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У Германии пока нет конкретных планов по поставкам танков Киеву - РИА Новости, 07.03.2023
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14:03 07.03.2023 (обновлено: 14:27 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/tanki-1856383856.html
У Германии пока нет конкретных планов по поставкам танков Киеву
У Германии пока нет конкретных планов по поставкам танков Киеву - РИА Новости, 07.03.2023
У Германии пока нет конкретных планов по поставкам танков Киеву
Конкретных планов по дальнейшим поставкам танков Leopard 2 Украине нет, на данный момент в Германии проходят обучение украинские танковые бригады для того... РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T14:03
2023-03-07T14:27
германия
в мире
украина
leopard 2
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БЕРЛИН, 7 мар - РИА Новости. Конкретных планов по дальнейшим поставкам танков Leopard 2 Украине нет, на данный момент в Германии проходят обучение украинские танковые бригады для того количества машин, которое раньше было согласовано, заявил во вторник представитель министерства обороны ФРГ Арне Коллатц на брифинге кабинета министров страны."Что касается текущей инициативы, то сейчас проходит обучение украинцев в Германии, которое будет окончено своевременно. После этого последует поставка пакета (военной помощи в виде танков - ред.). За рамками этого на данный момент нет конкретных планов для (поставки) очередных пакетов", - ответил он на вопрос, планируются ли поставки дальнейших пакетов помощи, включающих танки Leopard 2 A6.На данный момент Берлин в общей сложности одобрил поставку 18 единиц танков данной модели, как сообщалось ранее.
https://ria.ru/20230227/pravda-1854478026.html
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германия, в мире, украина, leopard 2
Германия, В мире, Украина, Leopard 2
У Германии пока нет конкретных планов по поставкам танков Киеву

У правительства Германии пока нет конкретных планов по поставкам танков Leopard 2 Киеву

© AP Photo / Joerg SarbachНемецкие танки Leopard 2
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Joerg Sarbach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
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БЕРЛИН, 7 мар - РИА Новости. Конкретных планов по дальнейшим поставкам танков Leopard 2 Украине нет, на данный момент в Германии проходят обучение украинские танковые бригады для того количества машин, которое раньше было согласовано, заявил во вторник представитель министерства обороны ФРГ Арне Коллатц на брифинге кабинета министров страны.
"Что касается текущей инициативы, то сейчас проходит обучение украинцев в Германии, которое будет окончено своевременно. После этого последует поставка пакета (военной помощи в виде танков - ред.). За рамками этого на данный момент нет конкретных планов для (поставки) очередных пакетов", - ответил он на вопрос, планируются ли поставки дальнейших пакетов помощи, включающих танки Leopard 2 A6.
На данный момент Берлин в общей сложности одобрил поставку 18 единиц танков данной модели, как сообщалось ранее.
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