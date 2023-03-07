https://ria.ru/20230307/ssha-1856332366.html

WSJ: США не готовы к эпохе противостояния с Россией и Китаем

WSJ: США не готовы к эпохе противостояния с Россией и Китаем - РИА Новости, 07.03.2023

WSJ: США не готовы к эпохе противостояния с Россией и Китаем

Соединенные Штаты не готовы к конфликту со сверхдержавами в лице России и Китая, написал обозреватель Wall Street Journal Майкл Гордон. РИА Новости, 07.03.2023

2023-03-07T11:55

2023-03-07T11:55

2023-03-07T11:56

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты не готовы к конфликту со сверхдержавами в лице России и Китая, написал обозреватель Wall Street Journal Майкл Гордон."Пять лет назад, после десятилетий борьбы с мятежниками на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, США начали новую эпоху соперничества сверхдержав с Китаем и Россией. Вашингтон еще не готов, и на пути стоят серьезные препятствия", — говорится в материале.Как отметил обозреватель, США в основном полагались на превосходство в воздухе во время войн в Ираке и Афганистане, но, например, в случае конфликта с Китаем подобная стратегия не сработает.Согласно статье, США сильно отстают от Китая и России в плане производства ракет, боеприпасов, а также подлодок. Кроме того, все меньше американцев поступают на службу в ряды армии США, а конфликт на Украине вытягивает все больше ресурсов, необходимых для укрепления и развития военных сил страны.Несмотря на миллиарды вложенных денег на разработку новейшие систем вооружений, которые, по мнению Пентагона, смогут дать Америке преимущество в случае противостояния Китаю из-за Тайваня, они не будут готовы раньше 2030-х годов, и есть опасения, что Пекин этим воспользуется, отметил обозреватель.

https://ria.ru/20230307/kitay-1856267854.html

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китай, сша, россия, технологии, в мире