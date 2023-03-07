https://ria.ru/20230307/tanki-1856417812.html

Польша передаст Украине десять танков Leopard до конца недели

Польша передаст Украине десять танков Leopard до конца недели - РИА Новости, 07.03.2023

Польша передаст Украине десять танков Leopard до конца недели

Польша передаст Украине очередные 10 танков Leopard на текущей неделе, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T15:14

2023-03-07T15:14

2023-03-07T15:19

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польша

украина

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ВАРШАВА, 7 мар - РИА Новости. Польша передаст Украине очередные 10 танков Leopard на текущей неделе, заявил журналистам вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак."Мы договорились с министром (обороны ФРГ Борисом) Писториусом о том, что я буду ответственным за создание коалиции стран, которые имеют танки Leopard 2А4, а министр Писториус – танки Leopard 2А6. Я сделал так, что такая коалиция создана, 14 польских танков, четыре уже на Украине, очередные 10 еще на этой неделе попадут на Украину", - сказал Блащак.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230306/tank-1856102976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, польша, украина