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WSJ: США не готовы к эпохе противостояния с Россией и Китаем - РИА Новости, 07.03.2023
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11:55 07.03.2023 (обновлено: 11:56 07.03.2023)
https://ria.ru/20230307/ssha-1856332366.html
WSJ: США не готовы к эпохе противостояния с Россией и Китаем
WSJ: США не готовы к эпохе противостояния с Россией и Китаем - РИА Новости, 07.03.2023
WSJ: США не готовы к эпохе противостояния с Россией и Китаем
Соединенные Штаты не готовы к конфликту со сверхдержавами в лице России и Китая, написал обозреватель Wall Street Journal Майкл Гордон. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T11:55
2023-03-07T11:56
китай
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты не готовы к конфликту со сверхдержавами в лице России и Китая, написал обозреватель Wall Street Journal Майкл Гордон."Пять лет назад, после десятилетий борьбы с мятежниками на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, США начали новую эпоху соперничества сверхдержав с Китаем и Россией. Вашингтон еще не готов, и на пути стоят серьезные препятствия", — говорится в материале.Как отметил обозреватель, США в основном полагались на превосходство в воздухе во время войн в Ираке и Афганистане, но, например, в случае конфликта с Китаем подобная стратегия не сработает.Согласно статье, США сильно отстают от Китая и России в плане производства ракет, боеприпасов, а также подлодок. Кроме того, все меньше американцев поступают на службу в ряды армии США, а конфликт на Украине вытягивает все больше ресурсов, необходимых для укрепления и развития военных сил страны.Несмотря на миллиарды вложенных денег на разработку новейшие систем вооружений, которые, по мнению Пентагона, смогут дать Америке преимущество в случае противостояния Китаю из-за Тайваня, они не будут готовы раньше 2030-х годов, и есть опасения, что Пекин этим воспользуется, отметил обозреватель.
https://ria.ru/20230307/kitay-1856267854.html
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китай, сша, россия, технологии, в мире
Китай, США, Россия, Технологии, В мире
WSJ: США не готовы к эпохе противостояния с Россией и Китаем

WSJ: США не готовы к противостоянию Китая и России в новой эпохе конфликта сверхдержав

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Askia CoАвианосец ВМС США "Рональд Рейган"
Авианосец ВМС США Рональд Рейган - РИА Новости, 1920, 07.03.2023
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Askia Co
Авианосец ВМС США "Рональд Рейган". Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты не готовы к конфликту со сверхдержавами в лице России и Китая, написал обозреватель Wall Street Journal Майкл Гордон.
"Пять лет назад, после десятилетий борьбы с мятежниками на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, США начали новую эпоху соперничества сверхдержав с Китаем и Россией. Вашингтон еще не готов, и на пути стоят серьезные препятствия", — говорится в материале.
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Как отметил обозреватель, США в основном полагались на превосходство в воздухе во время войн в Ираке и Афганистане, но, например, в случае конфликта с Китаем подобная стратегия не сработает.
«

"Когда в прошлом году Центр стратегических и международных исследований в Вашингтоне провел военную игру, имитирующую морское нападение Китая на Тайвань, у США противокорабельные крылатые ракеты большой дальности закончились в течение недели", — подчеркнул журналист.

Согласно статье, США сильно отстают от Китая и России в плане производства ракет, боеприпасов, а также подлодок. Кроме того, все меньше американцев поступают на службу в ряды армии США, а конфликт на Украине вытягивает все больше ресурсов, необходимых для укрепления и развития военных сил страны.
Несмотря на миллиарды вложенных денег на разработку новейшие систем вооружений, которые, по мнению Пентагона, смогут дать Америке преимущество в случае противостояния Китаю из-за Тайваня, они не будут готовы раньше 2030-х годов, и есть опасения, что Пекин этим воспользуется, отметил обозреватель.
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