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Более миллиона тюльпанов вырастили в теплицах Москвы к 8 марта - РИА Новости, 10.03.2023
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17:11 07.03.2023 (обновлено: 13:07 10.03.2023)
https://ria.ru/20230307/tyulpany-1856985935.html
Более миллиона тюльпанов вырастили в теплицах Москвы к 8 марта
Более миллиона тюльпанов вырастили в теплицах Москвы к 8 марта - РИА Новости, 10.03.2023
Более миллиона тюльпанов вырастили в теплицах Москвы к 8 марта
Более миллиона тюльпанов вырастили в теплицах Москвы к Международному женскому дню, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-07T17:11
2023-03-10T13:07
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
международный женский день
8-е марта - международный женский день
празднование 8 марта
8 марта
цветы
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Более миллиона тюльпанов вырастили в теплицах Москвы к Международному женскому дню, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Более миллиона тюльпанов вырастили в городских теплицах к первому празднику весны. К Международному женскому дню подготовили цветы разных сортов и оттенков: гибридные, попугайные, махровые", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что высадка луковичных проводилась в декабре и январе, чтобы успеть к празднику. В средине февраля специалисты приступили к срезке тюльпанов - в это время цветы находились в фазе молочной спелости: бутоны уже сформировались и начали набирать цвет. В сообщении уточнили, что в городских теплицах тюльпаны выращивают не в грунте, а в специальном водном растворе, который полностью обеспечивает потребность растений в питательных веществах. Такой способ позволяет ускорить их рост и получить самые красивые цветы. У выращенных в водной среде тюльпанов быстрее развиваются листья, формируются более крупные бутоны и длинные стебли.
https://ria.ru/20230222/moskva-1853665337.html
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городское хозяйство москвы, москва, международный женский день, 8-е марта - международный женский день, празднование 8 марта, 8 марта, цветы, праздник
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Более миллиона тюльпанов вырастили в теплицах Москвы к 8 марта

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПродажа цветов накануне 8 марта
Продажа цветов накануне 8 марта - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Более миллиона тюльпанов вырастили в теплицах Москвы к Международному женскому дню, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более миллиона тюльпанов вырастили в городских теплицах к первому празднику весны. К Международному женскому дню подготовили цветы разных сортов и оттенков: гибридные, попугайные, махровые", - говорится в сообщении комплекса.
Отмечается, что высадка луковичных проводилась в декабре и январе, чтобы успеть к празднику. В средине февраля специалисты приступили к срезке тюльпанов - в это время цветы находились в фазе молочной спелости: бутоны уже сформировались и начали набирать цвет.
В сообщении уточнили, что в городских теплицах тюльпаны выращивают не в грунте, а в специальном водном растворе, который полностью обеспечивает потребность растений в питательных веществах. Такой способ позволяет ускорить их рост и получить самые красивые цветы. У выращенных в водной среде тюльпанов быстрее развиваются листья, формируются более крупные бутоны и длинные стебли.
Ландыши - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваМеждународный женский день8-е марта - международный женский деньПразднование 8 марта8 мартаЦветыПраздник
 
 
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