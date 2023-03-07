https://ria.ru/20230307/trevoga-1856418301.html
На Украине третий раз за день объявили воздушную тревогу
На Украине третий раз за день объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.03.2023
На Украине третий раз за день объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена третий раз за день на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T15:16
2023-03-07T15:16
2023-03-07T15:21
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена третий раз за день на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Ранее во вторник тревога объявлялась на всей Украине дважды.По данным онлайн-карты, сигнал воздушной тревоги прозвучал в регионах практически одновременно – около 15.10 (мск).Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230307/trevoga-1856369633.html
https://ria.ru/20230307/kupyansk-1856335453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы РФ
На Украине третий раз за день объявили воздушную тревогу
Киев третий раз за день объявил воздушную тревогу на всей территории Украины