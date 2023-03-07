https://ria.ru/20230307/sud-1856292438.html

В Омске будут судить мужчину за разбой, кражу, похищение и изнасилование

В Омске будут судить мужчину за разбой, кражу, похищение и изнасилование - РИА Новости, 07.03.2023

В Омске будут судить мужчину за разбой, кражу, похищение и изнасилование

Житель Омской области, обвиняемый в разбое, похищении, краже и изнасиловании предстанет перед судом, ему грозит 15 лет, рассказали в пресс-службе областного... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T10:23

2023-03-07T10:23

2023-03-07T10:23

происшествия

омск

омская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 7 мар - РИА Новости. Житель Омской области, обвиняемый в разбое, похищении, краже и изнасиловании предстанет перед судом, ему грозит 15 лет, рассказали в пресс-службе областного СУСК РФ по Омской области. Следователи считают, что днем 4 марта 2022 года в Омске, неоднократно судимый за кражи, разбои и другие преступления мужчина пришел к незнакомой 30-летней девушке по объявлению о продаже автомобиля Mazda. Он убедился, что девушка в квартире одна. Затем преступник, угрожая макетом пистолета, похитил у девушки золотые украшения, мобильный телефон и кошелек с деньгами. "После этого он насильно посадил потерпевшую в свой автомобиль Nissan, вывез в гараж, где, угрожая убийством, заставил подписать договор купли-продажи автомобиля, снял с ее карты через онлайн перевод 50 тысяч рублей, после чего посадил девушку в погреб и, закрыв, удерживал в течение пяти часов, а сам уехал. Затем обвиняемый уже на автомобиле Mazda поместив связанную девушку в багажник, вывез потерпевшую в лес, где совершил в отношении нее ряд насильственных действий и отпустил только утром, а сам уехал продавать похищенный автомобиль", - пояснили в пресс-службе. Обвиняемый встретился с покупателями, но он не вызвал у них доверия. Они вызвали полицейских, а вскоре и сама девушка добралась до города на попутках и пришла в полицию. "Обвиняемый, работавший таксистом, был задержан. Похищенный автомобиль, золотые украшения и телефон изъяты следователями и возвращены потерпевшей. Общий ущерб от преступных действий обвиняемого составил 1 миллион 964 тысячи рублей. По инициативе следствия мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину он признал частично", - добавили в ведомстве. Уголовное дело, возбужденное по статьям "похищение человека", "разбой", "кража", "изнасилование" и "насильственные действия сексуального характера" направлено в суд. Рецидивисту грозит до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230306/travmpunkt-1856251980.html

https://ria.ru/20230306/zaderzhanie-1856244512.html

https://ria.ru/20230307/vladivostok-1856270240.html

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происшествия, омск, омская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)