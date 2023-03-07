https://ria.ru/20230307/tekhnika-1856275302.html
В России зафиксировали избыток бытовой техники
В России зафиксировали избыток бытовой техники - РИА Новости, 07.03.2023
В России зафиксировали избыток бытовой техники
На российском рынке зафиксировали заметный профицит бытовой техники, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей различных компаний, а также... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T08:45
2023-03-07T08:45
2023-03-07T12:01
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812977660_0:346:3025:2048_1920x0_80_0_0_afdd20dd4a49974a811572ae2f6715bd.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. На российском рынке зафиксировали заметный профицит бытовой техники, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей различных компаний, а также дистрибьюторов.По мнению экспертов, такая ситуация сложилась из-за прошлогоднего повышенного спроса на технику для дома. Производители и поставщики товаров увеличивали как объемы закупок, так и объемы производства бытовой техники, что в итоге привело к перенасыщению рынка. Спрос на эту группу товаров при этом упал: продажи сократились на тридцать процентов, а в 2023 году могут упасть еще на десять-тридцать процентов.При этом, по данным издания, участники рынка не собираются ни снижать цены на бытовую технику, ни повышать их, несмотря на изменения стоимости рубля. Текущие расценки сохранятся до тех пор, пока не распродадутся излишки товаров.
https://ria.ru/20230307/tovarooborot-1856267717.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812977660_61:297:2396:2048_1920x0_80_0_0_1d5c1879dc93c1aae442d86ad76b6fa6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика
В России зафиксировали избыток бытовой техники
"Ъ": на складах в России образовался существенный избыток бытовой техники
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости.
На российском рынке зафиксировали заметный профицит бытовой техники, сообщил "Коммерсантъ
" со ссылкой на представителей различных компаний, а также дистрибьюторов.
По мнению экспертов, такая ситуация сложилась из-за прошлогоднего повышенного спроса на технику для дома. Производители и поставщики товаров увеличивали как объемы закупок, так и объемы производства бытовой техники, что в итоге привело к перенасыщению рынка. Спрос на эту группу товаров при этом упал: продажи сократились на тридцать процентов, а в 2023 году могут упасть еще на десять-тридцать процентов.
«
"Дело в том, что в прошлом году производители и поставщики электроники начали активно заказывать большие партии техники, которая поступила в России только сейчас", — прокомментировал ситуацию глава представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group в России Глеб Мишин.
При этом, по данным издания, участники рынка не собираются ни снижать цены на бытовую технику, ни повышать их, несмотря на изменения стоимости рубля. Текущие расценки сохранятся до тех пор, пока не распродадутся излишки товаров.
Товарооборот между ЕС и Россией в 2022 году оказался близок к рекорду