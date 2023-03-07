https://ria.ru/20230307/ukraina-1856276894.html

В ВСУ заявили об утрате наступательного потенциала под Сватово и Кременной

В ВСУ заявили об утрате наступательного потенциала под Сватово и Кременной - РИА Новости, 07.03.2023

В ВСУ заявили об утрате наступательного потенциала под Сватово и Кременной

У украинских войск практически не осталось возможностей для наступления в районе Сватово и Кременной, заявил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T09:00

2023-03-07T09:00

2023-03-07T09:48

специальная военная операция на украине

в мире

кременная

сватово

луганская народная республика

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. У украинских войск практически не осталось возможностей для наступления в районе Сватово и Кременной, заявил офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко в эфире телеканала "Рада". Он подчеркнул, что не надо сильно переживать, если ВСУ "какой-нибудь населенный пункт придется оставить".В феврале украинские войска предприняли неудачную попытку контратаковать в районе Кременной в Луганской Народной Республике, понеся потери. Тогда их отбросили на ранее занимаемые рубежи. Ситуация на Сватовском и Кременном направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.

https://ria.ru/20230306/plan-1856247133.html

кременная

сватово

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, кременная, сватово, луганская народная республика