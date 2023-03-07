https://ria.ru/20230307/ukraina-1856259059.html
Минэкономики Украины снизило прогноз роста ВВП страны в 2023 году
Минэкономики Украины снизило прогноз роста ВВП страны в 2023 году - РИА Новости, 07.03.2023
Минэкономики Украины снизило прогноз роста ВВП страны в 2023 году
Министерство экономики Украины ухудшило прогноз роста ВВП страны в этом году с 3,2% до 1%, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление замглавы... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T01:22
2023-03-07T01:22
2023-03-07T05:41
украина
алексей соболев
всемирный банк
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Министерство экономики Украины ухудшило прогноз роста ВВП страны в этом году с 3,2% до 1%, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление замглавы ведомства Алексея Соболева.Прогноз роста ВВП ухудшили среди прочего из-за предположения, что военные действия не завершатся в середине года, передает издание слова Соболева."Кажется, мы прошли пик инфляции — она постепенно начинает снижаться. Мы прогнозируем, что она с 26,6% в 2022 году уменьшится до 24%", - добавил замминистра.Ранее Всемирный банк прогнозировал возобновление роста ВВП Украины в 2023 году на уровне 3,3% при условии, что не случится дальнейшей военной эскалации.
https://ria.ru/20230203/ukraina-1849454900.html
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украина, алексей соболев, всемирный банк
Украина, Алексей Соболев, Всемирный банк
Минэкономики Украины снизило прогноз роста ВВП страны в 2023 году
Замминистра экономики Украины Соболева: прогноз роста ВВП упал с 3,2 до одного процента
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Министерство экономики Украины ухудшило прогноз роста ВВП страны в этом году с 3,2% до 1%, сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на заявление замглавы ведомства Алексея Соболева.
Прогноз роста ВВП ухудшили среди прочего из-за предположения, что военные действия не завершатся в середине года, передает издание слова Соболева.
"Кажется, мы прошли пик инфляции — она постепенно начинает снижаться. Мы прогнозируем, что она с 26,6% в 2022 году уменьшится до 24%", - добавил замминистра.
Ранее Всемирный банк
прогнозировал возобновление роста ВВП Украины в 2023 году на уровне 3,3% при условии, что не случится дальнейшей военной эскалации.
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