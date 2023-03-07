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Вдова убитого в Любечанах рассказала, как ее муж спасал детей - РИА Новости, 07.03.2023
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08:39 07.03.2023 (обновлено: 11:25 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/terakt-1856274663.html
Вдова убитого в Любечанах рассказала, как ее муж спасал детей
Вдова убитого в Любечанах рассказала, как ее муж спасал детей - РИА Новости, 07.03.2023
Вдова убитого в Любечанах рассказала, как ее муж спасал детей
В момент нападения на приграничные села Брянской области Леонид Голованов, впоследствии убитый боевиками, скомандовал находившимся в машине детям ложиться на... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T08:39
2023-03-07T11:25
украина
климовский район
россия
владимир путин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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КЛИМОВО (Брянская обл.), 7 мар — РИА Новости, Дарья Ураева, Артур Шайхутдинов. В момент нападения на приграничные села Брянской области Леонид Голованов, впоследствии убитый боевиками, скомандовал находившимся в машине детям ложиться на пол, а сам попытался развернуться и уехать с места обстрела, заявила РИА Новости вдова мужчины Тамара."Вроде бы мальчик сказал, что выскочили из трех домов в белых халатах и открыли огонь. Стали стрелять по машине, и дядя Леня сказал детям: "Ложитесь на пол!" А сам развернулся, он хотел увезти их в деревню, чтобы не ехать туда. А кто деткам дверь машины открывал, я не знаю, может, он еще жив был, не знаем ничего. В справке причина смерти тоже пока не написана. Можно ли было спасти, не знаю", — рассказала женщина со слов детей.По ее словам, местные власти оплатили похороны и поминки мужа, а региональная администрация пообещала денежную компенсацию, в том числе, за автомобиль.На прошлой неделе из Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, диверсанты обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей — десятилетнего мальчика и двух девочек — к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение. Владимир Путин назвал этот инцидент терактом. Силовики впоследствии сообщали, что "выдавили диверсантов на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар".
https://ria.ru/20230306/pogibshiy-1856239906.html
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Дарья Буймова
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Вдова Леонида Голованова о том, как ее муж спасал детей
Вдова убитого при нападении украинских террористов в брянских Любечанах Леонида Голованова Тамара рассказала РИА Новости, что происходило в машине в то утро и как ее муж спасал детей
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украина, климовский район, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Украина, Климовский район, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Вдова убитого в Любечанах рассказала, как ее муж спасал детей

Вдова убитого при нападении террористов в Любечанах рассказала, как муж спасал детей

Читать ria.ru в
КЛИМОВО (Брянская обл.), 7 мар — РИА Новости, Дарья Ураева, Артур Шайхутдинов. В момент нападения на приграничные села Брянской области Леонид Голованов, впоследствии убитый боевиками, скомандовал находившимся в машине детям ложиться на пол, а сам попытался развернуться и уехать с места обстрела, заявила РИА Новости вдова мужчины Тамара.
"Вроде бы мальчик сказал, что выскочили из трех домов в белых халатах и открыли огонь. Стали стрелять по машине, и дядя Леня сказал детям: "Ложитесь на пол!" А сам развернулся, он хотел увезти их в деревню, чтобы не ехать туда. А кто деткам дверь машины открывал, я не знаю, может, он еще жив был, не знаем ничего. В справке причина смерти тоже пока не написана. Можно ли было спасти, не знаю", — рассказала женщина со слов детей.
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Односельчане рассказали о погибшем в Любечанах мужчине
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По ее словам, местные власти оплатили похороны и поминки мужа, а региональная администрация пообещала денежную компенсацию, в том числе, за автомобиль.
На прошлой неделе из Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, диверсанты обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей — десятилетнего мальчика и двух девочек — к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение.
Владимир Путин назвал этот инцидент терактом. Силовики впоследствии сообщали, что "выдавили диверсантов на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар".
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УкраинаКлимовский районРоссияВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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