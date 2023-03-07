https://ria.ru/20230307/tiktok-1856513275.html

Белый дом призвал конгресс США оперативно принять проект о запрете TikTok

Белый дом призвал конгресс США оперативно принять проект о запрете TikTok - РИА Новости, 07.03.2023

Белый дом призвал конгресс США оперативно принять проект о запрете TikTok

Белый дом призывает конгресс оперативно принять законопроект, который дает правительству право запретить TikTok и действовать против схожих продуктов из... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T23:34

2023-03-07T23:34

2023-03-07T23:49

в мире

сша

tiktok

джейк салливан

конгресс сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599748855_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_536bbe7f825916b42f4e0c8f32a8577b.jpg

ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Белый дом призывает конгресс оперативно принять законопроект, который дает правительству право запретить TikTok и действовать против схожих продуктов из недружественных США стран, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.Инициатива двухпартийной группы сенаторов наделяет министра торговли расширенными полномочиями в отношении технологических компаний из Китая, России, Ирана, Северной Кореи, Венесуэлы и Кубы.Он подчеркнул, что законопроект дает американскими властям новые инструменты для реагирования на риски национальной безопасности, которые исходят от высокотехнологических продуктов, которые работают в США и могут использоваться в своих целях "определенными иностранными правительствами".

https://ria.ru/20221217/tiktok-1839338759.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, tiktok, джейк салливан, конгресс сша