись, накопили силы. Мы, наоборот, утратили наступательный потенциал. Ситуация достаточно серьезная и напряженная. В целом, как бы мы ни оценивали ситуацию, нас в три раза меньше", — сообщил украинский военнослужащий.
Он подчеркнул, что не надо сильно переживать, если ВСУ "какой-нибудь населенный пункт придется оставить".
В феврале украинские войска предприняли неудачную попытку контратаковать в районе Кременной в Луганской Народной Республике, понеся потери. Тогда их отбросили на ранее занимаемые рубежи.
Ситуация на Сватовском и Кременном направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКременнаяСватовоЛуганская Народная Республика
 
 
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