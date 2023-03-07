Рейтинг@Mail.ru
США делают все для продолжения конфликта на Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 07.03.2023 (обновлено: 14:15 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/ssha-1856348300.html
США делают все для продолжения конфликта на Украине, заявили в Кремле
США делают все для продолжения конфликта на Украине, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.03.2023
США делают все для продолжения конфликта на Украине, заявили в Кремле
Вашингтон делает все для продолжения войны на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T12:41
2023-03-07T14:15
украина
сша
вашингтон (штат)
в мире
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821954781_0:119:3072:1847_1920x0_80_0_0_15a9752b4b875f1a10d7eb378813b406.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Вашингтон делает все для продолжения войны на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил на ежегодной пресс-конференции, что усилия по содействию переговорам по украинскому кризису неоднократно срывались, будто "невидимая рука" способствует затягиванию и эскалации конфликта."Здесь, наверное, мы можем не согласиться с нашими китайскими товарищами. Это, конечно, шутка. Шутка знаете в чем? Потому что эта рука - не невидимая, эта рука - видимая. И эта рука - Соединенных Штатов Америки. Эта рука - Вашингтона. Вашингтон не хочет завершения этой войны, Вашингтон хочет и делает все для продолжения этой войны. Вот это и есть видимая рука", - сказал Песков, комментируя заявления министра иностранных дел Китая.
https://ria.ru/20230307/nato-1856356574.html
украина
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821954781_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_082f23f81dfea398cb59fe25eb7d1f50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, вашингтон (штат), в мире, дмитрий песков
Украина, США, Вашингтон (штат), В мире, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине
США делают все для продолжения конфликта на Украине, заявили в Кремле

Песков: затягиванию конфликта на Украине способствует "невидимая рука" Вашингтона

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Вашингтон делает все для продолжения войны на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил на ежегодной пресс-конференции, что усилия по содействию переговорам по украинскому кризису неоднократно срывались, будто "невидимая рука" способствует затягиванию и эскалации конфликта.
"Здесь, наверное, мы можем не согласиться с нашими китайскими товарищами. Это, конечно, шутка. Шутка знаете в чем? Потому что эта рука - не невидимая, эта рука - видимая. И эта рука - Соединенных Штатов Америки. Эта рука - Вашингтона. Вашингтон не хочет завершения этой войны, Вашингтон хочет и делает все для продолжения этой войны. Вот это и есть видимая рука", - сказал Песков, комментируя заявления министра иностранных дел Китая.
Шойгу: потери ВСУ в феврале увеличились более чем на 40% - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
Потери ВСУ в феврале превысили 11 тысяч человек, заявил Шойгу
Вчера, 12:54
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВашингтон (штат)В миреДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала