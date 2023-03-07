https://ria.ru/20230307/terakt-1856274663.html

Вдова убитого в Любечанах рассказала, как ее муж спасал детей

Вдова убитого в Любечанах рассказала, как ее муж спасал детей - РИА Новости, 07.03.2023

Вдова убитого в Любечанах рассказала, как ее муж спасал детей

В момент нападения на приграничные села Брянской области Леонид Голованов, впоследствии убитый боевиками, скомандовал находившимся в машине детям ложиться на... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T08:39

2023-03-07T08:39

2023-03-07T11:25

украина

климовский район

россия

владимир путин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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КЛИМОВО (Брянская обл.), 7 мар — РИА Новости, Дарья Ураева, Артур Шайхутдинов. В момент нападения на приграничные села Брянской области Леонид Голованов, впоследствии убитый боевиками, скомандовал находившимся в машине детям ложиться на пол, а сам попытался развернуться и уехать с места обстрела, заявила РИА Новости вдова мужчины Тамара."Вроде бы мальчик сказал, что выскочили из трех домов в белых халатах и открыли огонь. Стали стрелять по машине, и дядя Леня сказал детям: "Ложитесь на пол!" А сам развернулся, он хотел увезти их в деревню, чтобы не ехать туда. А кто деткам дверь машины открывал, я не знаю, может, он еще жив был, не знаем ничего. В справке причина смерти тоже пока не написана. Можно ли было спасти, не знаю", — рассказала женщина со слов детей.По ее словам, местные власти оплатили похороны и поминки мужа, а региональная администрация пообещала денежную компенсацию, в том числе, за автомобиль.На прошлой неделе из Украины на территорию сел Любечане и Сушаны Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, диверсанты обстреляли как минимум два автомобиля, убив водителей. Одним из них был Леонид Голованов, который вез детей — десятилетнего мальчика и двух девочек — к школьному автобусу в соседний населенный пункт. Мальчик смог выбраться и спасти девочек, хотя сам получил ранение. Владимир Путин назвал этот инцидент терактом. Силовики впоследствии сообщали, что "выдавили диверсантов на Украину, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар".

https://ria.ru/20230306/pogibshiy-1856239906.html

https://ria.ru/20230306/terakt-1856168937.html

украина

климовский район

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вдова Леонида Голованова о том, как ее муж спасал детей Вдова убитого при нападении украинских террористов в брянских Любечанах Леонида Голованова Тамара рассказала РИА Новости, что происходило в машине в то утро и как ее муж спасал детей 2023-03-07T08:39 true PT1M24S

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Дарья Буймова

украина, климовский район, россия, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия