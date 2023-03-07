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В Госдепе призвали Украину готовить энергосистему к следующей зиме
В Госдепе призвали Украину готовить энергосистему к следующей зиме - РИА Новости, 07.03.2023
В Госдепе призвали Украину готовить энергосистему к следующей зиме
Украине и ее союзникам необходимо уже сейчас готовить энергосистему страны к следующему сезону холодов, заявил замгоссекретаря США по энергетике, экс-посол США... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T05:41
2023-03-07T05:41
2023-03-07T10:32
джеффри пайетт
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сша
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ХЬЮСТОН, 7 мар — РИА Новости. Украине и ее союзникам необходимо уже сейчас готовить энергосистему страны к следующему сезону холодов, заявил замгоссекретаря США по энергетике, экс-посол США на Украине и в Греции Джеффри Пайетт."Задача, которая сейчас стоит перед нами, — это готовиться к следующей зиме. Думаю, нам всем, как союзникам Украины, важно думать о том, какие шаги необходимо предпринять от текущего момента до следующей осени, чтобы сделать энергосистему настолько сильной, насколько возможно", — сообщил он на международной энергетической конференции CERAWeek в техасском Хьюстоне.
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джеффри пайетт, украина, сша, греция, в мире
Джеффри Пайетт, Украина, США, Греция, В мире
В Госдепе призвали Украину готовить энергосистему к следующей зиме
В Госдепе США заявили, что Киеву и союзникам нужно готовить энергосистему к следующей зиме