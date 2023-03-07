https://ria.ru/20230307/ssha-1856332366.html
WSJ: США не готовы к эпохе противостояния с Россией и Китаем
WSJ: США не готовы к эпохе противостояния с Россией и Китаем - РИА Новости, 07.03.2023
WSJ: США не готовы к эпохе противостояния с Россией и Китаем
Соединенные Штаты не готовы к конфликту со сверхдержавами в лице России и Китая, написал обозреватель Wall Street Journal Майкл Гордон. РИА Новости, 07.03.2023
2023-03-07T11:55
2023-03-07T11:55
2023-03-07T11:56
китай
сша
россия
технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806587249_0:275:2964:1942_1920x0_80_0_0_99d5ddb4bb4f0cddae86a273c64d7b80.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты не готовы к конфликту со сверхдержавами в лице России и Китая, написал обозреватель Wall Street Journal Майкл Гордон."Пять лет назад, после десятилетий борьбы с мятежниками на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, США начали новую эпоху соперничества сверхдержав с Китаем и Россией. Вашингтон еще не готов, и на пути стоят серьезные препятствия", — говорится в материале.Как отметил обозреватель, США в основном полагались на превосходство в воздухе во время войн в Ираке и Афганистане, но, например, в случае конфликта с Китаем подобная стратегия не сработает.Согласно статье, США сильно отстают от Китая и России в плане производства ракет, боеприпасов, а также подлодок. Кроме того, все меньше американцев поступают на службу в ряды армии США, а конфликт на Украине вытягивает все больше ресурсов, необходимых для укрепления и развития военных сил страны.Несмотря на миллиарды вложенных денег на разработку новейшие систем вооружений, которые, по мнению Пентагона, смогут дать Америке преимущество в случае противостояния Китаю из-за Тайваня, они не будут готовы раньше 2030-х годов, и есть опасения, что Пекин этим воспользуется, отметил обозреватель.
https://ria.ru/20230307/kitay-1856267854.html
https://ria.ru/20230307/ssha-1856261523.html
китай
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/02/1806587249_0:0:2590:1942_1920x0_80_0_0_8b96351b54e1d9a3a5ea82a34d633ff1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, россия, технологии, в мире
Китай, США, Россия, Технологии, В мире
WSJ: США не готовы к эпохе противостояния с Россией и Китаем
WSJ: США не готовы к противостоянию Китая и России в новой эпохе конфликта сверхдержав