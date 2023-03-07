https://ria.ru/20230307/ukraina-1856268003.html

Глава МИД КНР заявил о критическом моменте в украинском кризисе

Глава МИД КНР заявил о критическом моменте в украинском кризисе - РИА Новости, 07.03.2023

Глава МИД КНР заявил о критическом моменте в украинском кризисе

Украинский кризис подошел к критическому моменту, санкции не могут решить проблемы, нужно начать диалог как можно скорее, заявил во вторник на ежегодной... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T06:33

2023-03-07T06:33

2023-03-07T07:46

цинь ган

китай

в мире

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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Украинский кризис подошел к критическому моменту, санкции не могут решить проблемы, нужно начать диалог как можно скорее, заявил во вторник на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел КНР Цинь Ган. По его словам, конфликт, давление, санкции не могут решить проблемы. "Сейчас необходимы спокойствие, разумность и диалог. Необходимо как можно скорее запустить мирные переговоры. Необходимо уважать все законные озабоченности соответствующих сторон в сфере безопасности, таким образом достигать долгосрочной безопасности в Европе", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230302/kitay-1855310931.html

китай

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цинь ган, китай, в мире