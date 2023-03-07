https://ria.ru/20230307/trevoga-1856369633.html

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.03.2023

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога снова объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T13:22

2023-03-07T13:22

2023-03-07T13:22

специальная военная операция на украине

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сумская область

харьковская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Воздушная тревога снова объявлена в Черниговской и Сумской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно онлайн-карте, сигнал воздушной тревоги зазвучал около 13.08 мск. Ранее во вторник воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины, после чего СМИ сообщали о взрывах в Харьковской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

сумская область

харьковская область

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в мире, украина, сумская область, харьковская область, вооруженные силы рф