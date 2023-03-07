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Белый дом призвал конгресс США оперативно принять проект о запрете TikTok
Белый дом призвал конгресс США оперативно принять проект о запрете TikTok - РИА Новости, 07.03.2023
Белый дом призвал конгресс США оперативно принять проект о запрете TikTok
Белый дом призывает конгресс оперативно принять законопроект, который дает правительству право запретить TikTok и действовать против схожих продуктов из... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T23:34
2023-03-07T23:34
2023-03-07T23:49
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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Белый дом призывает конгресс оперативно принять законопроект, который дает правительству право запретить TikTok и действовать против схожих продуктов из недружественных США стран, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.Инициатива двухпартийной группы сенаторов наделяет министра торговли расширенными полномочиями в отношении технологических компаний из Китая, России, Ирана, Северной Кореи, Венесуэлы и Кубы.Он подчеркнул, что законопроект дает американскими властям новые инструменты для реагирования на риски национальной безопасности, которые исходят от высокотехнологических продуктов, которые работают в США и могут использоваться в своих целях "определенными иностранными правительствами".
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в мире, сша, tiktok, джейк салливан, конгресс сша
В мире, США, TikTok, Джейк Салливан, Конгресс США
Белый дом призвал конгресс США оперативно принять проект о запрете TikTok
Белый дом призвал конгресс США принять проект, дающий правительству право запретить TikTok