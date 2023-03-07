https://ria.ru/20230307/terakt-1856369828.html

Лукашенко рассказал, кто совершил теракт в Энгельсе

Лукашенко рассказал, кто совершил теракт в Энгельсе - РИА Новости, 07.03.2023

Лукашенко рассказал, кто совершил теракт в Энгельсе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что теракт против российских самолетов в Энгельсе совершили подготовленные на территории Украины группы. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T13:23

2023-03-07T13:23

2023-03-07T13:23

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МИНСК, 7 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что теракт против российских самолетов в Энгельсе совершили подготовленные на территории Украины группы. "Теракт против российских самолетов в Энгельсе был совершен несколько месяцев тому назад. Снятые из космоса результаты теракта мы увидели. Поврежденные российские самолеты стратегического назначения. Это было поручено не ему (диверсанту, заброшенному в Белоруссию – ред.). Это было поручено другим группам, которые были тщательно подготовлены вместе с нашим так называемым террористом на территории Украины", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь. "Не буду в деталях говорить, как передавались орудия преступления, эти беспилотники. Избрали маленький беспилотник. Потому что, если бы они использовали большой, то системы нашего слежения, конечно, его бы отследили. В Украине были задействованы эти два беспилотника, обучен этот человек и другие, которые ему помогали", - приводит слова Лукашенко близкий к его пресс-служба Telegram-канал "Пул Первого".Ранее белорусская оппозиция сообщила, что российский самолет ДРЛО А-50 был поврежден во время атаки дронами на аэродроме под Минском, но позже белорусское телевидение продемонстрировало кадры самолета на поле аэродрома и полета во время боевого дежурства. На распространенном видео видимых повреждений борт не имеет.Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства и участия в проходивших в Белоруссии с 16 января по 1 февраля совместных белорусско-российских летных учениях.Ранее во вторник Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском. Он рассказал, что к попытке диверсии причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии.Как информировало Минобороны РФ, Украина совершила 5 декабря атаку на российские военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" в Саратовской области реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, летевшие на малой высоте. По данным военных, при падении и взрыве обломков беспилотников на аэродромах незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Трое российских военнослужащих технического состава на аэродроме погибли, еще четверо с ранениями доставлены в медучреждения.

https://ria.ru/20230307/diversiya-1856349289.html

https://ria.ru/20221205/engels-1836516596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, украина, энгельс, александр лукашенко, служба безопасности украины, а-50