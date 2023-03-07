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Глава МИД КНР заявил о критическом моменте в украинском кризисе - РИА Новости, 07.03.2023
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06:33 07.03.2023 (обновлено: 07:46 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/ukraina-1856268003.html
Глава МИД КНР заявил о критическом моменте в украинском кризисе
Глава МИД КНР заявил о критическом моменте в украинском кризисе - РИА Новости, 07.03.2023
Глава МИД КНР заявил о критическом моменте в украинском кризисе
Украинский кризис подошел к критическому моменту, санкции не могут решить проблемы, нужно начать диалог как можно скорее, заявил во вторник на ежегодной... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T06:33
2023-03-07T07:46
цинь ган
китай
в мире
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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Украинский кризис подошел к критическому моменту, санкции не могут решить проблемы, нужно начать диалог как можно скорее, заявил во вторник на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел КНР Цинь Ган. По его словам, конфликт, давление, санкции не могут решить проблемы. "Сейчас необходимы спокойствие, разумность и диалог. Необходимо как можно скорее запустить мирные переговоры. Необходимо уважать все законные озабоченности соответствующих сторон в сфере безопасности, таким образом достигать долгосрочной безопасности в Европе", - подчеркнул он.
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цинь ган, китай, в мире
Цинь Ган, Китай, В мире
Глава МИД КНР заявил о критическом моменте в украинском кризисе

Глава МИД КНР Цинь Ган: санкции не решат украинский кризис, необходимы мирные переговоры

© AP Photo / LibkosСолдат ВСУ на улице в Артемовске
Солдат ВСУ на улице в Артемовске - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Libkos
Солдат ВСУ на улице в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Украинский кризис подошел к критическому моменту, санкции не могут решить проблемы, нужно начать диалог как можно скорее, заявил во вторник на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел КНР Цинь Ган.
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"Украинский кризис подошел к критическому моменту. Либо огонь прекратится, восстановится мир, встав на правильный путь политического урегулирования, либо масло будет подлито в огонь, кризис усугубится, ситуация выйдет из-под контроля", - сказал Цинь Ган.
По его словам, конфликт, давление, санкции не могут решить проблемы.
"Сейчас необходимы спокойствие, разумность и диалог. Необходимо как можно скорее запустить мирные переговоры. Необходимо уважать все законные озабоченности соответствующих сторон в сфере безопасности, таким образом достигать долгосрочной безопасности в Европе", - подчеркнул он.
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