https://ria.ru/20230307/tyulpany-1856985935.html

Более миллиона тюльпанов вырастили в теплицах Москвы к 8 марта

Более миллиона тюльпанов вырастили в теплицах Москвы к 8 марта - РИА Новости, 10.03.2023

Более миллиона тюльпанов вырастили в теплицах Москвы к 8 марта

Более миллиона тюльпанов вырастили в теплицах Москвы к Международному женскому дню, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-07T17:11

2023-03-07T17:11

2023-03-10T13:07

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

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8-е марта - международный женский день

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8 марта

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Более миллиона тюльпанов вырастили в теплицах Москвы к Международному женскому дню, сообщили в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Более миллиона тюльпанов вырастили в городских теплицах к первому празднику весны. К Международному женскому дню подготовили цветы разных сортов и оттенков: гибридные, попугайные, махровые", - говорится в сообщении комплекса. Отмечается, что высадка луковичных проводилась в декабре и январе, чтобы успеть к празднику. В средине февраля специалисты приступили к срезке тюльпанов - в это время цветы находились в фазе молочной спелости: бутоны уже сформировались и начали набирать цвет. В сообщении уточнили, что в городских теплицах тюльпаны выращивают не в грунте, а в специальном водном растворе, который полностью обеспечивает потребность растений в питательных веществах. Такой способ позволяет ускорить их рост и получить самые красивые цветы. У выращенных в водной среде тюльпанов быстрее развиваются листья, формируются более крупные бутоны и длинные стебли.

https://ria.ru/20230222/moskva-1853665337.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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