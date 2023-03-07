https://ria.ru/20230307/ssha-1856348300.html

США делают все для продолжения конфликта на Украине, заявили в Кремле

США делают все для продолжения конфликта на Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.03.2023

США делают все для продолжения конфликта на Украине, заявили в Кремле

Вашингтон делает все для продолжения войны на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T12:41

2023-03-07T12:41

2023-03-07T14:15

украина

сша

вашингтон (штат)

в мире

дмитрий песков

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Вашингтон делает все для продолжения войны на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил на ежегодной пресс-конференции, что усилия по содействию переговорам по украинскому кризису неоднократно срывались, будто "невидимая рука" способствует затягиванию и эскалации конфликта."Здесь, наверное, мы можем не согласиться с нашими китайскими товарищами. Это, конечно, шутка. Шутка знаете в чем? Потому что эта рука - не невидимая, эта рука - видимая. И эта рука - Соединенных Штатов Америки. Эта рука - Вашингтона. Вашингтон не хочет завершения этой войны, Вашингтон хочет и делает все для продолжения этой войны. Вот это и есть видимая рука", - сказал Песков, комментируя заявления министра иностранных дел Китая.

https://ria.ru/20230307/nato-1856356574.html

украина

сша

вашингтон (штат)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

украина, сша, вашингтон (штат), в мире, дмитрий песков