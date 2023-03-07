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Лукашенко рассказал, кто совершил теракт в Энгельсе - РИА Новости, 07.03.2023
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13:23 07.03.2023
https://ria.ru/20230307/terakt-1856369828.html
Лукашенко рассказал, кто совершил теракт в Энгельсе
Лукашенко рассказал, кто совершил теракт в Энгельсе - РИА Новости, 07.03.2023
Лукашенко рассказал, кто совершил теракт в Энгельсе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что теракт против российских самолетов в Энгельсе совершили подготовленные на территории Украины группы. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T13:23
2023-03-07T13:23
в мире
белоруссия
украина
энгельс
александр лукашенко
служба безопасности украины
а-50
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МИНСК, 7 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что теракт против российских самолетов в Энгельсе совершили подготовленные на территории Украины группы. "Теракт против российских самолетов в Энгельсе был совершен несколько месяцев тому назад. Снятые из космоса результаты теракта мы увидели. Поврежденные российские самолеты стратегического назначения. Это было поручено не ему (диверсанту, заброшенному в Белоруссию – ред.). Это было поручено другим группам, которые были тщательно подготовлены вместе с нашим так называемым террористом на территории Украины", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь. "Не буду в деталях говорить, как передавались орудия преступления, эти беспилотники. Избрали маленький беспилотник. Потому что, если бы они использовали большой, то системы нашего слежения, конечно, его бы отследили. В Украине были задействованы эти два беспилотника, обучен этот человек и другие, которые ему помогали", - приводит слова Лукашенко близкий к его пресс-служба Telegram-канал "Пул Первого".Ранее белорусская оппозиция сообщила, что российский самолет ДРЛО А-50 был поврежден во время атаки дронами на аэродроме под Минском, но позже белорусское телевидение продемонстрировало кадры самолета на поле аэродрома и полета во время боевого дежурства. На распространенном видео видимых повреждений борт не имеет.Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства и участия в проходивших в Белоруссии с 16 января по 1 февраля совместных белорусско-российских летных учениях.Ранее во вторник Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском. Он рассказал, что к попытке диверсии причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии.Как информировало Минобороны РФ, Украина совершила 5 декабря атаку на российские военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" в Саратовской области реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, летевшие на малой высоте. По данным военных, при падении и взрыве обломков беспилотников на аэродромах незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Трое российских военнослужащих технического состава на аэродроме погибли, еще четверо с ранениями доставлены в медучреждения.
https://ria.ru/20230307/diversiya-1856349289.html
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в мире, белоруссия, украина, энгельс, александр лукашенко, служба безопасности украины, а-50
В мире, Белоруссия, Украина, Энгельс, Александр Лукашенко, Служба безопасности Украины, А-50
Лукашенко рассказал, кто совершил теракт в Энгельсе

Глава Белоруссии Лукашенко: теракт в Энгельсе совершили подготовленные на Украине группы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 7 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что теракт против российских самолетов в Энгельсе совершили подготовленные на территории Украины группы.
"Теракт против российских самолетов в Энгельсе был совершен несколько месяцев тому назад. Снятые из космоса результаты теракта мы увидели. Поврежденные российские самолеты стратегического назначения. Это было поручено не ему (диверсанту, заброшенному в Белоруссию – ред.). Это было поручено другим группам, которые были тщательно подготовлены вместе с нашим так называемым террористом на территории Украины", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
Самолет А-50 дальнего радиолокационного обнаружения и управления - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Лукашенко заявил о причастности россиянина к попытке диверсии против А-50
Вчера, 12:43
"Не буду в деталях говорить, как передавались орудия преступления, эти беспилотники. Избрали маленький беспилотник. Потому что, если бы они использовали большой, то системы нашего слежения, конечно, его бы отследили. В Украине были задействованы эти два беспилотника, обучен этот человек и другие, которые ему помогали", - приводит слова Лукашенко близкий к его пресс-служба Telegram-канал "Пул Первого".
Ранее белорусская оппозиция сообщила, что российский самолет ДРЛО А-50 был поврежден во время атаки дронами на аэродроме под Минском, но позже белорусское телевидение продемонстрировало кадры самолета на поле аэродрома и полета во время боевого дежурства. На распространенном видео видимых повреждений борт не имеет.
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и оповещения A-50 прибыл в Белоруссию в рамках слаживания региональной группировки войск Союзного государства и участия в проходивших в Белоруссии с 16 января по 1 февраля совместных белорусско-российских летных учениях.
Ранее во вторник Лукашенко сообщил о задержании "террориста украинских спецслужб и его пособников", которые причастны к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском. Он рассказал, что к попытке диверсии причастен завербованный Киевом россиянин, который проживал в Крыму и имел также украинский паспорт. По словам президента, диверсанта готовили представители СБУ, использовались самые высокие технологии.
Как информировало Минобороны РФ, Украина совершила 5 декабря атаку на российские военные аэродромы "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" в Саратовской области реактивными беспилотниками советского производства, ПВО перехватила эти дроны, летевшие на малой высоте. По данным военных, при падении и взрыве обломков беспилотников на аэродромах незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Трое российских военнослужащих технического состава на аэродроме погибли, еще четверо с ранениями доставлены в медучреждения.
Спутниковые снимки компании Maxar - РИА Новости, 1920, 05.12.2022
Американские спутники снимали аэродром в Энгельсе перед ударом ВСУ
5 декабря 2022, 20:08
 
В миреБелоруссияУкраинаЭнгельсАлександр ЛукашенкоСлужба безопасности УкраиныА-50
 
 
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