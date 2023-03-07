https://ria.ru/20230307/ubiystvo-1856426006.html

В квартире в Москве нашли спрятанное в диване тело убитого мужчины

В квартире в Москве нашли спрятанное в диване тело убитого мужчины - РИА Новости, 07.03.2023

В квартире в Москве нашли спрятанное в диване тело убитого мужчины

Тело убитого мужчины нашли завернутым в пакет в диване в его квартире в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T15:42

2023-03-07T15:42

2023-03-07T15:42

происшествия

москва

юлия иванова

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Тело убитого мужчины нашли завернутым в пакет в диване в его квартире в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова. По ее словам, тело мужчины, завернутое в пакет и спрятанное в диван, нашли 7 марта квартире дома на улице Говорова. "Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "убийство", - сказала она. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что мужчина долгое время не выходил на связь со своей сестрой, тогда та обратилась в полицию. Когда правоохранители вскрыли и обыскали квартиру, то обнаружили тело. Сколько времени мужчина пролежал в диване - неизвестно.

https://ria.ru/20230303/tela-1855592328.html

https://ria.ru/20230216/fragment-1852434750.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, юлия иванова