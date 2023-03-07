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В квартире в Москве нашли спрятанное в диване тело убитого мужчины
В квартире в Москве нашли спрятанное в диване тело убитого мужчины - РИА Новости, 07.03.2023
В квартире в Москве нашли спрятанное в диване тело убитого мужчины
Тело убитого мужчины нашли завернутым в пакет в диване в его квартире в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T15:42
2023-03-07T15:42
2023-03-07T15:42
происшествия
москва
юлия иванова
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Тело убитого мужчины нашли завернутым в пакет в диване в его квартире в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По ее словам, тело мужчины, завернутое в пакет и спрятанное в диван, нашли 7 марта квартире дома на улице Говорова. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "убийство", - сказала она. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что мужчина долгое время не выходил на связь со своей сестрой, тогда та обратилась в полицию. Когда правоохранители вскрыли и обыскали квартиру, то обнаружили тело. Сколько времени мужчина пролежал в диване - неизвестно.
https://ria.ru/20230303/tela-1855592328.html
https://ria.ru/20230216/fragment-1852434750.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, юлия иванова
Происшествия, Москва, Юлия Иванова
В квартире в Москве нашли спрятанное в диване тело убитого мужчины
Тело убитого мужчины нашли спрятанным в диван в его квартире в Москве на улице Говорова
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Тело убитого мужчины нашли завернутым в пакет в диване в его квартире в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
По ее словам, тело мужчины, завернутое в пакет и спрятанное в диван, нашли 7 марта квартире дома на улице Говорова.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "убийство", - сказала она.
Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что мужчина долгое время не выходил на связь со своей сестрой, тогда та обратилась в полицию. Когда правоохранители вскрыли и обыскали квартиру, то обнаружили тело. Сколько времени мужчина пролежал в диване - неизвестно.
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