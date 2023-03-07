https://ria.ru/20230307/tekhnika-1856275302.html

В России зафиксировали избыток бытовой техники

В России зафиксировали избыток бытовой техники - РИА Новости, 07.03.2023

В России зафиксировали избыток бытовой техники

На российском рынке зафиксировали заметный профицит бытовой техники, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей различных компаний, а также... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T08:45

2023-03-07T08:45

2023-03-07T12:01

россия

экономика

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. На российском рынке зафиксировали заметный профицит бытовой техники, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей различных компаний, а также дистрибьюторов.По мнению экспертов, такая ситуация сложилась из-за прошлогоднего повышенного спроса на технику для дома. Производители и поставщики товаров увеличивали как объемы закупок, так и объемы производства бытовой техники, что в итоге привело к перенасыщению рынка. Спрос на эту группу товаров при этом упал: продажи сократились на тридцать процентов, а в 2023 году могут упасть еще на десять-тридцать процентов.При этом, по данным издания, участники рынка не собираются ни снижать цены на бытовую технику, ни повышать их, несмотря на изменения стоимости рубля. Текущие расценки сохранятся до тех пор, пока не распродадутся излишки товаров.

https://ria.ru/20230307/tovarooborot-1856267717.html

россия

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2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

россия, экономика