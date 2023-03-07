https://ria.ru/20230307/tyulpany-1856985935.html
Более миллиона тюльпанов вырастили в теплицах Москвы к 8 марта
Более миллиона тюльпанов вырастили в теплицах Москвы к 8 марта - РИА Новости, 10.03.2023
Более миллиона тюльпанов вырастили в теплицах Москвы к 8 марта
Более миллиона тюльпанов вырастили в теплицах Москвы к Международному женскому дню, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-07T17:11
2023-03-07T17:11
2023-03-10T13:07
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
международный женский день
8-е марта - международный женский день
празднование 8 марта
8 марта
цветы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856985729_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_6409855e05b159c7b18d488dce443bc3.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Более миллиона тюльпанов вырастили в теплицах Москвы к Международному женскому дню, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Более миллиона тюльпанов вырастили в городских теплицах к первому празднику весны. К Международному женскому дню подготовили цветы разных сортов и оттенков: гибридные, попугайные, махровые", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что высадка луковичных проводилась в декабре и январе, чтобы успеть к празднику. В средине февраля специалисты приступили к срезке тюльпанов - в это время цветы находились в фазе молочной спелости: бутоны уже сформировались и начали набирать цвет. В сообщении уточнили, что в городских теплицах тюльпаны выращивают не в грунте, а в специальном водном растворе, который полностью обеспечивает потребность растений в питательных веществах. Такой способ позволяет ускорить их рост и получить самые красивые цветы. У выращенных в водной среде тюльпанов быстрее развиваются листья, формируются более крупные бутоны и длинные стебли.
https://ria.ru/20230222/moskva-1853665337.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1856985729_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_4ebcdaa29a22d382468df2303887983e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, международный женский день, 8-е марта - международный женский день, празднование 8 марта, 8 марта, цветы, праздник
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Международный женский день, 8-е марта - международный женский день, Празднование 8 марта, 8 марта, Цветы, Праздник