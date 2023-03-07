https://ria.ru/20230307/standart-1856301920.html

Центры поддержки участников СВО приведут к единому стандарту в Подмосковье

Центры поддержки участников СВО приведут к единому стандарту в Подмосковье - РИА Новости, 07.03.2023

Центры поддержки участников СВО приведут к единому стандарту в Подмосковье

Центры поддержки участников спецоперации и их семей будут работать по единому стандарту в Московской области, в частности, в выходные они должны будут работать... РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T11:08

2023-03-07T11:08

2023-03-07T11:08

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Центры поддержки участников спецоперации и их семей будут работать по единому стандарту в Московской области, в частности, в выходные они должны будут работать не менее четырёх часов, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил в понедельник на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов совершенствование работы центров. "Центры поддержки участников СВО и их семей теперь будут работать по будням до 19 часов, а в субботу или воскресенье – не менее 4 часов. В каждом из них действует горячая линия, которая доступна в будни с 8 до 22, а в выходные - с 10 до 20 часов", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее центры создавались для помощи семьям мобилизованных, но теперь внимание уделяется родным всех участников спецоперации. Ее участники, которые проходят лечение или реабилитацию, военные, находящиеся в увольнительных или отпусках, семьи погибших и одинокие родственникам защитников Отечества будут получать особое внимание. Центры поддержки открылись в октябре в каждом муниципалитете, на текущий момент помощь была оказана почти 8,6 тысячи семей, а еще над более 4,8 тысячи взято шефство. В регионе за семьями ветеранов спецоперации закрепят персонального координатора для решения проблемных вопросов. "Важно, чтобы мы были одной командой. А команда - это тогда, когда есть взаимовыручка, взаимопонимание, партнерство. Причем, от чистого сердца. Я надеюсь, что в нашей команде именно такие принципы - очень простые, но очень ценные… Я хочу поблагодарить наших глав, активных жителей, комитеты, которые осуществляют постоянное сопровождение", - сказал Воробьёв, слова которого приводятся в сообщении. До конца месяца во всех округах Подмосковья создадут штабы комитета семей воинов Отечества, добавили в пресс-службе. Также практику специальной карты из Одинцово, по которой семьи военнослужащих могут получить бесплатный инвентарь в прокате (лыжи, коньки, велосипеды), распространят на всё Подмосковье, к программе скоро присоединятся и музеи.

https://ria.ru/20221202/podmoskove-1835797933.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), андрей воробьев